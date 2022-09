Cho ý kiến vào báo cáo kết quả tổng hợp, giải quyết vướng mắc về thủ tục cấp GCNQSDĐ

Chiều 28-9, đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị cho ý kiến vào báo cáo kết quả tổng hợp, giải quyết vướng mắc về thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) ở đối với các hộ gia đình, cá nhân do UBND cấp xã giao đất trái thẩm quyền trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, UBND 14 huyện, thị xã, thành phố có liên quan và Văn phòng UBND tỉnh.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đã trình bày báo cáo kết quả tổng hợp, giải quyết vướng mắc về thủ tục cấp GCNQSDĐ ở đối với các hộ gia đình, cá nhân do UBND cấp xã giao đất trái thẩm quyền trên địa bàn tỉnh. Theo đó, trên địa bàn tỉnh có 16.763 trường hợp giao đất ở trái thẩm quyền (tính từ ngày 15-10-1993 đến ngày 1-7-2004) tại 23 huyện, thị xã, thành phố; Trong đó, số trường hợp có phiếu thu theo quy định tại Thông tư 76/2014/TT-BTC là 7.666 trường hợp; 5.513 trường hợp có các loại phiếu thu khác, 3.535 trường hợp không có phiếu thu, Số trường hợp đã được cấp GCNQSDĐ là 9.467 trường hợp.

Đại diện Toà án Nhân dân tỉnh phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Theo báo cáo của UBND cấp huyện, đối với các trường hợp giao đất trái thẩm quyền sử dụng ổn định vào mục đích đất ở, có phiếu thu tiền chứng minh việc thực hiện nghĩa vụ tài chính thì cơ bản đã được cấp GCNQSDĐ. Những trường hợp còn lại chưa được cấp GCNQSDĐ do còn những tồn tại, vướng mắc cơ bản, như: không có hóa đơn nộp tiền vào ngân sách hoặc hóa đơn không có dấu, nội dung ghi trong hóa đơn không đúng do vậy không có các cơ sở chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ tài chính. Một số trường hợp có phiếu thu nhưng chưa cấp GCNQSD đất được do hiện trạng sử dụng đất của các hộ vượt diện tích nhiều so với hạn mức được giao đất ở trước kia và hạn mức công nhận tại thời điểm hiện tại, hầu hết các hộ đã xây dựng công trình nhà ở; các hộ gia đình, cá nhân đã có nhà ở sử dụng ổn định trước khi có quy hoạch, nhưng đến thời điểm đề nghị cấp GCNQSDĐ không phù hợp quy hoạch đã được phê duyệt….

Phó Chủ tịch UBND huyện Hà Trung phát biểu tại hội nghị.

Trên cơ sở chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, các đại biểu đã đề xuất những giải pháp khắc phục, tháo gỡ vướng mắc về thủ tục cấp GCNQSDĐ.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang khẳng định, cấp GCNQSDĐ là vấn đề phức tạp nhưng thực sự cần thiết. Do đó, đồng chí giao Sở Tư pháp phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh, Toà án Nhân dân tỉnh... xem xét lại nội dung 2 bản án liên quan đến cấp GCNQSDĐ tại huyện Hà trung để tham mưu cho UBND tỉnh có hướng xử lý phù hợp, đúng quy định của pháp luật.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất ý kiến của Thanh tra tỉnh không lấy kết quả các bản án liên quan đến cấp GCNQSDĐ tại huyện Hà Trung làm án lệ và việc xem xét cấp GCNQSDĐ phải dựa vào điều kiện thực tế của từng đối tượng, trường hợp cụ thể.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang phát biểu kết luận hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương cần lập đoàn thanh tra, tiến hành rà soát và có thông báo kết luận cụ thể từng trường hợp vi phạm, những vướng mắc trong cấp GCNQSDĐ bảo đảm chính xác, thoả đáng để có hướng xử lý đúng quy định của pháp luật; Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai dưới nhiều hình thức để người dân nhận thức được quyền lợi của người sử dụng đất trong việc đăng ký cấp GCNQSDĐ và tự giác làm thủ tục cấp giấy chứng nhận, thủ tục biến động đất đai theo quy định.

Cùng với đó, giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các địa phương tiếp tục rà soát, thống kê toàn bộ các trường hợp giao đất trái thẩm quyền trên địa bàn tỉnh. Đối với những trường hợp không có hóa đơn chứng từ, vi phạm quy hoạch thì tuyệt đối không cấp GCNQSDĐ; trường hợp có hóa đơn nhưng số diện tích thay đổi vượt hạn mức cần rà soát xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, xây dựng văn bản tham khảo ý kiến hướng dẫn của Bộ Tài chính để làm rõ các loại giấy tờ, thủ tục trong cấp GCNQSDĐ và quy định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp vượt diện tích…

Lê Hoà