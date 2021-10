Chủ động các biện pháp ứng phó với bão số 7

Chiều 8-10, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã tổ chức hội nghị trực tuyến chỉ đạo ứng phó với bão số 7. Đồng chí Trần Quang Hoài, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo, chủ trì hội nghị.

Tham dự tại điểm cầu Thanh Hóa có đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan và các điểm cầu ở các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, bão số 7 có khả năng sẽ gây ra mưa lớn trên diện rộng cho khu vực Bắc bộ, các tỉnh Bắc Trung bộ. Vị trí tâm bão lúc 13 giờ ngày 8-10 ở vào khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc; 110,7 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 80 km, cách đất liền tỉnh Thanh Hóa khoảng 530 km về phía Nam Đông Nam. Cường độ mạnh bão cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 120 km tính từ tâm bão. Trong vòng 24 giờ tới, bão số 7 di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây bắc, sau đó vượt qua đảo Hải Nam và đi vào Vịnh Bắc Bộ trong ngày 10-10 rồi đổi hướng Tây tây nam và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan và các địa phương liên quan chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 7, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra.

Dự báo từ ngày 9 đến 12-10, Thanh Hóa sẽ xảy ra một đợt mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa có khả năng đạt từ 100-300mm, riêng khu vực đồng bằng ven biển và vùng núi phía Tây, Tây nam có nơi lên tới 400 mm, mưa to tập trung vào các ngày 10 và 11-10. Từ chiều và đêm nay (8-10) vùng biển Thanh Hóa có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Về thủy văn, từ ngày 10 đến 13-10, trên các sông có khả năng xảy ra một đợt lũ.

Phát biểu tại điểm cầu Thanh Hóa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang cho biết: Tính đến 10h00 ngày 8-10, toàn tỉnh có 6.673 phương tiện với trên 24.700 lao động, trong đó 6.146 phương tiện với trên 21.700 lao động đã vào khu neo đậu tại bến; còn lại số phương tiện và lao động đang hoạt động tại vùng biển Thanh Hóa và các tỉnh khác. Đến nay, tất cả các phương tiện đều nắm được thông tin về bão và thường xuyên giữ liên lạc với cơ quan chức năng và gia đình, chính quyền địa phương.

Đối với khu vực đồng bằng, Thanh Hóa đã tập trung nhiều biện pháp nhằm giảm thiểu thiệt hại cho nhân dân, hiện đã thu hoạch xong 95% vụ Thu mùa, và có biện pháp bảo vệ vụ Đông, nuôi trồng thủy sản...

Đối với khu vực miền núi, địa phương đã triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát nhà ở không an toàn, các khu dân cư ven sông, suối, khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét; chủ động và sẵn sàng phương án sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Trần Quang Hoài, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai, nhấn mạnh, Bão số 7 diễn biến phức tạp, gây mưa lớn diện rộng ở khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ tỉnh Thanh Hóa đến tỉnh Quảng Bình trong một số ngày tới, nguy cơ gia tăng lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Để đảm bảo an toàn tính mạng, người dân các bộ, ban, ngành Trung ương căn cứ vào chức năng nghiệm vụ của mình triển khai thực hiện công tác ứng phó với bão lũ trong những ngày tới. Đồng chí yêu cầu các địa phương thường xuyên theo dõi thông tin về bão, mưa lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để có kế hoạch ứng phó phù hợp. Hạn chế người người và phương tiện di chuyển qua ngầm tràn, cầu, cống hoặc các đường giao thông khi lũ đang tràn qua. Khẩn trương di dời người dân ra khỏi khu vực ngập sâu, có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét. Kiên quyết không cho ngư dân ở lại trên tàu, thuyền đã neo đậu, lồng bè, chòi canh, khu nuôi trồng thủy sản. Chủ động dự trữ, bảo vệ lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc chữa bệnh trong tình huống ngập lụt, chia cắt dài ngày. Dừng thi công các công trường trong vùng ảnh hưởng của bão, mưa lũ. Đồng thời, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 trong quá trình thực hiện di dời người dân ra khỏi vùng bị ảnh hưởng của mưa lũ.

Sau hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang yêu cầu các địa phương ven biển tập trung kiểm đếm tàu thuyền, kêu gọi tàu thuyền thoát khỏi vùng biển có thời tiết xấu. Các huyện miền núi phải rà soát các hộ dân ở khu vực nguy hiểm và có phương án di dân, sơ tán tập trung cũng như công tác test COVID-19.

Về tình hình sản xuất nông nghiệp, cần có biện pháp bảo vệ vụ Đông, đặc biệt có phương án cứu úng tại các vùng trũng thấp. Các khu vực có ngầm, tràn phải cắt cử người giám sát, cảnh báo phương tiện qua lại. Các khu vực đô thị còn lại phải nhanh chóng tổ chức cắt tỉa cành cây, chằng chống, gia cố biển hiệu, nhà ở, các bồn chứa nước trên cao, các công trình công cộng; sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn cho nhân dân trong khu vực chịu ảnh hưởng. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn và khắc phục nhanh hậu quả của mưa bão. Đặc biệt, tại các điểm xung yếu hồ đập, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phải lên phương án giám sát, theo dõi và có phương án xử lý kịp thời.

Các sở, ngành, đơn vị còn lại chủ động cập nhật thời tiết và có liên lạc với Văn phòng Thường trực Chỉ huy Phòng chống thiên tai để hiệp đồng cùng các lực lượng khác trong tỉnh xử lý ứng phó với tình hình mưa bão.

