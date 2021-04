Các hoạt động kỷ niệm 60 năm kết nghĩa TP Thanh Hoá - TP Hội An

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm kết nghĩa TP Thanh Hóa – TP Hội An (12-2-1961 – 12-2-2021), mới đây, đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Thanh Hóa do đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa dẫn đầu đã có nhiều hoạt động ý nghĩa tại TP Hội An.

Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa tặng quà cho các gia đình chính sách tại TP Hội An.

Tại TP Hội An, đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Thanh Hóa và lãnh đạo TP Hội An đã đến dâng hoa, dâng hương viếng nghĩa trang liệt sĩ TP Hội An.

Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Thanh Hóa và lãnh đạo TP Hội An dâng hoa, dâng hương viếng nghĩa trang liệt sĩ TP Hội An.

Trong niềm xúc động, biết ơn vô hạn, đồng chí Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa Lê Anh Xuân, lãnh đạo TP Hội An và các đại biểu trong đoàn công tác kính cẩn nghiêng mình dành phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc; trong đó có nhiều người con ưu tú của quê hương Thanh Hóa đã mãi mãi nằm lại trên mảnh đất Hội An thân yêu. Nhân dịp này, lãnh đạo TP Thanh Hóa đã tặng công trình bia đá và xây dựng hoa viên tại nghĩa trang liệt sĩ TP Hội An.

Lãnh đạo TP Thanh Hóa và TP Hội An trồng cây xanh lưu niệm tại Công viên Hội An.

Tiếp đến, lãnh đạo 2 thành phố đã trồng cây xanh lưu niệm tại Công viên Hội An. Đồng thời, tham dự lễ gắn biển lưu niệm Trường Mầm non Tân An, đây là công trình do Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Thanh Hóa tặng TP Hội An.

Lãnh đạo TP Thanh Hóa và TP Hội An thực hiện nghi thức gắn biển lưu niệm Trường Mầm non Tân An tại TP Hội An.

Công trình được xây dựng trên diện tích 2.120 m2, với tổng mức đầu tư gần 15 tỷ đồng. Dự kiến tháng 7-2021 công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm học 2021-2022.

Lãnh đạo TP Thanh Hóa tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn TP Hội An.

Cũng trong chuyến thăm và làm việc tại TP Hội An, thay mặt lãnh đạo TP Thanh Hóa, đồng chí Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa đã thăm hỏi sức khỏe, tặng quà cho 10 gia đình chính sách của TP Hội An. Tại buổi gặp gỡ, đồng chí Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa Lê Anh Xuân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Thanh Hóa đối với những hy sinh, đóng góp to lớn của các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh cho độc lập, tự do của dân tộc.

Các hoạt động trong chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Thanh Hóa tại TP Hội An đã tô thắm thêm mối quan hệ thủy chung, son sắt, nghĩa tình giữa TP Thanh Hóa và TP Hội An.

CTV