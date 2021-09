Bộ Công an: Tổ chức hội nghị trực tuyến công tác phối hợp kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng

Sáng 29-9, Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp với các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Quyết định của Ban Bí thư ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy; tổng kết Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Công an Trung ương với UBKT các tỉnh ủy, thành ủy trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Công an tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng dự và chỉ đạo hội nghị. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu trụ sở Bộ Công an tại Hà Nội đến 63 điểm cầu tỉnh, thành phố trên cả nước.

Dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện UBKT Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh; thành viên UBKT Đảng ủy Công an tỉnh; Bí thư cấp ủy các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh…

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại hội nghị (ảnh: Báo CAND)

Phát biểu khai mạc hội nghị, sau khi đánh giá và khẳng định tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; hiệu quả công tác phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên ở Đảng bộ Công an tỉnh, thành phố thuộc Trung ương, Đại tướng Tô Lâm đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị tập trung nghiên cứu, quán triệt đầy đủ các quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng và UBKT Trung ương; nắm vững những nội dung cốt lõi, nội dung mới, nhận thức sâu sắc hơn nữa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của từng cấp ủy, tổ chức đảng trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Đồng thời, tập trung thảo luận ngắn gọn, bám sát nội dung, chủ đề mà Ban Tổ chức đã gợi ý để đảm bảo thời gian, đúng kế hoạch tổ chức hội nghị đã đề ra.

Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an đã quán triệt triển khai Quyết định số 17 của Ban Bí thư ban hành “Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng đối với các tổ chức đảng, đảng viên thuộc đảng bộ công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương”; báo cáo tổng kết quy chế phối hợp UBKT Đảng ủy Công an Trung ương với UBKT tỉnh, thành ủy; Quán triệt quy định số 22 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XIII về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Thanh Hóa

Tham luận tại hội nghị, đại biểu tham gia tại các điểm cầu đã đóng góp ý kiến về thực trạng, khó khăn, vướng mắc và chia sẻ những giải pháp, cách làm hay trong việc triển khai công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng cũng như quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương và tỉnh uỷ, thành ủy nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, góp phần từng bước xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của Đảng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng. Đồng thời, chia sẻ những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng tại các đảng uỷ công an các tỉnh, thành phố phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị (ảnh: Báo CAND)

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng nhấn mạnh: Phải kết hợp nhuần nhuyễn giữa “xây” và “chống”, người đứng đầu phải nêu cao trách nhiệm nêu gương trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, góp phần xây dựng lực lượng công an ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Công an Trung ương đã chủ động làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong lực lượng, kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong công tác xây dựng Đảng. Thường xuyên kiện toàn bộ máy tổ chức Đảng trong lực lượng, từng bước xây dựng Đảng trong Công an ngày càng vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Toàn ngành sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác phối hợp kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng trong tất cả các khâu; chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng tại công an các tỉnh, thành phố theo hướng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Tô Lâm đã trao tặng Bằng khen của Bộ Công an cho 13 tập thể, 40 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quy chế phối hợp giữa UBKT Đảng ủy Công an Trung ương với UBKT các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đình Hợp