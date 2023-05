Bộ trưởng Bộ LĐ, TB&XH Đào Ngọc Dung và các ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri huyện Triệu Sơn

Sáng 25-4, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Thanh Hóa gồm các đại biểu: Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ, TB&XH); Lê Thanh Hoàn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Phạm Thị Xuân, Thư ký Tòa án Nhân dân huyện Quan Hóa đã tiếp xúc cử tri huyện Triệu Sơn trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Bộ trưởng Bộ LĐ,TB&XH Đào Ngọc Dung trao đổi với cử tri.

Dự buổi tiếp xúc có đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Tỉnh ủy viên: Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và các sở, ngành cấp tỉnh; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; lãnh đạo và cử tri huyện Triệu Sơn.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Lê Thanh Hoàn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã thông báo dự kiến, nội dung, chương trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV; kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại hội nghị tiếp xúc kỳ trước.

Các đại biểu Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc với cử tri huyện Triệu Sơn trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Tham gia ý kiến tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Triệu Sơn thống nhất cao với dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV. Đồng thời đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân của các vị ĐBQH khi đã kiến nghị, giải quyết nhiều vấn đề mà cử tri huyện Triệu Sơn quan tâm.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu, cử tri dự hội nghị.

Cử tri mong muốn các đại biểu thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm tại kỳ họp tới, tham gia đóng góp ý kiến vào những vấn đề quan trọng của đất nước, được cử tri và Nhân dân quan tâm.

Đại diện Ủy ban MTTQ huyện Triệu Sơn kiến nghị tại hội nghị.

Với tinh thần cởi mở, thẳng thắn, cử tri huyện Triệu Sơn đề nghị Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa kiến nghị Quốc hội, Chính phủ có chính sách giải quyết tình trạng giá cả vật liệu leo thang gây khó khăn cho việc triển khai thi công các dự án và công trình của Nhân dân; bố trí sắp xếp cán bộ phù hợp sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã và có cơ chế, chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức thuộc diện dôi dư; điều chỉnh quy định để giữ nguyên tuổi nghỉ hưu đối với giáo viên mầm non là 55 tuổi thay vì 60 tuổi để đảm bảo khả năng hoàn thành nhiệm vụ được giao...

Cử tri huyện Triệu Sơn kiến nghị tại hội nghị.

Cử tri cũng đề nghị Quốc hội, Chính phủ cần có chính sách cụ thể tạo hành lang pháp lý để các cơ qua chức năng và các địa phương chủ động công tác phòng, chống dịch COVID-19; hoàn thiện chính sách, pháp luật về BHXH, nhất là BHXH tự ngyện, như giảm điều kiện về thời gian đóng BHXH để được hưởng lương hưu xuống còn 15 năm thay vì 20 năm; có chế tài xử lý vi phạm về trốn đóng BHXH, nhất là xử lý đối với các doanh nghiệp phá sản, giải thể, ngừng hoạt động còn chậm đóng BHXH, BHTN, nhằm bảo đảm quyền lợi cho người lao động…

Cử tri huyện Triệu Sơn tham gia buổi tiếp xúc.

Cử tri cũng kiến nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét sửa đổi quy định về công chức cấp huyện sau khi được luân chuyển, điều động về cấp xã lại không được hưởng chế độ của cấp huyện. Khi hết thời hạn luân chuyển, điều động quay trở lại huyện công tác thì phải được UBND tỉnh xem xét, quyết định tiếp nhận. Điều này gây khó khăn cho các huyện khi điều động, luân chuyển, sắp xếp, sử dụng cán bộ công chức thuộc thẩm quyền quản lý…

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu, làm rõ một số vấn đề cử tri huyện Triệu Sơn quan tâm.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng đã phát biểu, làm rõ một số vấn đề thuộc thẩm quyền mà cử tri huyện Triệu Sơn phản ánh, kiến nghị. Đồng thời cho biết UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu giải quyết những nội dung thuộc thẩm quyền của tỉnh; báo cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định các nội dung liên quan.

Cử tri huyện Triệu Sơn tham gia hội nghị.

Thay mặt các ĐBQH, Bộ trưởng Bộ LĐ,TB&XH Đào Ngọc Dung trân trọng cảm ơn tình cảm, sự tin tưởng của cử tri huyện Triệu Sơn đối với các ĐBQH. Đồng thời bày tỏ vui mừng trước những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, việc thực thi chính sách an sinh xã hội của cấp ủy, chính quyền, Nhân dân huyện Triệu Sơn, cũng như việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện thời gian qua.

ĐBQH Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ LĐ,TB&XH phát biểu tiếp thu ý kiến cử tri huyện Triệu Sơn.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định: Những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại hội nghị là những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, thiết thực, phản ánh những vấn đề mà thực tiễn ở cơ sở đang đặt ra. Đoàn ĐBQH sẽ tổng hợp, phản ánh trung thực, đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Bộ trưởng Bộ LĐ,TB&XH Đào Ngọc Dung và Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh tặng quà cho gia đình người có công và hộ nghèo trên địa bàn huyện Triệu Sơn.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ LĐ, TB&XH Đào Ngọc Dung và Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh đã tặng quà cho 30 hộ gia đình người có công và 20 hộ nghèo trên địa bàn huyện Triệu Sơn.

Chiều nay, Bộ trưởng Bộ LĐ,TB&XH Đào Ngọc Dung và các đại biểu Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp xúc cử tri TP Sầm Sơn.

Đỗ Đức