Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng kiểm tra, chỉ đạo công tác bầu cử và phòng chống dịch COVID-19 tại thị xã Bỉm Sơn

Ngày 8-5, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH Thanh Hóa đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác chuẩn bị, triển khai cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và công tác phòng, chống dịch COVID - 19 tại thị xã Bỉm Sơn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các thành viên trong đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thôn 2, xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Lữ đoàn 368.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và đoàn công tác đã đến kiểm tra thực tế tại một số đơn vị bầu cử trên địa bàn xã Quang Trung và Lữ đoàn 368. Tại các điểm kiểm tra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các thành viên trong đoàn đã trực tiếp kiểm tra khu vực niêm yết danh sách cử tri và danh sách ứng cử viên, hòm phiếu...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng hỏi thăm và trao đổi với cán bộ, đảng viên thôn 2, xã Quang Trung về công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao công tác triển khai chuẩn bị bầu cử được thực hiện bài bản, khoa học; tại các đơn vị, tổ bầu cử đã thực hiện công tác phòng chống dịch COVID - 19; đã đặt bảng khuyến cáo thông điệp “5K”, bàn để khẩu trang và nước sát khuẩn tay được bố trí hợp lý. Những điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ công tác bầu cử đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Đoàn công tác kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại Bệnh viện đa khoa thị xã Bỉm Sơn.

Đến thăm, kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID - 19 tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Bỉm Sơn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chia sẻ sâu sắc với những khó khăn, vất vả và sự nguy hiểm mà các y, bác sĩ, những chiến chiến sĩ xung kích trên tuyến đầu chống dịch. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao bệnh viện đã có nhiều cách làm sáng tạo trong phòng, chống dịch và động viên các y, bác sĩ nỗ lực cố gắng, khắc phục mọi khó khăn, sẵn sàng dấn thân và cống hiến để góp công, góp sức cùng cả tỉnh, cả nước phòng chống đại dịch COVID - 19 thành công, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân và tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo thị xã Bỉm Sơn.

Làm việc với lãnh đạo thị xã Bỉm Sơn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các thành viên trong đoàn đã nghe lãnh đạo thị xã báo cáo kết quả công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; báo cáo về tình hình phòng chống COVID -19 trên địa bàn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận buổi làm việc với lãnh đạo thị xã Bỉm Sơn.

Sau khi nghe các thành viên trong đoàn đánh giá về công tác chuẩn bị bầu cử và công tác phòng chống dịch COVID -19 trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn, phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: Thị xã Bỉm Sơn là cửa ngõ phía Bắc của tỉnh, nên việc phòng chống dịch bệnh là vô cùng quan trọng. Trong thời gian qua, cấp ủy, chính quyền thị xã Bỉm Sơn đã thực hiện tốt công tác kiểm soát, phòng chống dịch bệnh. Đến thời điểm này, trên địa bàn chưa có ca mắc bệnh COVID - 19, nhưng nguy cơ tiềm ẩn vẫn rất cao. Đặc biệt, từ ngày 29-4 đến nay, trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn đã ghi nhận các trường hợp liên quan đến các ổ dịch trong nước, hiện nay đã tổ chức cách ly tập trung 24 trường hợp F1 và cách ly tại nơi cư trú 180 trường hợp F2, 358 trường hợp F3.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng yêu cầu thị xã Bỉm Sơn quán triệt sâu sắc các chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh về công tác phòng chống dịch COVID - 19; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác phòng chống dịch, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Cần phải tiếp tục truy vết thần tốc các trường hợp có yếu tố dịch tễ; cách ly và giám sát chặt chẽ việc cách ly đối với các trường hợp là F1, F2, lấy mẫu và xét nghiệm nhanh để có biện pháp ứng phó phù hợp. Đặc biệt, cần thực hiện nghiêm Công điện số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ thị số 09 của Chủ tịch UBND tỉnh, tạm dừng các dịch vụ không thiết yếu, các hoạt động tôn giáo đông người, các hội nghị không thực sự cần thiết, đồng thời tăng cường khuyến cáo thực hiện nghiêm hướng dẫn “5K” của Bộ Y tế, nhất là việc đeo khẩu trang.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu thị xã Bỉm Sơn cần chủ động xây dựng phương án, chuẩn bị tốt nhất về vật tư, hóa chất, trang thiết bị kỹ thuật cần thiết, sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh có thể phát sinh, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng chống đại dịch COVID - 19. Cùng với đó, các địa phương phải tranh thủ mọi điều kiện, cơ hội thuận lợi để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống cho Nhân dân. Phát huy tổ giám sát cộng đồng, đi đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng nhằm không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Song song với đó, cấp ủy, chính quyền thị xã Bỉm Sơn cần phải triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa phòng chống dịch COVID-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với công tác bầu cử, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao thị xã Bỉm Sơn đã có nhiều cố gắng trong công tác chuẩn bị và triển khai bầu cử, mọi công việc đã được chuẩn bị sẵn sàng cho ngày bầu cử 23-5. Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã nêu ra một số hạn chế, sơ xuất trong việc lập và niêm yết danh sách cử tri, danh sách những người ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp, nhất là việc viết lý lịch tóm tắt của các ứng cử viên Đại biểu HĐND cấp xã, phường còn một số trường hợp chưa chính xác, thiếu thống nhất. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu thị xã Bỉm Sơn tập trung cao nhất cho việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử; khẩn trương rà soát từng công việc, điều chỉnh, khắc phục những sai sót, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất và tài liệu phục vụ bầu cử, nhất là phiếu bầu.

Thị xã Bỉm Sơn cần linh hoạt trong việc tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp phù hợp với tình hình dịch bệnh, đảm bảo an toàn và hiệu quả, đảm bảo dân chủ, công khai, bình đẳng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn để cử tri đi bầu; nắm chắc tình hình cơ sở và tình hình Nhân dân, nhất là những địa bàn trọng điểm, phức tạp, có phương án đảm bảo an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng tin tưởng rằng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thị xã Bỉm Sơn sẽ tổ chức cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp, góp phần cùng cả tỉnh thực hiện thành công công tác bầu cử; thực hiện thắng lợi mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Minh Hiếu