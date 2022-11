Công an TP Thanh Hóa lắng nghe ý kiến Nhân dân để phục vụ tốt hơn

Chiều 5-11, Công an TP Thanh Hóa phối hợp với Ban Dân vận Thành ủy TP Thanh Hóa tổ chức hội nghị Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân năm 2022.

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh; Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa; đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy; cán bộ, Nhân dân 34 phường, xã, các cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn thành phố.

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Hội nghị Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) và xây dựng lực lượng Công an Thanh Hóa. Đây cũng là diễn đàn công khai, dân chủ, thể hiện sự cầu thị của lực lượng công an trong việc sẵn sàng tiếp thu, lắng nghe ý kiến góp ý, phản ánh của Nhân dân về tình hình, kết quả công tác ANTT, nhất là phản ánh, góp ý về tinh thần, trách nhiệm, lễ tiết, tác phong của cán bộ, chiến sỹ công an trong thực hiện nhiệm vụ cũng như giao tiếp, ứng xử và phục vụ Nhân dân.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh mong muốn các đại biểu dự hội nghị đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm để ngành công an làm tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình, xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân. Công an TP Thanh Hóa cần tiếp thu nghiêm túc các ý kiến phản ánh, góp ý của Nhân dân, đồng thời khẩn trương đề ra các giải pháp tập trung giải quyết kịp thời những tồn tại, hạn chế mà các đại biểu đã tham gia góp ý, báo cáo kết quả kịp thời để Nhân dân nắm bắt, theo dõi và chia sẻ với lực lượng công an. Cùng với đó, Công an thành phố cần tiếp tục tổ chức tốt các hình thức lắng nghe khác, như: Thông báo rộng rãi đường dây nóng, số điện thoại của cán bộ, chiến sỹ, nhất là đồng chí Trưởng Công an thành phố, hòm thư góp ý…, tạo điều kiện để Nhân dân góp ý mọi lúc, mọi nơi, góp phần giúp ngành công an thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy TP Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Công an TP Thanh Hóa đã báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác 10 tháng năm 2022 và kết quả tiếp thu ý kiến góp ý của Nhân dân năm 2021. Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, các đại biểu dự hội nghị đánh giá cao những kết quả Công an TP Thanh Hóa đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là trong các đợt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, triệt phá ổ nhóm tội phạm hình sự cộm cán, những vụ gây rối trật tự công cộng có sử dụng vũ khí, tội phạm tín dụng đen, tội phạm ma túy…, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn thành phố.

Đại diện doanh nghiệp phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh kết quả đạt được, các đại biểu cũng chỉ rõ những việc chưa làm được, tập trung vào công tác bảo đảm ANTT, an toàn giao thông; tinh thần, thái độ khi tiếp xúc với dân, năng lực, trình độ khi giải quyết công việc cho Nhân dân; công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, trộm cắp; việc cấp căn cước công dân; giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên…

Thượng tá Lê Ngọc Anh, Trưởng Công an TP Thanh Hóa tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của Nhân dân.

Tại hội nghị, Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị (Công an tỉnh) đã tiến hành lấy phiếu ý kiến đánh giá về sự hài lòng của Nhân dân đối với lực lượng công an TP Thanh Hóa. Thông qua hoạt động này, Công an TP Thanh Hóa xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, thiếu sót một cách cụ thể; đồng thời đề ra thời gian hoàn thành, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác.

Tố Phương