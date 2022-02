Chi bộ tổ dân phố Nam Cao – chi bộ xuất sắc tiêu biểu

Thấm nhuần lời Bác dạy “Chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều được thi hành tốt, mọi công việc đều tiến bộ không ngừng”, chi bộ tổ dân phố Nam Cao, phường Tân Sơn (TP Thanh Hóa) đã nỗ lực, phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 5 năm liên tục.

Tuyến đường ở tổ dân phố Nam Cao luôn sạch đẹp.

Chi bộ tổ dân phố Nam Cao hiện có 151 đảng viên, chủ yếu là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang đã nghỉ hưu. Để việc học và làm theo Bác thấm sâu vào nếp nghĩ, cách làm của mỗi cán bộ, đảng viên, cấp ủy chi bộ đã xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị 05 gắn với việc thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ, đại hội đảng bộ các cấp, các phong trào thi đua, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm của chi bộ và giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc ở cơ sở. Chi bộ cũng xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hằng năm, các đồng chí cấp ủy xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra; mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên đăng ký những việc làm theo Bác thật cụ thể, tạo thành việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi người. Qua đó xuất hiện nhiều cách làm mới, kinh nghiệm hay, mô hình sáng tạo trong từng lĩnh vực cụ thể như bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ...

Việc học và làm theo tấm gương của Bác đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đưa tổ dân phố Nam Cao trở thành đơn vị dẫn đầu các phong trào thi đua của phường Tân Sơn. Nhà văn hóa phố được xây dựng khang trang là một trong những phần việc thể hiện tinh thần “đầu tàu” gương mẫu của những đảng viên trong chi bộ và sự đồng thuận của Nhân dân. Dù là phường trung tâm của thành phố nhưng vài năm về trước, nhà văn hóa phố Nam Cao khá chật chội và xuống cấp. Để Nhân dân có chỗ sinh hoạt cộng đồng, chi bộ, ban công tác mặt trận và các đoàn thể đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân và các nhà hảo tâm đóng góp được 500 triệu đồng để cải tạo, sửa chữa nhà văn hóa, mua sắm 100 chiếc ghế cùng nhiều trang thiết bị khác phục vụ sinh hoạt. Cùng với đó, tổ dân phố đã vận động Nhân dân đóng góp được gần 100 triệu đồng xây dựng vườn hoa công cộng và lắp đặt một số dụng cụ để Nhân dân tập luyện thể dục - thể thao trong khu vui chơi; tu sửa, cải tạo lại hệ thống loa truyền thanh của phố gần 20 triệu đồng. Để chỉnh trang đường phố, các hộ gia đình đã đóng góp kinh phí làm cột cờ, mua cờ Tổ quốc treo đồng bộ trên các tuyến phố trong khu dân cư; đồng thời xây dựng tuyến đường Nam Cao và đường Ngô Sỹ Liên là 2 tuyến đường kiểu mẫu về vệ sinh môi trường; xây dựng được tuyến đường hoa Lê Văn Hưu... Hiện nay, tất cả các tuyến đường trong phố đều sáng - xanh – sạch – đẹp.

Ở phố Nam Cao, việc học và làm theo tấm gương của Bác được gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động tại khu dân cư. Tiêu biểu như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện, trọng tâm là cuộc vận động người dân thành phố nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện; xây dựng tổ dân phố kiểu mẫu, gia đình kiểu mẫu, công dân kiểu mẫu; mô hình “tang lễ văn minh tiến bộ gắn với bảo vệ môi trường”... Mỗi tổ chức đoàn thể cũng triển khai những mô hình thiết thực như chi hội phụ nữ với mô hình “câu lạc bộ thu gom phế thải”, “xây dựng chi hội kiểu mẫu 5 không, 3 sạch” hay “đội tuyên truyền xe đạp xanh”; chi đoàn thanh niên với mô hình “đội tuyên truyền đám cưới văn minh”; chi hội cựu chiến binh với mô hình “cựu chiến binh tự quản về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường tại các khu dân cư”, “xây dựng chi hội cựu chiến binh kiểu mẫu”... Đặc biệt, trong công tác quyên góp, ủng hộ người nghèo, ủng hộ đồng bào bị bão lụt, ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19, quỹ khuyến học, quỹ đền ơn đáp nghĩa..., tổ dân phố Nam Cao luôn đạt cao nhất trong toàn phường.

Năm 2021, khi cả tỉnh tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, chi bộ tổ dân phố Nam Cao đã triển khai nhiều việc làm rất thiết thực. Ông Nguyễn Đức Thanh, bí thư chi bộ cho biết: “Ngoài nắm bắt, rà soát kịp thời các trường hợp có yếu tố nguy cơ liên quan đến dịch bệnh, chúng tôi phải tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch. Hiện nay, 36 thành viên của tổ phòng, chống dịch COVID-19 khu dân cư có nhiệm vụ giám sát, theo dõi từ 10 đến 15 gia đình liền kề, yêu cầu người dân thực hiện khai báo y tế đầy đủ, thực hiện nghiêm việc cách ly tại nhà với những người đi từ nơi khác về... Vì vậy, tình hình dịch bệnh trên địa bàn phố Nam Cao vẫn được kiểm soát tốt. Trong 4 đợt phòng, chống dịch COVID-19, phố Nam cao đã vận động Nhân dân quyên góp được hơn 40 triệu đồng để ủng hộ quỹ phòng, chống dịch”.

Ghi nhận những thành quả mà chi bộ tổ dân phố Nam Cao đã dày công tạo dựng, năm 2021 Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho chi bộ vì có thành tích xuất sắc về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016–2020. 5 năm liên tục (2017-2021), chi bộ được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhiều năm qua, chi bộ cũng được Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Đảng ủy phường Tân Sơn tặng nhiều giấy khen. Đó là động lực để chi bộ tổ dân phố Nam Cao không ngừng nỗ lực, phấn đấu, giữ vững danh hiệu tổ dân phố kiểu mẫu được công nhận năm 2019.

Bài và ảnh: Tố Phương