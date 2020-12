Cần đặt trọng tâm vào chuyển dịch cơ cấu sản xuất theo hướng từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể

Tham luận của đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Hội thảo “Triển khai thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh” do Hội đồng Dân tộc của Quốc hội phối hợp với Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Ủy ban Dân tộc của Chính phủ và Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức.

Dự thảo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030 phân công Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì tham mưu triển khai Tiểu dự án 1 thuộc Dự án 3 “Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân”. Kế hoạch triển khai dự kiến với mục tiêu: Tạo cơ hội việc làm, cải thiện thu nhập cho người dân làm nghề rừng gắn với giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Trong đó, tập trung vào các phần việc như sau:

Bổ sung, điều chỉnh chính sách hỗ trợ đặc thù cho nhóm đối tượng đồng bào dân tộc thiểu số, xem xét, đánh giá việc trồng dược liệu dưới tán rừng, phát triển nông lâm nghiệp kết hợp. Hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp vùng dân tộc thiểu số và miền núi phát huy thế mạnh của các vùng sinh thái nông nghiệp, lợi thế của từng địa phương, với các loại cây, con đa dạng, phù hợp với mục tiêu phát triển sản xuất nông nghiệp để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị và tạo sự chủ động cho các địa phương, cộng đồng và người dân trong phát triển sinh kế.

Phát triển sản xuất các loại cây trồng, vật nuôi chủ lực, có giá trị kinh tế cao; phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa thông qua: hỗ trợ lãi suất, hỗ trợ cây giống và chi phí vật tư phân bón, hỗ trợ hoạt động quản lý dự án gồm tập huấn hướng dẫn kỹ thuật, kiểm tra, nghiệm thu. Đồng thời, đề xuất thực hiện Quy hoạch bố trí dân cư thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và Miền núi. Triển khai thực hiện bố trí dân cư theo Nghị quyết số 22/NQ-CP của Chính phủ.

Theo tổng hợp báo cáo của các địa phương, nhu cầu bố trí dân cư giai đoạn tới đây là rất lớn (với hơn 350 nghìn hộ), đặc biệt là bố trí dân cư ra khỏi vực có nguy cơ cao về thiên tai (lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lũ sâu,...), bố trí dân cư các xã biên giới, ổn định dân di cư tự do. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành Trung ương (đặc biệt là Ủy ban Dân tộc) rà soát, bổ sung, hoàn thiện Chương trình bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 20212025 và định hướng đến năm 2030. Bên cạnh đó, cần đặt trọng tâm vào chuyển dịch cơ cấu sản xuất theo hướng từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể (thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác nông nghiệp), chú trọng dịch vụ nông nghiệp như du lịch nông nghiệp; phát triển nông nghiệp công nghệ cao thích ứng với đặc thù khí hậu của khu vực. Tập trung nguồn lực cho công tác bố trí, ổn định dân cư, nhất là dân cư vùng bị ảnh hưởng của thiên tai, biến đổi khí hậu và dân di cư tự do. Tăng cường công tác bảo vệ và phát triển rừng để đảm bảo môi trường sinh thái, gắn với hỗ trợ phát triển sản xuất để giảm nghèo cho các địa bàn khó khăn theo Nghị định 75/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

