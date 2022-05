Các đồng chí lãnh đạo tỉnh gặp mặt chức sắc, chức việc Phật giáo nhân Đại lễ Phật Đản

Sáng 6-5, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức buổi gặp mặt các chức sắc, chức việc Phật giáo toàn tỉnh nhân dịp Đại lễ Phật đản (Phật lịch 2566 - Dương lịch 2022).

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng các chức sắc Phật giáo Thanh Hóa nhân Đại lễ Phật đản.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Đào Xuân Yên, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí Tỉnh ủy viên: Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh và TP Thanh Hóa.

Về phía Giáo hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa có Thượng tọa Thích Tâm Đức, Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh cùng chư tôn đức tăng, ni trụ trì các tự viện trong toàn tỉnh.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo tỉnh đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời chúc mừng tới các vị chức sắc, tăng, ni, Phật tử trong toàn tỉnh sức khỏe, hạnh phúc, an lạc nhân dịp Đại lễ Phật đản (Phật lịch 2566 - Dương lịch 2022).

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Những tháng đầu năm 2022, trong bối cảnh gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đến tất cả các ngành, lĩnh vực và đời sống Nhân dân, nhưng cả hệ thống chính trị của tỉnh đã đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt, do vậy tỉnh ta đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên tất các lĩnh vực. Tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) trong Quý I-2022 ước đạt 12,93% đứng thứ 3/63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm ước đạt 15.746 tỷ đồng, bằng 55,9% dự toán và tăng 70% so với cùng kỳ. Các ngành dịch vụ sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi COVID-19 đã có bước phục hồi và phát triển. Văn hóa - xã hội tiếp tục có chuyển biến tiến bộ; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Cùng với sự phát triển của xã hội, đời sống tôn giáo của tăng, ni, Phật tử tỉnh nhà không ngừng được nâng cao, các cơ sở thờ tự và công trình tôn giáo được sửa chữa, xây dựng mới ngày càng khang trang, sạch đẹp, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của tăng, ni, Phật tử và nhu cầu tín ngưỡng của Nhân dân.

Tiết mục văn nghệ tại buổi gặp mặt.

Những thành quả chung ấy, có sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ kịp thời của Trung ương, cùng với sự đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh, trong đó có sự đóng góp rất quan trọng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, đánh giá cao và trân trọng chúc mừng những kết quả đạt được của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa; những đóng góp thiết thực của tăng, ni, Phật tử tỉnh nhà đối với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng cuộc sống an bình, ấm no, hạnh phúc, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc, các tôn giáo trong tỉnh vượt qua những khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà cho các chức sắc Phật giáo tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn tăng, ni, Phật tử tỉnh nhà tiếp tục nêu cao tinh thần “Từ, bị, hỷ, xả”, “Vô ngã vị tha”, trân trọng, gìn giữ, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam trên bước đường “Hoằng dương chính pháp, lợi lạc quần sinh”. Nêu cao tinh thần cảnh giác không để các hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo mê tín dị đoan, trái thuần phong mỹ tục, không đúng với giáo lý, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, gây bức xúc trong xã hội, chia rẽ Nhân dân, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo.

Thay mặt Giáo hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa, Thượng tọa Thích Tâm Đức, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh cảm ơn sự quan tâm sâu sắc, tạo điều kiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh đối với hoạt động của Phật giáo tỉnh nhà trong thời gian qua. Đồng thời khẳng định hoạt động của Phật giáo nói chung và Phật giáo Thanh Hóa nói riêng luôn nỗ lực, cố gắng trong việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, vì sự phát triển của quê hương, đất nước.

Đại đức Thích Tâm Đức cũng bày tỏ mong muốn lãnh đạo các cấp tỉnh Thanh Hóa tiếp tục quan tâm, khích lệ hơn nữa để Phật giáo ngày càng phát triển, đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh chung sức, đồng lòng xây dựng và phát triển quê hương Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh, thân thiện...

Quốc Hương