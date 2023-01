Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm, kiểm tra một số đơn vị làm nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão

Chiều 14-1, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến thăm, kiểm tra và chúc tết một số đơn vị làm nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão. Cùng đi có đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm hỏi, động viên công nhân Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa.

Đến thăm, kiểm tra và chúc tết Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng ghi nhận, đánh giá cao tinh thần lao động chăm chỉ, miệt mài của hơn 930 cán bộ, người lao động Công ty, đã không quản mưa nắng, ngày đêm, hoàn thành tốt nhiệm vụ dọn dẹp vệ sinh môi trường, chăm sóc công viên cây xanh, chiếu sáng đô thị, góp phần giữ cảnh quan đô thị sáng – xanh – sạch đẹp cho TP Thanh Hóa.

Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: TP Thanh Hóa là đô thị tỉnh lỵ có quy mô diện tích, dân số và số đơn vị hành chính lớn, hiện nay đang phát triển rất nhanh, đặt ra nhiệm vụ ngày càng lớn đối với công tác vệ sinh môi trường. Do vậy, cùng với nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, Công ty cần phối hợp với các cấp, các ngành, các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân thành phố trong việc giữ gìn vệ sinh chung, bảo vệ môi trường sống, xây dựng cảnh quan đô thị sáng – xanh – sạch – đẹp.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng tặng quà cho công nhân Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa.

Đồng thời, tiếp tục nhân rộng mô hình “Mỗi lao công là một chiến sỹ tuần tra trên đường phố”, chủ động phát hiện và tích cực tố giác tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng tặng quà Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị lãnh đạo Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa tiếp tục quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng và các tổ chức đoàn thể; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Trước mắt, cần tập trung cao nhất về nhân lực, phương tiện để làm tốt công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, chiếu sáng đô thị dịp Tết Nguyên đán Quý Mão.

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và đoàn công tác đã trao tặng 50 suất quà, gồm 1 triệu đồng tiền mặt và một số loại nhu yếu phẩm, bánh kẹo Tết cho các gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm Trung tâm kiểm soát điều độ điện tại Công ty Điện lực Thanh Hóa.

Đến thăm, kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh, phương án trực và chúc tết cán bộ, người lao động Công ty Điện lực Thanh Hóa, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: năm 2022, trong điều kiện có rất nhiều khó khăn, Điện lực Thanh Hóa đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đạt được những kết quả rất quan trọng, là một trong những đơn vị dẫn đầu Tổng công ty Điện lực Miền Bắc.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Với sản lượng gần 7 tỷ kw/h điện năng tiêu thụ trong năm 2022 vừa qua không chỉ phản ánh sự nỗ lực của Điện lực Thanh Hóa, mà còn phản ánh sức khỏe nền kinh tế của tỉnh, vì tốc độ phục hồi, tăng trưởng kinh tế luôn tỷ lệ thuận với tăng trưởng điện năng tiêu thụ. Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cũng đánh giá cao Điện lực Thanh Hóa đã giảm tỷ lệ tổn thất điện năng xuống dưới 5%, giảm sự cố, nâng cao chỉ số tín nhiệm, phục vụ nhu cầu của khách hàng tốt hơn, triển khai các dự án đầu tư rất hiệu quả, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng tặng quà Công ty Điện lực Thanh Hóa.

Dự báo tình hình năm 2023 vẫn còn rất nhiều khó khăn đối với nền kinh tế, trong khi yêu cầu phát triển của tỉnh là rất lớn, nhu cầu sử dụng, tiêu thụ điện ngày càng tăng. Do vậy, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Điện lực Thanh Hóa tiếp tục khắc phục khó khăn, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Trong đó, cần chủ động chuẩn bị nguồn và phương án cấp điện đáp ứng nhu cầu các dự án lớn trên địa bàn. Phối hợp chặt chẽ với sở Công Thương và các đơn vị liên quan để khẩn trương nghiệm thu, đóng điện đến các bản vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh; quản lý chặt chẽ hành lang an toàn lưới điện, giảm thiểu sự cố, nâng cao chỉ số tín nhiệm cấp điện, đồng thời tiếp tục chuyển đổi số mạnh mẽ, tăng cường tự động hóa trong các hoạt động nghiệp vụ để nâng cao chất lượng dịch vụ, tiết kiệm chi phí. Trước mắt, phải đảm bảo cấp điện an toàn, đầy đủ cho nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của Nhân dân, doanh nghiệp trong dịp Tết; chủ động phương án sẵn sàng ứng phó với các sự cố có thể xảy ra.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm, kiểm tra và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07), Công an tỉnh Thanh Hóa.

Đến thăm, kiểm tra và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07), Công an tỉnh Thanh Hóa, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những thành tích, chiến công của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Thanh Hóa thời gian qua.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý: Thanh Hóa là tỉnh lớn, địa bàn rộng, dân số đông, các hoạt động kinh tế, xã hội diễn ra sôi động, nguy cơ cháy nổ, thiên tai là rất lớn, phức tạp, khó lường, nhiệm vụ của lực lượng vì thế cũng rất nặng nề, khó khăn và gian khổ. Vì thế, PC07 tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phòng cháy, cứu nạn, cứu hộ. Trong đó cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức và kiến thức cho người dân, với phương châm phòng ngừa là trước hết và trên hết; đồng thời chủ động, sẵn sàng ứng phó hiệu quả khi có tình huống xảy ra, đảm bảo khẩn trương, kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do cháy nổ, thiên tai.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng tặng quà cán bộ, chiến sỹ PC07.

Đồng thời làm tốt công tác quản lý nhà nước, thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy; tham mưu, đề xuất để Bộ Công an và tỉnh đầu tư trang thiết bị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cùng với đó, phải thường xuyên học tập, rèn luyện, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sỹ, bảo vệ an toàn cho chính mình và Nhân dân trong khi làm nhiệm vụ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý: Dịp Tết nguyên đán là thời gian cao điểm về nguy cơ cháy nổ, do vậy phải tập trung cao độ về lực lượng và phương tiện, thực hiện nghiêm phương án trực sẵn sàng chiến đấu, góp phần giữ vững bình yên cho Nhân dân yên tâm vui xuân, đón tết an toàn.

Minh Hiếu