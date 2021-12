Công nhân, lao động Công ty TNHH Sakurai Việt Nam đoàn kết, chung sức chiến thắng đại dịch COVID-19

Công ty (CT) TNHH Sakurai Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư của Nhật Bản chuyên gia công hàng may mặc xuất khẩu, giải quyết việc làm cho 12.556 cán bộ, công nhân, lao động (CNLĐ). Thời gian qua, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh nhiều doanh nghiệp nhưng CT TNHH Sakurai Việt Nam vẫn duy trì sản xuất ổn định, đảm bảo việc làm cho CNLĐ.

“Tổ phản ứng nhanh phòng, chống dịch COVID-19” Công ty TNHH Sakurai Việt Nam đo thân nhiệt của người lao động trước giờ làm việc.

Thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh và Ban Thường vụ Công đoàn Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp về phát động phong trào thi đua đặc biệt “Công nhân, viên chức, lao động Thanh Hóa đoàn kết, chung sức chiến thắng đại dịch COVID-19”, công đoàn CT TNHH Sakurai Việt Nam đã phát động phong trào thi đua đặc biệt “CNLĐ CT TNHH Sakurai Việt Nam đoàn kết, chung sức chiến thắng đại dịch COVID-19”. Theo đó, công đoàn CT đã triển khai kế hoạch đến từng tổ công đoàn thông qua văn bản và hệ thống zalo nhóm. Tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống COVID-19 kịp thời và hiệu quả thông qua việc đổi mới phương thức tuyên truyền cho phù hợp với tình hình thực tế như: loa truyền thanh, facebook, zalo, treo băng rôn, bảng tin, tờ rơi... Kiện toàn lại mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên tại công đoàn cơ sở. Phối hợp với ban lãnh đạo CT xây dựng các phương án phòng, chống dịch theo cấp độ.

Đồng chí Nguyễn Hữu Quang, Chủ tịch công đoàn CT, cho biết: Để chủ động đối phó với dịch COVID-19 ngày càng diễn biến phức tạp, công đoàn CT phối hợp với doanh nghiệp thành lập, hướng dẫn hoạt động, kiểm tra đôn đốc hoạt động của các “Tổ an toàn COVID-19”. Đến nay, CT đã thành lập 19 “Tổ an toàn COVID-19” với 206 thành viên tham gia ở các xưởng và bộ phận chuyên môn. Công đoàn CT phối hợp cùng UBND và công an các phường Quảng Hưng, Quảng Đông (TP Thanh Hóa) thành lập 5 “Tổ an toàn COVID-19” ở khu nhà trọ. “Tổ an toàn COVID-19” đã phát huy hiệu quả trong việc tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, kịp thời chung sức cùng cả hệ thống chính trị và toàn xã hội phòng, chống dịch COVID-19 với tinh thần “Mỗi doanh nghiệp là một pháo đài, mỗi người lao động là một chiến sĩ”. Điểm nổi bật là công đoàn CT đã xây dựng mô hình trong sáng kiến phòng, chống dịch COVID-19 từ “Tổ an toàn COVID-19” ở các bộ phận chuyên môn các xưởng chuyển sang trạng thái “Tổ phản ứng nhanh phòng, chống dịch COVID-19”. “Tổ phản ứng nhanh phòng, chống dịch COVID-19” phối hợp nhanh với quản đốc xưởng, các bộ phận chuyên môn có liên quan lập danh sách báo cáo hàng ngày, hằng giờ cho ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của CT, ghi chép thông tin cụ thể các công nhân có biểu hiện ho, sốt, khó thở, các triệu chứng liên quan đến dịch COVID-19, truy vết nhanh các trường hợp đi từ vùng dịch, các công nhân đang bị cách ly tại khu tập trung và nhà ở.

Công đoàn CT tham gia với chuyên môn bố trí giãn cách nơi làm việc ở một số bộ phận, xây dựng vách ngăn các bàn ăn ở tất cả nhà xưởng, bố trí kế hoạch sản xuất theo điều kiện thực tế. Để đảm bảo sức khỏe cho đoàn viên, người lao động, công đoàn cơ sở khuyến khích, vận động đoàn viên mang thức ăn trưa để dùng tại khu vực căng tin nhà ăn, không mua thức ăn ngoài để tránh lây nhiễm dịch bệnh. Tham mưu với ban giám đốc và phòng hành chính - nhân sự rà soát truy vết đối với các trường hợp CNLĐ có liên quan đến các ca dương tính để thực hiện khai báo y tế và cách ly kịp thời; đề xuất doanh nghiệp hỗ trợ Quỹ vắc-xin phòng, chống dịch COVID-19. Đến thời điểm này, ban giám đốc CT ủng hộ tỉnh Thanh Hóa 2,1 tỷ đồng để chung tay cùng tỉnh phòng, chống dịch COVID-19.

Nhằm đồng hành, chia sẻ khó khăn cùng CNLĐ trong giai đoạn hiện nay, công đoàn trong CT đã vào cuộc, vận động chủ nhà trọ miễn, giảm tiền thuê trọ cho CN. Kết quả, đã vận động được 34 hộ gia đình cho thuê nhà trọ gần Khu Công nghiệp Lễ Môn tại các phường Quảng Hưng, Quảng Đông và Quảng Thành có đông CNLĐ thuê trọ giảm giá từ 10% đến 50% cho CNLĐ bị thất nghiệp và giảm thu nhập. Đồng thời phát khẩu trang kháng khuẩn cho 12.556 CNLĐ, thăm hỏi động viên, chia sẻ kịp thời CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh đang bị cách ly y tế tại nhà và tập trung với số tiền 126 triệu đồng. Bên cạnh đó, công đoàn CT đối thoại, kiến nghị với người sử dụng lao động để những CNLĐ phải nghỉ việc để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 được CT hỗ trợ tiền lương và các chế độ bảo hiểm như người đi làm bình thường, góp phần ổn định tâm lý, tư tưởng của CNLĐ.

Cùng với việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch, để đoàn viên, CNLĐ yên tâm công tác, công đoàn cũng thường xuyên nắm bắt tình hình đời sống, việc làm, tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, CNLĐ để có những đề xuất kịp thời với người sử dụng lao động, thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng người lao động. Thời gian tới, công đoàn cơ sở tiếp tục nỗ lực tham gia tích cực cùng với bộ phận chuyên môn trong phát triển sản xuất, đảm bảo thu nhập cho đoàn viên, người lao động, thực hiện tốt chế độ, chính sách giúp đoàn viên, CNLĐ yên tâm công tác, gắn bó cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, xây dựng CT ngày càng phát triển.

Bài và ảnh: Thanh Huê