Bộ đội Biên phòng tỉnh nỗ lực trong gian khó

Với quyết tâm “Ở đâu Nhân dân cần, ở đâu khó khăn thì ở đó có bộ đội”, những đóng góp, nỗ lực không ngừng nghỉ của cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng trong thời gian qua đã góp phần làm đẹp thêm hình ảnh người lính Bộ đội Cụ Hồ trong lòng Nhân dân.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh trao Bằng khen của Bộ Quốc phòng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và Nhân dân khu vực biên giới, hải đảo” giai đoạn 2016-2021.

Trên cơ sở quán triệt và thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của cấp trên, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chức năng tham mưu và triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng. Năm 2021, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chủ động nắm, dự báo, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết những vấn đề liên quan đến chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trên cả 2 tuyến, không để bị động bất ngờ. Cùng với đó, lực lượng biên phòng đã triển khai và thực hiện tốt công tác sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiệp vụ, tích cực mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, lập nhiều chiến công lớn. Trong đó triển khai thực hiện 33 kế hoạch nghiệp vụ, 6 chuyên án; chủ trì, phối hợp bắt giữ 165 vụ/233 đối tượng; thu giữ 794,95 gam heroin, 6.505 viên ma túy tổng hợp; 16kg nhựa và 6,7kg quả thuốc phiện, 16kg thuốc nổ và nhiều tang vật khác...

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới và thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch, bảo đảm an toàn cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ trực chốt ở các địa bàn phức tạp, dễ lây nhiễm. Thường xuyên duy trì 15 tổ kiểm soát lưu động, 35 chốt cố định và 9 chốt liên hợp phòng, chống dịch trên tuyến biên giới đất liền. Đồng thời, tăng cường tuần tra, siết chặt kiểm soát biên giới; duy trì 100% quân số trực tại các tổ, chốt, nhất là tại các đường mòn, lối mở, đường biển. Phát động phong trào toàn dân tham gia phát giác, tố giác, phát hiện người nhập cảnh trái phép qua biên giới trên tinh thần mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống dịch. Đồng thời, tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc, xuyên tạc về công tác phòng, chống dịch; tổ chức in, phát tờ rơi, sử dụng băng rôn, khẩu hiệu, pa nô và mô hình “Tiếng loa biên phòng” để bà con khu vực biên giới hiểu rõ hơn về các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế.

Nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, lực lượng biên phòng đã triển khai các tổ công tác, cử cán bộ xuống từng thôn, bản thực hiện phương châm “3 bám, 4 cùng”, phân công cán bộ, đảng viên các đồn biên phòng phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới, vùng biển. Đến nay, đã có 600 đảng viên phụ trách gần 3.000 hộ gia đình, từ đó, nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của quần chúng Nhân dân, nhất là những mâu thuẫn vướng mắc trong nội bộ, để có biện pháp tuyên truyền phù hợp, tham mưu kịp thời cho địa phương chỉ đạo, tháo gỡ, không để xảy ra các điểm nóng phức tạp trên địa bàn khu vực.

Cùng với đó, công tác đối ngoại biên phòng cũng được tiến hành thường xuyên với các hình thức gặp gỡ, trao đổi phù hợp trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19. Với phương châm “giúp bạn là giúp mình”, Bộ đội Biên phòng tỉnh, các đồn biên phòng đã hỗ trợ lương thực, thực phẩm, vật tư y tế,... cho lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Lào, đã tổ chức tuần tra song phương được 47 lần với 1.128 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, xử lý các vụ việc xảy ra trên biên giới trên tinh thần tôn trọng độc lập, chủ quyền, lãnh thổ của nhau, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Đại tá Lê Văn Hùng, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết: “Năm 2022 là năm đặc biệt quan trọng với nhiều sự kiện lớn của tỉnh, của đất nước. Do đó, cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng tiếp tục bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ của tỉnh, nhiệm vụ của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam để xây dựng nhiệm vụ sát đúng, thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp các cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp làm tốt công tác đảm bảo an ninh trên các tuyến biên giới, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, xây dựng đồn, trạm khang trang, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, giữ vững và phát huy hình ảnh người chiến sĩ mang quân hàm xanh, gắn bó với vùng biên cương, biển đảo. Tăng cường công tác phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, địa phương và lực lượng chức năng nước bạn Lào trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; củng cố mối quan hệ khăng khít với Nhân dân, hỗ trợ, giúp đỡ Nhân dân trên địa bàn biên phòng phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng biên cương ngày càng giàu đẹp và làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19”.

Phát huy truyền thống cách mạng, với tinh thần trách nhiệm và tình yêu đối với Tổ quốc, bằng những phần việc hiệu quả, những người lính quân hàm xanh đã và đang góp phần tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Bài và ảnh: Hoàng Lan