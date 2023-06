Chủ động chuẩn bị các điều kiện cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Sáng 20-6, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 do đồng chí Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tỉnh Thanh Hóa.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 cùng các đồng chí trong Ban chỉ đạo; lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, tại tỉnh Thanh Hoá tổ chức 1 Hội đồng thi do Sở GD&ĐT Thanh Hóa chủ trì với 75 điểm thi đặt tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh. Năm nay, toàn tỉnh có gần 36.500 thí sinh (TS) đăng ký dự thi, trong đó hệ THPT có 32.392 TS; hệ giáo dục thường xuyên 4.088 TS và 1.191 TS tự do. Số thí sinh chỉ xét tốt nghiệp là 1.284 TS; thí sinh xét tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học, cao đẳng là 35.196 TS.

Để chuẩn bị cho kỳ thi, ngay từ đầu năm học, Sở GD&ĐT đã chỉ đạo các trường chủ động xây dựng phương án ôn tập phù hợp cho học sinh, thường xuyên bám sát chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, nhất là sau khi Bộ GD&ĐT có hướng dẫn thi, đề thi tham khảo.

Việc chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi được Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, các ngành, địa phương chủ động xây dựng phương án cụ thể, chi tiết ở tất cả các khâu từ cơ sở vật chất đến nguồn nhân lực… Đối với khâu in sao đề thi, vận chuyển đề thi, bài thi và bảo quản đề thi, bài thi được thực hiện theo đúng quy định. Khu vực in sao đề thi được bảo đảm an toàn, kín đáo, biệt lập và được bảo vệ nghiêm ngặt trong suốt thời gian làm việc, có đầy đủ phương tiện bảo mật, phòng cháy, chữa cháy.

Phương án hỗ trợ thí sinh dự thi, tạo điều kiện cho thí sinh có đủ nơi ăn, nghỉ trong các ngày thi; phương án bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự tại các điểm thi, công tác y tế và các điều kiện cần thiết khác trong và ngoài khu vực thi; phương án xử lý các tình huống đột xuất như thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh cũng được xây dựng và chuẩn bị chu đáo. Về nhân lực phục vụ công tác coi thi, tại 75 điểm thi điều động khoảng 6.200 người tham gia làm nhiệm vụ thi…

Theo Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp năm 2023 tại Thanh Hóa đã sẵn sàng, bảo đảm lịch công tác thi của Bộ GD&ĐT.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Huỳnh Văn Chương đánh giá cao công tác chuẩn bị cho kỳ thi của Ban chỉ đạo thi tỉnh Thanh Hóa, đồng thời đề nghị Ban chỉ đạo thi tỉnh Thanh Hóa phân cấp rõ nhiệm vụ cho các thành viên trong ban chỉ đạo, các sở, ngành, địa phương liên quan.

Đề nghị ngành giáo dục làm tốt công tác ôn tập, ổn định, tạo tâm lý thoải mái cho thí sinh để các em bước vào kỳ thi với tâm thế tốt nhất, đạt kết quả cao nhất. Cùng với đó, đặc biệt quan tâm đến học sinh yếu thế, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật lực phục vụ kỳ thi bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Huỳnh Văn Chương lưu ý Ban Chỉ đạo thi tỉnh Thanh Hóa quan tâm làm tốt khâu in sao, vận chuyển, bảo quản đề thi, bài thi; công tác coi thi, chấm thi… tránh để xảy ra sai sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng tiếp thu ý kiến của đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo thi cấp quốc gia; đồng thời, trao đổi làm rõ thêm với đoàn kiểm tra về công tác chuẩn bị cho kỳ thi và bày tỏ tinh thần nỗ lực, quyết tâm của tỉnh Thanh Hóa trong công tác chỉ đạo thực hiện, bảo đảm tổ chức kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

