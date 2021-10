Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng kiểm tra công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn TP Thanh Hóa

Sáng 22-10, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã đi kiểm tra công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại một số điểm tiêm chủng trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. Cùng tham gia có đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa; lãnh đạo Trung tâm Y tế TP Thanh Hóa.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng kiểm tra tại điểm tiêm Trạm Y tế phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa.

Trong đợt 10 và 11 năm 2021, TP Thanh Hóa được phân bổ 109.600 liều vắc xin, trong đó có 60.000 liều vắc xin Pfizer và 49.600 liều vắc xin Vero Cell. Thời gian tiêm từ ngày 20-10 đến hết ngày 27-10-2021.

Địa điểm tiêm tại Trung tâm Y tế thành phố do Trung tâm Y tế chủ động bố trí, sắp xếp thời gian, địa điểm tiêm và thông báo cho các đơn vị liên quan. Điểm tiêm tại phường, xã tổ chức tiêm mũi 1 cho người dân trên 18 tuổi của các phường, xã đảm bảo phủ 100% mũi 1 và tiêm mũi 2 vắc xin Vero Cell cho những người đã tiêm mũi 1 vắc xin Vero Cell theo Kế hoạch số 1014/UBND-KH ngày 25-9-2021; các phường, xã chủ động bố trí thời gian, địa điểm phù hợp, bảo đảm yêu cầu về tiêm chủng và phòng, chống dịch theo quy định.

Chiến dịch tiêm chủng được đồng loạt triển khai trên toàn địa bàn thành phố với phương châm thận trọng, an toàn, bảo đảm quy định về phòng, chống COVID-19. Qua đó chủ động phòng, chống dịch COVID-19 bằng việc sử dụng vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng thuộc nhóm nguy cơ, lực lượng tuyến đầu chống dịch; tuyến đầu trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm hỏi, động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại khu vực tiêm chủng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã đến kiểm tra công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại điểm tiêm Trạm Y tế phường Đông Vệ - nơi đang triển khai tiêm phòng cho hơn 700 người dân của phường.

Do số đối tượng tiêm đông, ngoài lực lượng cán bộ y tế, phường Đông Vệ đã huy động lực lượng dân quân tự vệ, công an, cựu chiến binh, hội phụ nữ, đoàn thanh niên tham gia hỗ trợ tại điểm tiêm chủng… Các quy trình, công đoạn tiêm được các lực lượng phối hợp thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Người dân được thông báo và đến tiêm theo khung giờ, quy định đối với từng khu phố, hạn chế được tình trạng tập trung đông người, người dân không phải chờ đợi lâu. Mỗi người dân đến tiêm được hướng dẫn theo đường đi một chiều, thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch.

Tiêm vắc xin cho người dân tại Trạm Y tế phường Đông Vệ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy vui mừng nhận thấy sự vào cuộc hết sức trách nhiệm của cán bộ, lực lượng tham gia làm nhiệm vụ ở đây. Cơ sở vật chất được chuẩn bị đầy đủ, bảo đảm quy trình, bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã ân cần thăm hỏi, động viên lực lượng đang làm nhiệm vụ và người dân tại khu vực tiêm; đồng thời mong muốn điểm tiêm thực hiện tốt quy trình và đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành trong thời gian sớm nhất, bảo đảm an toàn tiêm chủng.

Đồng chí đề nghị TP Thanh Hóa quan tâm bố trí đầy đủ nhân lực, thiết bị phục vụ công tác tiêm chủng, bảo đảm đủ năng lực xử lý kịp thời các tình huống phát sinh; lãnh đạo các cấp trên địa bàn thành phố tiếp tục kiểm tra, giám sát thường xuyên để bảo đảm an toàn tại các điểm tiêm, quan tâm đến việc theo dõi, hướng dẫn người dân sau tiêm để việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 thực sự an toàn, hiệu quả, góp phần quan trọng vào công tác phòng chống dịch. Với sự cộng hưởng này, chắc chắn công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố sẽ thực hiện được mục tiêu đề ra là thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Nhấn mạnh công cuộc phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh nói chung, thành phố nói riêng vẫn còn rất nhiều khó khăn, thách thức ở phía trước, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị TP Thanh Hóa căn cứ vào Nghị quyết 128/NQ-CP, ngày 11-10-2021 của Chính phủ về việc ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, Quyết định số 4800/QĐ-BYT, ngày 12-10-2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP, ngày 11-10-2021 của Chính phủ cũng như các hướng dẫn mới nhất của tỉnh tiếp tục tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Thường xuyên rà soát các tiêu chí đánh giá cấp độ dịch để có biện pháp chỉ đạo kịp thời, thích ứng linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, phấn đầu hoàn thành nhiệm vụ năm 2021, tạo tiền đề cho sự phát triển của những năm tới.

Tô Hà