Công bố Quyết định thành lập Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa

Chiều 11-11, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an thành lập Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) dự bị chiến đấu thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Bộ Tư lệnh CSCĐ (Bộ Công an); Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Đại diện Công an tỉnh đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa; công bố Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc phân công lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu.

Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu gồm 3 Tiểu đoàn với biên chế 1.094 cán bộ, chiến sĩ.

Việc thành lập Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa, ngoài việc thực hiện phương châm 4 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, trang bị phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ), còn nhằm chủ động tăng cường lực lượng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cơ động, vũ trang chiến đấu để thực hiện những nhiệm vụ trọng yếu như: Bảo vệ an ninh, an toàn các mục tiêu quan trọng, các sự kiện chính trị trọng đại, xử lý kịp thời các tình huống về an ninh - trật tự; thực hiện phương án tác chiến, ngăn chặn, đấu tranh với các hoạt động phá hoại an ninh, bạo loạn, khủng bố, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh…

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đề nghị ngay sau lễ công bố Quyết định, Ban Chỉ huy Trung đoàn phối hợp với các phòng chức năng khẩn trương ổn định về tổ chức, đội ngũ cán bộ giúp việc; tổ chức họp cán bộ lãnh đạo, chỉ huy của Trung đoàn từ cấp Tiểu đội trở lên để quán triệt về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu, đề ra chương trình, nhiệm vụ công tác những tháng cuối năm 2021 và năm 2022 cũng như những năm tiếp theo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng lãnh đạo, chỉ huy để tổ chức thực hiện.

Các phòng chức năng Công an tỉnh khẩn trương tham mưu cụ thể về cơ chế vận hành, điều hành, quản lý Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu; cơ chế phối hợp, điều động, huy động lực lượng và vũ khí, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ, phương tiện và cơ chế chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ khi được huy động tham gia huấn luyện, diễn tập và chiến đấu. Các đơn vị Công an trong tỉnh thực hiện nghiêm túc mệnh lệnh về việc huy động, bố trí sử dụng đơn vị dự bị chiến đấu, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có yêu cầu.

Ban Chỉ huy Trung đoàn chỉ đạo công tác huấn luyện và tổ giúp việc chủ động nghiên cứu chuẩn bị giáo trình, chương trình huấn luyện, chuẩn bị đội ngũ giáo viên, huấn luyện viên, thao trường, bãi tập và các điều kiện cần thiết khác để tham mưu tổ chức huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn. Sau mỗi đợt huấn luyện, cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn phải được rèn luyện sức khỏe tốt; nắm vững những kiến thức, kỹ năng, chiến thuật quân sự, võ thuật, kỹ năng xử lý tình huống, khả năng độc lập tác chiến; sử dụng thành thạo các loại vũ khí, phương tiện, trang thiết bị nghiệp vụ, công cụ hỗ trợ được trang bị cho lực lượng CSCĐ.

Ban Chỉ huy Trung đoàn tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tổng thể và dài hạn, từng bước triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của Trung đoàn theo đúng quy định; nâng cao năng lực thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ huy, điều hành, khả năng sẵn sàng chiến đấu, tác chiến và làm chủ các loại vũ khí, khí tài, phương tiện kỹ thuật của lực lượng Công an trong giải quyết, xử lý các tình huống phức tạp về an ninh - trật tự; hướng tới mục tiêu Trung đoàn có tính kỷ luật nghiêm, chuyên môn giỏi, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống khi có yêu cầu đặt ra.

