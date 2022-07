Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn viếng các anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Hà Giang

Chiều 21-7, Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa viếng các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc tại mặt trận Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên trong đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa thực hiện nghi lễ dâng hương tại Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên mặt trận Vị Xuyên.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đào Xuân Yên, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh và Tỉnh đoàn Thanh Hóa.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn và đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên mặt trận Vị Xuyên nằm trên điểm cao 468, thuộc thôn Nậm Ngặt, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía Bắc, mặt trận Vị Xuyên đã mãi mãi đi vào lịch sử dân tộc, ghi thêm một mốc son chói lọi về truyền thống yêu nước, sẵn sàng chiến đấu hy sinh để bảo vệ độc lập, chủ quyền Tổ quốc và cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên mặt trận Vị Xuyên.

Nơi đây, những người lính mặt trận Vị Xuyên đã chiến đấu với tinh thần quả cảm “sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử” giành lại điểm cao 1509, 772, 685, đồi Đài, đồi Cô Ích…

Trên mảnh đất này, hàng chục nghìn người con đến từ khắp mọi miền của Tổ quốc đã hiến dâng tuổi thanh xuân, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng nơi địa đầu Tổ quốc, trong đó có nhiều con em của tỉnh Thanh Hóa đã anh dũng hy sinh.

Tại đây, Anh hùng liệt sĩ Lê Trần Mãn quê ở xã Hoằng Phú, huyện Hoằng Hóa đã vượt “mưa bom, bão đạn” hiên ngang cắm cờ Tổ quốc trên đỉnh E5 thuộc điểm cao 685 - nơi được mệnh danh “Lò vôi thế kỷ”.

Nhằm tri ân các các anh hùng liệt sĩ đang còn nằm lại dưới thung sâu, trong khe đá thuộc chiến trường Vị Xuyên chưa quy tập được, năm 2016, huyện Vị Xuyên đã tổ chức nâng cấp Đài hương 468 thành Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên mặt trận Vị Xuyên.

Đặt vòng hoa và thắp hương lên đài tưởng niệm tại đền thờ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cùng các thành viên trong đoàn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những tấm gương quả cảm, sẵn sàng chiến đấu hy sinh để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng nơi địa đầu Tổ quốc, bảo vệ độc lập, chủ quyền Tổ quốc và cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Ghi sổ vàng truyền thống tại Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên mặt trận Vị Xuyên, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa trước những cống hiến to lớn, sự hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sĩ đối với sự nghiệp cách mạng, bảo vệ Tổ quốc của toàn dân tộc; đồng thời thể hiện quyết tâm đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng văn minh hiện đại, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sĩ.

Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đã trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa cảm ơn Ban quản lý Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên mặt trận Vị Xuyên.

