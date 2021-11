Biểu dương điển hình “Sản xuất giỏi, công tác xã hội tốt” trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2021

Sáng 17-11, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến biểu dương điển hình “Sản xuất giỏi, công tác xã hội tốt” trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2021.

Các đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao hoa và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 60 điển hình sản xuất giỏi, công tác xã hội tốt giai đoạn 2016-2021

Dự hội nghị có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố và 120 điển hình đại diện cho các điển hình sản xuất giỏi, công tác xã hội tốt trong đồng DTTS.

Phong trào “Sản xuất giỏi, công tác xã hội tốt” trong đồng bào DTTS giai đoạn 2016-2021 đã chứng minh truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái trên tinh thần “Bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ” giữa các dân tộc trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Qua phong trào cho thấy đồng bào các DTTS ngày càng tiến bộ về mọi mặt, thu hẹp dần sự chênh lệch trong phát triển.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Nét nổi bật trong phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi trong đồng bào DTTS đó là đã chuyển đổi được nhận thức, thay đổi được tập quán canh tác lạc hậu từ độc canh “phát, đốt, cốt, trỉa”, sản xuất “tự cung, tự cấp” sang thâm canh tăng vụ và sản xuất hàng hóa. Đồng bào tích cực phát huy thế mạnh của địa phương, giúp nhau vốn, vật tư, cây, con giống, kinh nghiệm sản xuất, ngày công lao động để chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, mở mang ngành nghề, giải quyết việc làm...

Nhiều hộ gia đình đã tsử dụng các nguồn vốn vay của Nhà nước, sự giúp đỡ của cộng đồng, cùng với tinh thần cần cù, năng động, sáng tạo, đổi mới nếp nghĩ, cách làm, khai thác tiềm năng thế mạnh về lao động, đất đai vùng đồi, vùng rừng, tích cực áp dụng khoa học - kỹ thuật, đưa cây, con giống có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất nhằm tạo ra giá trị cao trong sản phẩm hàng hóa.

Với những bước chuyển biến quan trọng, phong trào đã góp phần tăng trưởng kinh tế nông thôn miền núi, xóa đói, giảm nghèo, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các DTTS trên địa bàn tỉnh. Từ phong trào, đã xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương đồng bào DTTS tiêu biểu, trở thành tấm gương sáng để bà con học tập, noi theo.

Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lại Thế Nguyên đánh giá cao Ban Dân vận Tỉnh uỷ đã phối hợp cùng Ủy ban MTTQ tỉnh và các huyện tổ chức hội nghị biểu dương điển hình “Sản xuất giỏi, công tác xã hội tốt” trong đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng chí khẳng định, hội nghị không chỉ tổng kết, đánh giá lại phong trào thi đua trong 5 năm qua, biểu dương những gương điển hình tiên tiến, mà còn là dịp để Nhân dân các dân tộc khu vực miền núi học hỏi những kinh nghiệm hay, cách làm mới của nhau. Đồng thời nhìn lại cái được, cái chưa được trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện các phong trào trong thời gian qua.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Thường vụ Huyện uỷ và Ủy ban MTTQ các huyện miền núi đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để các phong trào thi đua yêu nước, Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Phong trào quần chúng Nhân dân tham gia tự quản đường biên cột mốc và giữ gìn an ninh - trật tự ở các thôn bản khu vực biên giới, Phong trào thi đua sản xuất giỏi, công tác xã hội tốt lan toả và đi sâu vào cuộc sống, được đông đảo đồng bào dân tộc thiểu số tham gia và đạt được kết quả hết sức tích cực với nhiều gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Cùng với việc khẳng định những kết qủa nổi bật mà đồng bào các dân tộc thiểu số của tỉnh đạt được trong thời gian qua, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa trong cộng đồng dân cư và đảm bảo an ninh - trật tự tại địa bàn, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đã nêu một số nhiệm vụ để tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Sản xuất giỏi, công tác xã hội tốt” trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2026. Trong đó, đề nghị Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ trên cơ sở kết quả đạt được cũng như những khó khăn, vướng mắc qua chỉ đạo thực hiện phong trào trong giai đoạn 2016-2021 để xây dựng văn bản hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Sản xuất giỏi, công tác xã hội tốt” giai đoạn 2021-2026 với những nội dung thật cụ thể, rõ ràng, tránh chung chung để dễ làm, dễ kiểm tra, giám sát, không hình thức.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Trên cơ sở văn bản hướng dẫn của Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Thường vụ Huyện uỷ các huyện miền núi của tỉnh và các huyện có Nhân dân ở khu vực miền núi phải xây dựng kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo và phát động phong trào thi đua ở địa phương mình theo hướng: Ban thường vụ các huyện phải giao trách nhiệm cụ thể cho UBND cùng cấp đưa nội dung phong trào này vào trong chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, trong công tác dân vận chính quyền và trong phát động các phong trào thi đua của khối quản lý nhà nước. Giao trách nhiệm cụ thể cho MTTQ, các đoàn thể chính trị của huyện trong chỉ đạo phong trào ở tổ chức mình. Trong đó lựa chọn những nội dung công việc phù hợp để tổ chức thực hiện; Giao nhiệm vụ cho UBND cấp xã - là đơn vị sát dân, gần dân phải chịu trách nhiệm chính trong phát động, chỉ đạo theo dõi và đôn đốc thực hiện phong thi đua. Cùng với đó, Ban Thường vụ Huyện uỷ phải phân công các đồng chí huyện ủy viên theo dõi phong trào ở các địa phương nơi mình phụ trách và chịu trách nhiệm về phong trào tại các địa phương này.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lại Thế Nguyên cũng đề nghị đồng bào các dân tộc tiếp tục tham gia phong trào “Sản xuất giỏi, công tác xã hội tốt” theo hướng tích cực đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu và đưa các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, phù hợp điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu của địa phương mình vào sản xuất; áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất hàng hóa và xây dựng thương hiệu sản phẩm; phát triển chăn nuôi trang trại tập trung gắn với vệ sinh môi trường; tích cực xây dựng nông thôn mới theo hướng Nhà nước và Nhân dân cùng làm, trong đó Nhân dân phải chủ động làm từ việc chỉnh trang nhà cửa đến cải tạo hàng rào bằng cây xanh, vừa tiết kiệm được chi phí và tạo được môi trường xanh.

Đồng chí cũng đề nghị các địa phương miền núi cần duy trì nền nếp sinh hoạt của các tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội, phát động tổng vệ sinh định kỳ, động viên đồng bào chăm lo con em học hành, xoá bỏ tư tưởng tự ti, trông chờ, ỉ lại, xây dựng kế hoạch sinh hoạt và chi tiêu trong gia đình để vươn lên làm giàu; giữ gìn và phát huy các phong tục, tập quán và nét đẹp văn hóa của dân tộc mình, xoá bỏ những thói hư, tật xấu, hủ tục lạc hậu; đồng thời tham gia bảo vệ an ninh - trật tự ở khu vực và địa bàn dân cư, đấu tranh với nạn buôn bán ma túy, cùng với lực lượng biên phòng, quân sự, công an bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới của quốc gia.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đề nghị đồng bào các dân tộc tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh; tăng cường và giữ vững khối đại đoàn kết tại cộng đồng dân cư, hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế - xã hội, trong xóa đói giảm nghèo để mỗi thôn bản không chỉ có một, hai, mà có nhiều điển hình tiên tiến trong phong chào “Sản xuất giỏi, công tác xã hội tốt”, xây dựng khu vực miền núi ngày càng phát triển, Nhân dân có đời sống ấm no, hạnh phúc.

Tại buổi lễ, các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao hoa và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 60 điển hình sản xuất giỏi, công tác xã hội tốt giai đoạn 2016-2021.

Cũng tại hội nghị, 60 cá nhân điển hình đã được nhận Bằng Khen của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Quốc Hương