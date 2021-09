Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão Conson tại huyện Thường Xuân

Chiều 9-9, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai (PCTT), tìm kiến cứu nạn (TKCN) và Phòng thủ dân sự (PTDS) tỉnh đã đi kiểm tra và chỉ đạo công tác ứng phó với bão Conson tại huyện Thường Xuân. Cùng tham gia có đồng chí Lê Tiến Lam, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông và Văn phòng UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tại tại công trình chứa nước hồ Cửa Đạt.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy PCTT, TKCN & PTDS tỉnh Đỗ Minh Tuấn cùng các thành viên trong đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai tại công trình hồ chứa nước Cửa Đạt. Qua kiểm tra, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 3 phối hợp với ngành chức năng và các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm quy trình vận hành hồ chứa, bảo đảm an toàn trong quá trình vận hành, đặc biệt là trong mùa mưa bão cũng như trước diễn biến của bão Conson được dự báo sẽ đỗ bộ vào đất liền và Thanh Hoá có khả năng chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão.

Đồng chí cũng lưu ý Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 3 thường xuyên cập nhật mực nước hồ, lượng mưa tại hồ để theo dõi và cảnh báo Nhân dân vùng hạ du. Cùng với đó chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, trang thiết bị, nguyên vật liệu sẵn sàng ứng phó khi có tình huống thiên tai xảy ra. Đồng thời quan tâm tới công tác phòng, chống dịch COVID-19 cho cán bộ quản lý, lực lượng trực vận hành tại hồ.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cùng các thành viên trong đoàn công tác kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tại tại công trình chứa nước hồ Cửa Đạt.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã đến kiểm tra tại tràn Cửa Dụ - nơi giáp ranh giữa xã Luận Thành và Luận Khê. Do ảnh hưởng của mưa từ ngày 7-9 đến nay nên mực nước tại tràn Cửa Dụ dâng từ 0,5-1,2m làm chia cắt và cô lập xã Luận Khê. Trước thực trạng trên đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chính quyền địa phương, lực lượng chức năng của huyện Thường Xuân chỉ đạo, phân công lực lượng trực 24/24 giờ tại vị trí cầu tràn bị ngập lụt không để người và phương tiện qua tràn khi nước chưa rút.

Tràn Cửa Dụ ngập sâu trong nước làm chia cắt, cô lập xã Luận Khê.

Được biết, ngoài tràn Cửa Dụ, mưa lớn kéo dài cũng đã làm ảnh hưởng đến giao thông một số tuyến đường đi vào các thôn thuộc xã Tân Thành, Xuân Chinh, Xuân Lẹ, Vạn Xuân. Để ứng phó với mưa lớn có thể xảy ra do ảnh hưởng của bão Conson huyện Thường Xuân đã chỉ đạo các xã, thị trấn chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”; đồng thời phân công lực lượng theo dõi tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt… Ngoài ra, UBND huyện cũng đã sẵn sàng huy động 1.049 người, 75 ô tô từ 5-29 chỗ, 48 ô tô tải, 10 máy xúc, máy ủi tham gia ứng phó khi có tình huống xảy ra và đã di chuyển 8 hộ dân tại thôn Chiềng, xã Bát Mọt, 4 hộ dân tại thôn My, xã Yên Nhân tới nơi ở an toàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn tỉnh cùng các thành viên trong đoàn công tác kiểm tra tại tràn Cửa Dụ.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đánh giá cao sự chủ động của huyện Thường Xuân trong việc ứng phó với cơn bão Conson; đồng thời yêu cầu huyện tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại các Công điện số 27/CĐ-UBND, ngày 3-9-2021 và Công điện số 28/CĐ-UBND, ngày 7-9-2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về sẵn sàng ứng phó với bão Conson và mưa lớn; chủ động chuẩn bị và thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” nhằm bảo đảm an toàn cho người và tài sản. Chú trọng đến việc dự báo, nắm bắt tình hình mưa trên địa bàn và khu vực thượng nguồn sông Chu, sông Đằn… để kịp thời có phương án sơ tán dân trong vùng có nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn. Đăc biệt, các phương án bảo đảm an toàn cho Nhân dân phải được chuẩn bị theo tinh thần sớm hơn và cao hơn so với yêu cầu.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo huyện Thường Xuân chủ động thu hoạch lúa, hoa màu khi đủ điều kiện theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”; chuẩn bị các phương án bảo vệ sản xuất nông nghiệp, nhất là phương án tiêu thoát lũ, để giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra. Cùng với đó phải quan tâm và thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Cũng trong chuyến công tác, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đã đến kiểm tra và động viên lực lượng đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 khu vực cửa ngõ ra vào huyện Thường Xuân.

Phong Sắc