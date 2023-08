Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn kiểm tra các công trình trọng điểm phục vụ phòng, chống lụt bão tại các huyện Lang Chánh và Thạch Thành

Sáng 24-8, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra một số dự án, công trình phục vụ công tác phòng, chống lụt bão trên địa bàn các huyện Lang Chánh và Thạch Thành.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cùng các thành viên trong đoàn kiểm tra công tác thi công khu tái định cư tại xã Tam Văn (Lang Chánh).

Cùng đi có đồng chí Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo các huyện Lang Chánh và Thạch Thành.

Đẩy nhanh tiến độ thi công, khẩn trương hoàn thành dự án

Tại huyện Lang Chánh, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cùng các thành viên trong đoàn đã đến kiểm tra khu tái định cư Tam Văn thuộc xã Tam Văn; khu vực nguy cơ sạt lở cao tại thôn Tân Lập, xã Tân Phúc.

Khu tái định cư xã Tam Văn đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Dự án sắp xếp dân cư vùng ảnh hưởng thiên tai tại xã Tam Văn có tổng mức đầu tư 49.999,7 triệu đồng, với 2 khu tái định cư gồm: Khu tái định cư bản Lọng với 40 hộ và khu tái định cư bản Căm với 22 hộ. Quy mô diện tích của 2 khu tái định cư này là 5,75 ha. Trong đó khu tái định cư bản Lọng là 3,83 ha và khu tái định cư bản Căm là 1,92 ha. 2 khu tái định cư này được khởi công từ tháng 12-2021 đến nay đã đạt 65%. Riêng khối lượng đào san tạo mặt bằng, tổng khối lượng cần đào khoảng 500 nghìn m3, đến nay ước đạt 85-90%; khối lượng còn lại khoảng 50 nghìn m3 dự kiến đến ngày 20-9-2023 sẽ hoàn thành.

Các hạng mục phụ trợ như: Đường giao thông nội bộ, hệ thống vỉa hè, hệ thống thoát nước, cấp nước sinh hoạt, trạm biến áp và đường dây trung thế, hạ thế, điện chiếu sáng công cộng. Đến nay, đã thi công xong cống thoát nước khu bản Căm, các hạng mục còn lại đơn vị thi công đang tập kết vật liệu chuẩn bị thi công dự kiến xong trước 20-12-2023.

Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên trong đoàn kiểm tra tiến độ thực hiện khu tái định cư Tam Văn và thăm hỏi các gia đình trong vùng bị ảnh hưởng thiên tai tại xã Tam Văn.

Qua kiểm tra thực tế và nghe đơn vị thi công, chủ đầu tư báo cáo tiến độ, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn yêu cầu UBND huyện Lang Chánh chỉ đạo Ban Quản lý dự án huyện và nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, khẩn trương hoàn thành dự án, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật để sớm đưa các hộ dân vào sinh sống trong các khu tái định cư nhằm ổn định cuộc sống lâu dài, an toàn trước thiên tai bão, lũ.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Hiện nay, đang là thời kỳ cao điểm của mùa mưa lũ, do đó cấp ủy, chính quyền huyện Lang Chánh phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan trên địa bàn thực hiện nghiêm nội dung các Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chủ động triển khai công tác phòng, chống sạt lở, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân. Trong đó lưu ý tập trung rà soát, bổ sung, hoàn thiện và sẵn sàng triển khai các phương án sơ tán, di dời người dân đang sinh sống ở các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn thăm hỏi các hộ dân trong vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại bản Lọng, xã Tam Văn.

Khẩn trương di dời các hộ dân vào sinh sống trong các khu tái định cư

Sau khi kiểm tra thực địa dự án khu tái định cư, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cùng các thành viên trong đoàn công tác đã đến thăm, gặp gỡ các hộ dân trong vùng ảnh hưởng bởi thiên tai lũ ống, lũ quét, sạt lở tại bản Lọng; lắng nghe tâm tư, mong muốn của người dân trước khi chuyển đến khu tái định cư. Tại các gia đình, Chủ tịch UBND tỉnh đã thăm hỏi tình hình đời sống người dân và động viên các hộ dân yên tâm vượt qua khó khăn, chuẩn bị mọi nguồn lực để di dời lên khu tái định cư an toàn.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã đến thăm khu Trường Mầm non Tam Văn thuộc diện phải di dời; trao tặng quà động viên các cô giáo và các cháu học sinh của Trường Mầm non Tam Văn trước thềm năm học mới 2023-2024. Tại đây, Chủ tịch yêu cầu huyện Lang Chánh khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện di dời khu Trường Mầm non Tam Văn đến vị trí mới trước tháng 8-2024.

Tiếp đó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên trong đoàn công tác của tỉnh đã đến kiểm tra thực tế khu vực nguy cơ sạt lở cao tại thôn Tân Lập, xã Tân Phúc.

Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên trong đoàn kiểm tra khu vực nguy cơ sạt lở cao tại thôn Tân Lập, xã Tân Phúc.

Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn yêu cầu, trước mắt huyện Lang Chánh cần khẩn trương thực hiện phương án di dời các hộ dân trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao. Đồng thời xây dựng phương án cụ thể, chi tiết đảm bảo an toàn tính mạng người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản của Nhà nước và Nhân dân, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ.

Các thành viên trong đoàn, kiểm tra khu vực nguy cơ sạt lở cao tại thôn Tân Lập, xã Tân Phúc.

Về lâu dài, giao Sở Xây dựng phối hợp với các ngành, đơn vị chức năng tổ chức khảo sát, đánh giá địa chất khu vực sạt, lở, xác định cơ sở khoa học, qua đó tham mưu UBND tỉnh thực thi các giải pháp khắc phục hiệu quả sát với tình hình thực tiễn.

Đối với công tác phòng, chống bão lũ nói chung, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn yêu cầu huyện Lang Chánh không được chủ quan, lơ là trước mọi tình huống; đồng thời xây dựng phương án, kế hoạch chi tiết trong thực hiện nhiệm vụ theo phương châm “4 tại chỗ”.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn chỉ đạo công tác ứng phó tại khu vực nguy cơ sạt lở cao thuộc thôn Tân Lập, xã Tân Phúc.

Được biết, đầu năm 2023, phía trên sườn đồi Na Lo thuộc thôn Tân Lập, xã Tân Phúc xuất hiện vết nứt, đất sụt, trượt xuống với chiều dài hơn 60 m, rộng khoảng 4cm, một số vị trí đã bị sạt trượt nguy cơ ảnh hưởng đến 18 hộ dân với 71 nhân khẩu và 1 khu lẻ Trường Mầm non Tân Phúc (73 cháu và 7 cô giáo) đang sinh sống và học tập ngay phía dưới chân đồi Na Lo.

Đảm bảo đầu tư tuyến kè chống sạt lở an toàn, chất lượng, phát huy được hiệu quả

Ngay sau khi kiểm tra tại huyện Lang Chánh, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cùng các thành viên trong đoàn đã đến kiểm tra tình hình sạt lở bờ tả sông Bưởi thuộc thôn Vọng Thủy, xã Thành Trực (Thạch Thành).

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình sạt lở bờ tả sông Bưởi thuộc thôn Vọng Thủy, xã Thành Trực (Thạch Thành).

Hiện nay, trên dọc tuyến sông Bưởi do ảnh hưởng của các trận mưa lũ xuất hiện nhiều khu vực bị sạt lở: Bãi sông khu vực xã Thạch Định; bờ sông khu vực thôn Nghéo, xã Thạch Lâm. Đặc biệt là khu vực bờ tả sông Bưởi dọc tuyến Tỉnh lộ 523 có chiều dài khoảng 1.400m thuộc địa bàn xã Thành Trực đang bị sạt lở hết sức nghiêm trọng (tổng chiều dài các điểm sạt lở nặng khoảng 700m). Quá trình sạt lở rất nhanh và có diễn biến hết sức phức tạp, nhiều vị trí mép sạt chỉ còn cách tuyến Tỉnh lộ 523 từ 4-6m, đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng và tài sản 11 hộ dân thuộc thôn Vọng Thủy, xã Thành Trực sinh sống dọc Tỉnh lộ 523; ảnh hưởng đến hơn 21 hộ khu vực lân cận và đặc biệt khu vực Trung tâm hành chính của UBND xã Thành Trực.

Trước những diễn biến phức tạp của thực trạng sạt lở bờ sông Bưởi, hàng năm UBND huyện đã chỉ đạo và giao UBND các xã tổ chức cảnh giới, tuyên truyền, vận động Nhân dân về ý thức phòng chống thiên tai và theo dõi diễn biến tại các điểm sạt lở nêu trên, chuẩn bị vật tư phòng chống lụt bão theo phương châm “4 tại chỗ”. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là giải pháp trước mắt, tạm thời. Về lâu dài để giải quyết dứt điểm tình trạng sạt lở, đặc biệt là khu vực bờ tả sông Bưởi dọc tuyến Tỉnh lộ 523 có chiều dài khoảng 1.400m thuộc địa bàn xã Thành Trực thì việc đầu tư tuyến kè chống sạt lở là hết sức cần thiết.

Khu vực sạt lở bờ tả sông Bưởi thuộc thôn Vọng Thủy, xã Thành Trực (Thạch Thành).

Qua kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn thống nhất chủ trương giao UBND huyện Thạch Thành làm chủ đầu tư tuyến kè chống sạt lở bờ tả sông Bưởi tại thôn Vọng Thủy, xã Thành Trực để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân và các cơ quan Nhà nước trong khu vực. Huyện Thạch Thành phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng để khảo sát, đánh giá chính xác hiện trạng xây dựng phương án đầu tư, xử lý phù hợp. Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý huyện Thạch Thành phải lựa chọn các đơn vị tư vấn thiết kế và nhà thầu thi công có năng lực, kinh nghiệm, đảm bảo thi công công trình an toàn, chất lượng, phát huy được hiệu quả đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao huyện Thạch Thành trong việc chủ động xây dựng các phương án, kịch bản ứng phó với thiên tai. Đồng thời lưu ý, với đặc thù có sông Bưởi chạy qua địa bàn, thường xuyên phải đối phó với tình trạng lũ lụt, huyện Thạch Thành tiếp tục nêu cao tinh thần chủ động, chuẩn bị các điều kiện ứng phó với thiên tai và phổ biến tới từng cán bộ, đảng viên và người dân, không để bị động, bất ngờ trước các tình huống thiên tai có thể xảy ra.

Cũng trong chuyến công tác, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đã đi khảo sát một số tuyến giao thông trên địa bàn huyện Thạch Thành. Biểu dương sự chủ động của lãnh đạo huyện trong việc tranh thủ các nguồn lực để từng bước đầu tư hoàn thiện hạ tầng. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Thạch Thành tiếp tục làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án hạ tầng, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phong Sắc