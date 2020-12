Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung tiếp xúc cử tri các huyện Quan Hóa và Ngọc Lặc

Ngày 21-11, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa gồm các đồng chí: Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Mai Sỹ Diến, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Cầm Thị Mẫn, ĐBQH chuyên trách, đã có buổi tiếp xúc cử tri các huyện Quan Hóa và Ngọc Lặc sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

Đồng chí: Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, các Đại biểu Quốc hội với cử tri huyện Quan Hóa.

Tham dự buổi tiếp xúc có đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Ban Dân tộc tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo và cử tri 2 huyện Quan Hóa và Ngọc Lặc.

Đồng chí Mai Sỹ Diến, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh báo cáo với cử tri các nội dung, kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

Tại buổi tiếp xúc, các đồng chí Mai Sỹ Diến, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và Cầm thị Mẫn, ĐBQH chuyên trách, đã báo cáo với cử tri 2 huyện Quan Hóa và Ngọc Lặc các nội dung, kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

Cử tri huyện Quan Hóa và Ngọc Lặc đánh giá cao chất lượng kỳ họp; đồng tình với các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp góp phần vào sự phát triển của đất nước, đặc biệt đánh giá cao công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Đảng, Nhà nước trong thời gian qua, đồng thời ghi nhận việc Quốc hội đã tiếp thu, giải trình các đề xuất, kiến nghị mà cử tri phản ánh.

Cử tri huyện Quan Hóa phát biểu kiến nghị tới ĐBQH

Trong không khí thẳng thắn, cởi mở, cử tri huyện Quan Hóa đã kiến nghị tới ĐBQH một số vấn đề như: Dự án thủy điện Hồi Xuân đã dừng thi công hơn 2 năm nay. Do chủ đầu tư không triển khai thực hiện nên 5 tuyến đường giao thông, 2 cầu treo qua sông Mã, 4 trường học, 1 trạm y tế xã, các hạng mục khu tái định cư Sa Lắng chưa hoàn thiện đã ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, ảnh hưởng tới đời sống nhân dân. Kiến nghị hỗ trợ kinh phí kè bờ sông Mã, chống sạt lở; đề nghị Chính phủ tiếp tục ban hành cơ chế chính sách Chương trình bố trí dân cư các vùng thiên tai, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do giai đoạn 2021 – 2025; xem xét hõ trợ kinh phí để đầu tư xây dựng cầu cứng (hoặc cầu treo) bắc qua hai bờ sông Mã nối liền giữa Bản Pọng - Ka Me với Bản Chăm xã Phú Nghiêm. Quan tâm đấy nhanh tiến độ kéo điện lưới cho 5 bản và 17 cụm dân cư chưa có điện lưới quốc gia; xem xét đầu tư xây dựng một số hạng mục, công trình còn thiếu của Di tích lịch sử cấp quốc gia Hang Co Phường; xem xét hỗ trợ, đầu tư, nâng cấp Bệnh viện đa khoa huyện thành bệnh viện khu vực cho các huyện Quan Hóa, Quan Sơn, Mường Lát và một số xã lân cận của huyện Bá Thước; nâng mức cho vay tối đa phục vụ sản xuất, kinh doanh áp dụng đối với hộ nghèo vùng đặc biệt khó khăn từ mức 50 triệu đồng lên mức 100 triệu đồng…

Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri huyện Ngọc Lặc

Cử tri huyện Ngọc Lặc kiến nghị tiếp tục có chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế, nhân rộng mô hình xóa đói giảm nghèo tại các địa bàn khó khăn, vùng đồng bào dân tộc của huyện, đặc biệt là có quy hoạch phát triển cây ăn quả, hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật cho các hộ dân; hỗ trợ kinh phí cho các xã để trả nợ cho nhà đầu tư công trình đài tưởng niệm liệt sỹ cấp xã, thị trấn; tăng mức trợ cấp hỗ trợ đối với gia đình thờ cúng liệt sỹ; có chính sách hỗ trợ đối với cán bộ Hội Cựu chiến binh cấp huyện, cấp xã.

Cử tri huyện Ngọc Lặc kiến nghị tới ĐBQH

Tiếp tục có sự hỗ trợ để nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn, thủy lợi, hồ, đập trên địa bàn; quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp, hạ tầng thương mại – dịch vụ; tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề cho lao động khu vực miền núi, dân tộc gắn với bố trí việc làm; kênh Bắc đi qua địa bàn xã Nguyệt Ấn xảy ra hiện tượng sạt lở vào mùa mưa bão, gây mất an toàn cho nhân dân; tiếp tục hỗ trợ cung cấp nước sạch cho nhân dân, đặc biệt là các vùng thường xuyên bị hạn; tình trạng sụt lún đất bất thường tại một số địa bàn…

Đại diện lãnh đạo các huyện Quan Hóa, Ngọc Lặc đã giải trình các vấn đề thuộc thẩm quyền mà cử tri đã nêu.

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu, giải trình một số vấn đề mà cử tri phản ánh, kiến nghị

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp thu, giải trình một số vấn đề mà cử tri phản ánh, kiến nghị theo thẩm quyền, đồng thời đề nghị các huyện Quan Hóa, Ngọc Lặc quan tâm, giải quyết những vấn đề mà cử tri đã kiến nghị, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trong thời gian tới.

Đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phát biểu tiếp thu, giải trình các vấn đề mà cử tri 2 huyện đã nêu

Thay mặt các ĐBQH, đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã trân trọng cảm ơn tình cảm, sự tin tưởng của cử tri đối với các ĐBQH. Mong muốn cử tri có thêm nhiều ý kiến đóng góp để Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp tục phát huy tốt vai trò của người đại biểu dân cử trong quá trình hoạt động. Đồng thời, thông tin đến cử tri 2 huyện Quan Hóa, Ngọc Lặc những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của đất nước; những chủ trương, quyết sách được Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV thông qua để phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; trao đổi và làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm.

Đồng chí Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cũng đề nghị lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh và các địa phương tập trung giải quyết sớm những vấn đề cử tri phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền. Những đề xuất, kiến nghị khác của cử tri, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp thu, tổng hợp phản ánh đến các cơ quan có thẩm quyền và báo cáo Quốc hội xem xét, giải quyết trong kỳ họp tới.

Nhân dịp này, đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã trao tặng 10 suất quà cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo và 100 triệu đồng học bổng dành cho các em học sinh nghèo của mỗi huyện.

Mạnh Cường