Cảng Hàng không Thọ Xuân: Nhìn lại 10 năm xây dựng và phát triển

Cảng Hàng không Thọ Xuân (huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) là Chi nhánh của Tổng Công ty Cảng HKVN, được thành lập ngày 10-12-2012. 10 năm hình thành và phát triển, Cảng Hàng không Thọ Xuân đã nỗ lực để phát triển, dần xây dựng cho mình có vị thế vững chắc, trở thành điểm tin tưởng của hành khách trong và ngoài nước.

Hướng tới cửa ngõ giao thương lớn nhất khu vực…

Thanh Hóa là tỉnh đất rộng, người đông, bà con đi làm ăn xa ở các tỉnh phía Nam rất lớn. Tuy nhiên, thời điểm trước năm 2013, chưa có các chuyến bay thương mại trực tiếp đi - đến tỉnh Thanh Hóa; khách có nhu cầu đi lại bằng đường hàng không phải di chuyển đến Sân bay Nội Bài hoặc Vinh. Xác định Cảng hàng không ra đời sẽ là yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế -xã hội, du lịch của tỉnh và phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân. Chính quyền tỉnh Thanh Hóa và ngành giao thông đã nỗ lực cùng các bộ, ngành liên quan phối hợp để có được phê duyệt của Chính Phủ. Ngay sau khi được phê duyệt, huyện Thọ Xuân đã bàn giao mặt bằng cho Sở Giao thông - Vận tải. Được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư, Sở GTVT đã cùng các nhà thầu và bắt tay vào thực hiện thi công san lấp mặt bằng, nhanh chóng xây dựng Nhà Ga – Cảng Hàng không Thọ Xuân.

Đội ngũ cán bộ, viên chức - người lao động Cảng Hàng không Thọ Xuân

Cảng Hàng không Thọ Xuân ra đời đáp ứng nguyện vọng và nhu cầu của Nhân dân, là yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, du lịch của địa phương. Thời gian đầu, cơ sở hạ tầng là thách thức lớn đối với lãnh đạo Cảng, nhưng được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp chính quyền, Cảng đã khẩn trương triển khai xây dựng được các hạng mục quan trọng như: Sân đỗ máy bay, Hệ thống quan trắc khí tượng, sân đỗ ô tô, hệ thống chiếu sáng, hệ thống thiết bị mặt đất... Từ những ngày đầu nhiều khó khăn thiếu thốn, đến nay, Cảng đã dần được đầu tư đồng bộ và hoàn thiện các hạng mục với hệ thống trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện chuyên ngành hiện đại. Cảng đã trang bị các đầy đủ hệ thống kỹ thuật phục vụ bay như: hệ thống trang thiết bị check-in, kiểm tra an ninh hàng không, phòng cháy chữa cháy, hệ thống cảnh báo khẩn nguy và các phương tiện phục vụ mặt đất... Cảng cũng đã đưa hệ thống đèn tín hiệu hàng không và hỗ trợ hạ cánh chính xác ILS đi vào hoạt động. Hiện Cảng đang khai thác rất tốt Khu hàng không dân dụng (bao gồm nhà ga hành khách, hạ tầng khu bay, khu phục vụ hàng hoá, sân đỗ ô tô và nhiều hạng mục công trình khác) với thiết bị tiên tiến, công nghệ cao, đảm bảo an ninh, an toàn, đáp ứng được quy trình an ninh và dây chuyền hàng không hiện đại.

Hành khách thông qua tại Cảng Hàng không Thọ Xuân

… Thúc đẩy tiềm năng để phát triển bền vững

Kể từ chuyến bay đầu tiên (5-2-2013) đến nay, Cảng Hàng không Thọ Xuân đã có những bước tiến vượt bậc khi liên tục tăng tần suất các chuyến bay, đường bay và mở thêm nhiều đường bay mới. Trong đó, không thể quên dấu mốc khai trương chuyến quốc tế Thọ Xuân - Bangkok (7-2017), đã mở ra cơ hội mới trong phát huy tiềm năng khai thác du lịch cũng như giao thương, hợp tác đầu tư của tỉnh nhà. Trong công tác dịch vụ bay, Cảng luôn chú trọng cung cấp dịch vụ tốt nhất cho các hãng hàng không đi và đến; linh hoạt mở thêm các chuyến bay, tăng chuyến trong dịp cao điểm. Tính đến hết tháng 11-2022, tổng sản lượng hành khách là 1.490.309 lượt, tăng 105% so với cùng kỳ, đạt 119% KH2022; hàng hóa/bưu kiện đạt 2.610.077kg, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 49% KH 2022; hạ/cất cánh đạt 9.288 lượt, tăng 71% so với cùng kỳ, đạt 118% KH 2022. Dự kiến hết 31-12-2022 sản lượng hành khách thông qua Cảng là 1.612.958 lượt khách, đạt 128,44% KH năm 2022.

Những kiện hàng của hành khách được đóng gói, vận chuyển cẩn thận

Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường cũng như sự phát triển không ngừng của tỉnh Thanh Hóa, Ban lãnh đạo Cảng luôn xác định con người là yếu tố cốt lõi của sự phát triển. Từ những ngày đầu khi trang thiết bị và cơ sở hạ tầng còn hạn chế thiếu đồng bộ, thì yếu tố con người luôn là điều tiên quyết để Cảng có thể hoàn thành nhiệm vụ giữa bao bộn bề khó khăn. Dần dần, khi cơ sở vật chất được trang bị đầy đủ hơn, được sự quan tâm của tỉnh Thanh Hóa và Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam, cán bộ, công nhân viên đã có thêm thời gian để học hỏi, trau dồi kỹ năng chuyên môn. Đảng ủy, Ban giám đốc, các tổ chức, đoàn thể luôn quan tâm đến đời sống của người lao động, từ đó tập trung được trí tuệ tập thể, sự nhiệt huyết, đoàn kết và phát triển.

Khuôn viên Cảng Xanh – Sạch – Đẹp

Đội ngũ cán bộ, viên chức - NLĐ được đào tạo bài bản, có bản lĩnh chính trị, chuyên môn vững vàng đáp ứng yêu cầu phục vụ hàng không dân dụng. Việc thực hiện nghiêm các quy định vận chuyển hành khách, hàng hóa, quy trình, hướng dẫn công việc; hỗ trợ, hướng dẫn kịp thời cho hành khách, phối hợp với đại diện các hãng hàng không để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hành khách được cán bộ, viên chức - NLĐ chú trọng. Đây là yếu tố tiên quyết giúp Cảng Hàng không Thọ Xuân ngày càng nâng cao uy tín và vị thế trong lòng khách hàng.

Đoàn kết vượt qua thách thức, nắm bắt cơ hội hướng tới tương lai

Thời điểm đáng nhớ nhất là năm 2020, Cảng Hàng không Thọ Xuân đã được quy hoạch trở thành Cảng Hàng không quốc tế Thọ Xuân thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, Cảng sẽ có chức năng dự bị cho Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, sân bay dùng chung dân dụng và quân sự, có cấp sân bay 4E (theo mã tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế - ICAO), sân bay quân sự cấp I, khai thác là loại tàu bay code E hoặc tương đương, tổng số vị trí đỗ tàu bay 16 vị trí code C (có khả năng đỗ tàu bay code E). Về công tác an ninh an toàn hàng không, trong những năm qua, Cảng Hàng không Thọ Xuân luôn thực hiện tốt việc kiểm tra an toàn đảm bảo khai thác và giám sát thực hiện các quy định về an toàn tại Cảng Hàng không Thọ Xuân. Đảm bảo tốt việc tổ chức kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện, đồ vật, hành lý, hàng hóa, bưu gửi trước khi vào khu vực hạn chế, cách ly, lên tàu bay, bảo đảm an ninh an toàn tuyệt đối cho hoạt động bay. Kiểm tra, giám sát, kiểm soát nghiêm ngặt, chặt chẽ khu vực cách ly, khu vực hạn chế nhằm duy trì các điều kiện đảm bảo an toàn phục vụ bay và phát hiện kịp thời những điểm không phù hợp để sớm khắc phục, phòng ngừa và báo cáo Tổng công ty theo quy định. Đồng thời, Cảng luôn sát sao trong việc kiểm tra hệ thống, phương tiện, trang thiết bị, cơ sở hạ tầng phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống cháy nổ đáp ứng xử lý kịp thời, hiệu quả khi có cháy nổ xảy ra tại đơn vị. Duy trì tốt công tác kiểm tra an toàn đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ định kỳ và tiến hành kiểm tra đột xuất khi phát hiện bất thường.

Các chuyến bay đi và đến tại Cảng Hàng không Thọ Xuân

Phối hợp chặt chẽ với chính quyền, công an, quân đội, y tế, lực lượng phòng cháy, chữa cháy của địa phương, để tăng cường đảm bảo an ninh trật tự địa bàn, phối hợp tuần tra chung để kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an ninh trật tự, gây rối trật tự công cộng, an toàn giao thông, qui định về dừng đỗ tại khu vực công cộng trước nhà ga, bảo vệ khu vực giáp ranh, lân cận, đặc biệt Cảng đã phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 đảm bảo an toàn cho hành khách thông qua. Ngoài ra, trong thời đại công nghiệp 4.0, Cảng chú trọng tăng cường công tác quản trị hệ thống mạng, hệ thống máy tính nội bộ để duy trì hoạt động liên tục và ổn định, khai thác có hiệu quả trang thiết bị hiện có với khẩu hiệu “Giữ tốt, dùng bền, an toàn, tiết kiệm”.

Ông Trần Sỹ Hiến, Giám đốc Cảng Hàng không Thọ Xuân cho biết: “10 năm qua, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức do khủng hoảng kinh tế, đại dịch COVID-19… nhưng với tinh thần đoàn kết, sẵn sàng vượt qua mọi trở ngại, tập thể cán bộ, viên chức - NLĐ Cảng đã có những bước tiến đáng tự hào”. Có thể nói, chặng đường 10 năm xây dựng và phát triển của Cảng Hàng không Thọ Xuân tuy chưa phải là dài nhưng là một hành trình đầy tự hào và đáng nhớ. Trải qua bao gian nan thử thách, ngày hôm nay Hàng không Thọ Xuân đã khẳng định đượcthương hiệu và vị thế của mình trong lĩnh vực phục vụ hàng không dân dụng. Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam đánh giá: Cảng Hàng không Thọ Xuân là một trong những Cảng có tốc độ tăng trưởng nhanh, đáng ghi nhận. Dẫu còn nhiều khó khăn, nhưng với ý chí và sự quyết tâm của tập thể CB, VC-NLĐ Cảng Hàng không Thọ Xuân, tin tưởng rằng đây sẽ là điểm sáng trong ngành Hàng không Việt Nam. Hy vọng rằng, trong thời gian tới, Cảng sẽ tiếp tục duy trì những thành tựu đã đạt được, tiếp tục phát huy thế mạnh, để Cảng luôn dẫn đầu trong nhóm cảng hàng không văn minh, hiện đại và hội nhập.

May Bình

Cảng Hàng không Thọ Xuân