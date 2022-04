Bộ đội biên phòng - lực lượng nòng cốt bảo vệ biên giới quốc gia trên biển

Những năm qua, mặc dù khí hậu, thời tiết diễn biến bất thường, dịch bệnh COVID-19 phức tạp, song các đơn vị bộ đội biên phòng trên tuyến biển đã nỗ lực thực hiện quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trên biển.

Lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh tuyên truyền cho ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về khai thác thủy sản.

Đồng hành với mỗi chuyến biển cùng những ngư dân can trường, các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sầm Sơn đã tích cực đến từng tàu cá, bến, cảng, khu vực chợ... tuyên truyền, phổ biến cho Nhân dân các quy định của pháp luật và trách nhiệm tham gia giữ gìn an ninh biển đảo.

Ngư dân Lê Văn Hải, phường Quảng Tiến, TP Sầm Sơn, chia sẻ: “Lần nào tàu vào cập cảng ở Lạch Hới chúng tôi đều được bộ đội biên phòng tuyên truyền và phát tờ rơi phổ biến pháp luật, hướng dẫn tận tình về vùng biển, chủ quyền, địa phận tàu được phép, không được phép khai thác để đảm bảo an toàn. Ngư dân nhờ đó mà yên tâm vươn khơi và giữ vững chủ quyền biển trời của Tổ quốc”.

Đồn Biên phòng Sầm Sơn được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển quốc gia và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn 14 xã, phường của TP Sầm Sơn và huyện Quảng Xương, với chiều dài biên giới bờ biển là 29,5 km, có 2 cửa lạch (Lạch Ghép và Lạch Hới) với 2.621 tàu, thuyền, trong đó có 368 tàu đánh bắt xa bờ. Những năm qua, Đảng ủy, Chỉ huy Đồn Biên phòng Sầm Sơn đã phối hợp với các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị lực lượng vũ trang của TP Sầm Sơn và huyện Quảng Xương tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân khu vực biên giới biển được hơn 1.600 buổi, với hơn 20.000 lượt người tham gia; vận động 100% các hộ dân ở khu vực biên giới biển ký cam kết chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước và các quy định của địa phương; tổ chức cho 399 chủ phương tiện, thuyền trưởng đánh bắt xa bờ ký cam kết không khai thác hải sản xâm phạm vùng biển nước ngoài.

Đồn Biên phòng Hoằng Trường quản lý địa bàn 5 xã khu vực biên giới biển của huyện Hoằng Hóa, với chiều dài 12,5 km bờ biển, có 2 cửa lạch, nơi có 817 phương tiện với trên 3.200 lao động tham gia khai thác, đánh bắt thủy sản trên ngư trường ven bờ và 142 phương tiện khai thác ở vùng biển vịnh Bắc bộ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tranh chấp ngư trường, va chạm giữa các tàu thuyền khai thác hải sản trên biển. Từ thực tế trên, để bảo đảm an toàn, giảm thiểu tai nạn cho ngư dân khi hành nghề trên biển và nâng cao nhận thức cho ngư dân về chủ quyền biển, đảo, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, cấp ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Hoằng Trường đã phối hợp với các ngành liên quan mở lớp tập huấn phổ biến kiến thức pháp luật về biển, đảo, công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản, chống đánh bắt hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định.

Thượng tá Lê Huy Hiếu, Chính trị viên Đồn Biên phòng Hoằng Trường, cho biết: “Từ đặc thù của người dân vùng biển, trong hình thức tuyên truyền, đơn vị đã chú trọng lồng ghép linh hoạt, phù hợp với thực tế địa phương. Mỗi cán bộ, chiến sĩ trở thành những tuyên truyền viên tích cực, sâu sát, bám chắc địa bàn phụ trách thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tín hiệu vui là sau một thời gian tuyên truyền, hướng dẫn, đến nay đại đa số ngư dân tại địa bàn đều ý thức tốt, tuân thủ nghiêm túc các quy định trong sản xuất nghề biển”.

Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa được xem là lực lượng mũi nhọn trong công tác tuyên truyền về chống khai thác thủy, hải sản trái phép và giữ gìn an ninh biển đảo. Các đồn biên phòng tuyến biển tỉnh Thanh Hóa như: Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Nghi Sơn, Sầm Sơn, Hoằng Trường, Đa Lộc... đã chủ động chủ trì, phối hợp với các địa phương tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành quy định pháp luật. Thời gian qua, thực hiện việc cắm các biển báo trong khu vực biên giới biển, các đồn biên phòng tuyến biển phối hợp với chính quyền địa phương các xã ven biển tổ chức cắm xong 148 biển báo “Khu vực biên giới biển” tại 43 xã, phường thuộc 6 huyện, thị xã, thành phố. Việc cắm hệ thống biển báo khu vực biên giới biển nhằm xác định rõ khu vực biên giới biển với địa bàn nội địa. Từ đó góp phần thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về biên giới quốc gia, xây dựng khu vực biên giới biển vững mạnh về chính trị, phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố, tăng cường quốc phòng - an ninh trong khu vực biên giới biển.

Với vai trò quan trọng trong mọi hoạt động trên biển, lực lượng bộ đội biên phòng đang ngày đêm nỗ lực tạo môi trường lao động trên biển an toàn, lành mạnh; đồng thời là “cánh tay nối dài” bảo vệ chủ quyền biển, đảo và là nhịp cầu nối quan trọng từ biển tới đất liền. Trong thời gian tới, các đồn biên phòng tuyến biển sẽ tiếp tục tăng cường kiểm soát, tuần tra, kiên quyết không cho tàu cá không đủ điều kiện xuất bến, nhập bến; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp sẽ góp phần nâng cao ý thức của Nhân dân vùng biên giới biển, giảm các vụ vi phạm khi đánh bắt trên biển, giữ vững chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Bài và ảnh: Hoàng Lan