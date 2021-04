Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 26-4-2021, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Công điện về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19. Dưới đây là toàn văn công điện:

Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 trong nước và trên địa bàn tỉnh cơ bản đang được kiểm soát tốt. Tuy nhiên, trên thế giới và khu vực tình hình dịch vẫn diễn biến rất phức tạp, ở nhiều nước như Mỹ, Đức, Ấn Độ, Brazil, Hàn Quốc đang là vấn đề nóng. Đặc biệt, trong tuần qua, tại một số nước láng giềng như: Singapore, Malaysia, Philippines, Thái Lan, Campuchia, Lào…, dịch COVID-19 bùng phát mạnh trở lại, đã xuất hiện nguy cơ mất kiểm soát, có dấu hiệu quá tải đối với hệ thống y tế tại một số quốc gia.

Ban Chỉ đạo quốc gia nhận định và khuyến cáo về khả năng dịch COVID-19 bùng phát trở lại trong nước vẫn luôn thường trực, nguy cơ lớn nhất hiện nay là từ người nhập cảnh, nhập cảnh trái phép; bên cạnh đó tình trạng người nhập cảnh khai báo y tế chưa chính xác, thiếu trung thực, dễ bỏ sót, lọt các đối tượng có nguy cơ nhiễm COVID-19. Mặt khác, đã xuất hiện tình trạng lơ là, chủ quan, thực hiện không đúng, không đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định, thậm chí đã có hiện tượng ngại tiêm vắc xin phòng COVID-19.

Thực hiện Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch COVID-19; để tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và mùa du lịch biển năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch theo nội dung công văn số 5320/UBND-VX ngày 23/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19; đồng thời triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Các cấp, các ngành, các đơn vị, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh tiếp tục cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra với phương châm “phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình”.

Trước mắt, tập trung cao độ triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh tại: Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 25/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 21/01/2021 và Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 16/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Kế hoạch số 309/KH-BYT ngày 15/3/2021 của Bộ Y tế.

2. Các sở, ngành, địa phương quyết liệt chỉ đạo thực hiện và tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch sau đây:

- Thực hiện nghiêm thông điệp 5K theo yêu cầu của Bộ Y tế, nhất là đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng, tại các sự kiện có tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp… trên địa bàn, phạm vi quản lý thường xuyên tự đánh giá việc thực hiện các yêu cầu, biện pháp phòng, chống dịch, cập nhật kết quả tự đánh giá trên hệ thống bản đồ chống dịch.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn, phạm vi quản lý; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm phòng, chống dịch.

- Chủ động cập nhật hoàn chỉnh các phương án, kịch bản sẵn sàng đáp ứng với mọi tình huống của dịch có thể xảy ra.

- Tiếp tục hạn chế các sự kiện hoạt động tập trung đông người không cần thiết, trường hợp nếu tổ chức phải thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn, đặc biệt phải tuân thủ đeo khẩu trang, sát khuẩn tay… theo đúng quy định.

- Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục tổ chức chặt chẽ đúng các quy định pháp luật trong việc nhập cảnh, cách ly, theo dõi y tế sau cách ly, sẵn sàng mở rộng tiếp nhận, cách ly các đối tượng nhập cảnh phù hợp với năng lực của tỉnh và diễn biến tình hình dịch.

3. Sở Y tế:

- Tăng cường các hoạt động giám sát dịch tễ và xét nghiệm phạm vi phù hợp để phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh; tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp khoanh vùng gọn, cách ly triệt để, xét nghiệm sớm, kịp thời truy vết, ngăn chặn ngay từ khi dịch mới xuất hiện, còn ở diện hẹp, kiên quyết không để dịch lây lan trên diện rộng.

- Tăng cường tầm soát chủ động, xét nghiệm trên diện rộng đối với các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở, viêm đường hô hấp và các trường hợp khác có nguy cơ lây nhiễm cao trong cộng đồng.

- Rà soát, tiếp tục hoàn chỉnh phương án đáp ứng theo tình huống dịch và thành lập bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 tại địa phương.

4. Sở Ngoại vụ: Tăng cường quản lý chặt chẽ trong thực hiện các thủ tục cấp phép cho đối tượng nhập cảnh; chỉ xem xét, tham mưu việc tiếp nhận, tổ chức cách ly các đối tượng là chuyên gia, thợ lành nghề đang làm việc hoặc hợp đồng đến làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 4899/UBND-VX ngày 14/4/2021.

5. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố nhất là các huyện vùng biên giới: Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép; tăng cường rà soát phát hiện nhanh các trường hợp nhập cảnh trái phép trên địa bàn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật. Đặc biệt, phát hiện sớm và có biện pháp giám sát phù hợp những người nhập cảnh từ khu vực biên giới phía Tây - Nam hoặc từ Lào trở về. Phối hợp rà soát, củng cố các khu cách ly tập trung và phương án sẵn sàng mở rộng khi có yêu cầu.

6. Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng và công an các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác phòng, chống dịch; tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ người nước ngoài và công dân Việt Nam từ nước ngoài nhập cảnh về nước đang cách ly, lưu trú, làm việc trên địa bàn tỉnh, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

7. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch cho các sự kiện văn hóa, lễ hội, du lịch, thể thao trên địa bàn tỉnh nhất là tại các khu du lịch biển. Kịp thời tham mưu, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh các biện pháp phù hợp để kiểm soát phòng, chống dịch trong các sự kiện có tập trung đông người trên địa bàn theo tình hình dịch cụ thể.

Chỉ đạo các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch phải thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong các hoạt động du lịch; có danh sách đầy đủ kèm số điện thoại của từng du khách để có thể nhanh chóng điều tra, truy vết, cách ly phòng, chống dịch khi có dịch xảy ra.

Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các địa phương thường xuyên kiểm tra, giám sát, tổ chức đánh giá các tiêu chí an toàn phòng chống dịch COVID-19 đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch do Bộ Y tế quy định, đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở không đảm bảo an toàn theo quy định.

8. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, nhà máy, xí nghiệp …; chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp và các địa phương thường xuyên kiểm tra, giám sát, tổ chức đánh giá các tiêu chí an toàn phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế quy định đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, nhà máy, xí nghiệp …, đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở không đảm bảo an toàn theo quy định.

9. Sở Giao thông vận tải chỉ đạo tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên các phương tiện vận tải hành khách công cộng qua lại trên địa bàn tỉnh, nhất là các phương tiện vận chuyển khách du lịch trong mùa du lịch biển năm 2021.

Sẵn sàng tham gia vận chuyển người, vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác phòng, chống dịch khi có yêu cầu trong các tình huống cụ thể.

10. UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động áp dụng các biện pháp phù hợp đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch, đồng thời không để ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân; tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, khử khuẩn và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu vực công cộng, các khu vực tập trung đông người, nhất là các khu vực trọng điểm như: Bệnh viện, trường học, chợ, siêu thị, điểm diễn ra các sự kiện, lễ hội tập trung đông người…

Các địa phương ven biển và các địa phương có hoạt động du lịch trong mùa du lịch biển năm 2021, căn cứ vào đặc điểm, tình hình cụ thể của địa phương mình có kế hoạch tăng cường thực hiện các biện pháp cụ thể, có hiệu quả phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn trong mùa du lịch biển năm 2021.

11. Các sở Thông tin và Truyền thông, Y tế, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh truyền thông về phòng, chống dịch, chú trọng truyền thông về thực hiện thông điệp 5K, cài đặt và sử dụng các ứng dụng khai báo y tế NCOVI, ứng dụng Bluezone cảnh báo nguy cơ.

12. Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị, địa phương theo phân công tăng cường cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch với phương châm “phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, khoanh vùng kịp thời, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình”.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm chính về việc phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn; báo cáo cấp ủy cùng cấp để thống nhất chỉ đạo công tác phòng, chống dịch trên phạm vi, địa bàn quản lý./.

