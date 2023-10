Công an huyện Vĩnh Lộc phối hợp tổ chức hội nghị “Lắng nghe ý kiến Nhân dân”

Chiều 10-10, Công an huyện Vĩnh Lộc phối hợp với Ban Dân vận Huyện uỷ đã tổ chức hội nghị “Lắng nghe ý kiến Nhân dân” và lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của Nhân dân đối với Công an huyện Vĩnh Lộc; đánh giá kết quả thực hiện công tác tổ chức tái hoà nhập cộng đồng giai đoạn 2020-2023.

Các đại biểu dự hội nghị.

Theo báo cáo của Công an huyện Vĩnh Lộc, từ đầu năm 2023 đến nay Công an huyện Vĩnh Lộc đã chủ động tham mưu và triển khai thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo ANTT, ANXH. Nổi bật là đã tổ chức các đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm; thực hiện công tác chuyển hoá địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT đạt hiệu quả... Tình hình trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tội phạm và các vi phạm pháp luật được kiềm chế, trên địa bàn xảy ra 30 vụ (giảm 12 vụ so với cùng kỳ năm 2022); đã hoàn thành chỉ tiêu cấp CCCD gắn chip và vượt chỉ tiêu cài đặt định danh điện tử cho công dân.

Toàn cảnh hội nghị.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và cởi mở, diễn đàn đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của Nhân dân đối với lực lượng Công an huyện. Các ý kiến đều đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được trong công tác đảm bảo ANTT của lực lượng Công an, nhất là Công an xã trong thời gian qua. Đồng thời kiến nghị, đề xuất một số nội dung như: Đề nghị bổ sung thêm biên chế cho lực lượng Công an xã ở những địa bàn trọng điểm về ANTT; sớm đầu tư cơ sở vật chất cho Công an xã. Tăng cường quản lý, răn đe những đối tượng lợi dụng mạng xã hội để gây mất ổn định về ANTT. Đề nghị xử lý quyết liệt đối với tình trạng xe quá khổ, quá tải...

Lãnh đạo Công an huyện tiếp thu, trả lời ý kiến Nhân dân.

Trên tinh thần cầu thị, đại diện lãnh đạo Công an huyện cảm ơn những ý kiến chân thành, thẳng thắn của các cấp, ngành và Nhân dân đối với lực lượng Công an đồng thời khẳng định diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân” là một trong những kênh thông tin quan trọng, thể hiện sự gần gũi, gắn bó giữa lực lượng Công an với các cấp, các ngành và Nhân dân. Từ đó, lực lượng Công an nhận thức rõ hơn về vai trò, trách nhiệm của mình, không ngừng nỗ lực phấn đấu để luôn xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu của Đảng, Nhà nước, là lực lượng nòng cốt, xung kích trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự - an toàn xã hội ở địa phương.

Về công tác tái hòa nhập cộng đồng, từ năm 2020 đến ngày 15-9-2023, các địa phương trên địa bàn huyện đã tiếp nhận, phân loại, tạo điều kiện tái hòa nhập cộng đồng 89 đối tượng, hướng dẫn làm các thủ tục xoá án tích cho 47 đối tượng đủ thời gian theo quy định. Công an huyện đang quản lý 178 đối tượng tái hoà nhập cộng đồng còn án tích trên địa bàn. Các đối tượng trong diện tái hòa nhập cộng đồng hầu hết có ý thức trong việc tái hòa nhập cộng đồng, tích cực lao động sản xuất tại địa phương, không phạm tội mới hoặc các vi phạm hành chính khác trong thời gian xóa án tích.

Lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của Nhân dân đối với Công an huyện Vĩnh Lộc.

Tại hội nghị, Công an tỉnh Thanh Hoá đã tiến hành lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của Nhân dân đối với Công an huyện Vĩnh Lộc.

Lê Thu