Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng gặp mặt thân mật lãnh đạo, tướng lĩnh, sĩ quan công an, quân đội, doanh nhân đồng hương Thanh Hóa tại Hà Nội

Sáng 14-8, tại Hội trường Văn phòng Quốc hội (TP Hà Nội), Câu lạc bộ (CLB) tướng lĩnh, sĩ quan công an đồng hương Thanh Hóa tại Hà Nội đã tổ chức gặp mặt thân mật các tướng lĩnh, sĩ quan công an, quân đội, doanh nghiệp đồng hương Thanh Hóa.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng CLB tướng lĩnh, sĩ quan công an đồng hương Thanh Hóa tại Hà Nội.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP Hà Nội; Lê Huy Ngọ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng hương Thanh Hóa tại Hà Nội; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các tướng lĩnh, sĩ quan công an, quân đội, doanh nhân đồng hương Thanh Hóa tại Hà Nội.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Về phía tỉnh Thanh Hóa, có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh.

Đồng chí Trịnh Xuân Thu, Chủ nhiệm CLB tướng lĩnh, sĩ quan công an đồng hương Thanh Hóa phát biểu tại buổi gặp mặt.

Được thành lập năm 1992, CLB tướng lĩnh, sĩ quan công an đồng hương Thanh Hóa tiền thân là CLB cán bộ Công an Thanh Hóa hưu trí tại Hà Nội. Sau 30 năm hoạt động, CLB đã có nhiều hoạt động hướng về quê hương với nhiều hoạt động nhân đạo từ thiện, an sinh xã hội… CLB là nơi các tướng lĩnh, sĩ quan công an, quân đội quê Thanh hóa đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội và mọi miền Tổ quốc kết nối, động viên hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành tốt các công việc mà Đảng và Nhà nước giao phó.

Trong không khí thân mật, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã tặng lẵng hoa chúc mừng và trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo, các tướng lĩnh, sĩ quan công an, quân đội, doanh nhân đồng hương Thanh Hóa những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Đồng thời, đánh giá cao quá trình phấn đấu trưởng thành, đóng góp của các thế hệ tướng lĩnh, sĩ quan Công an Nhân dân, Quân đội Nhân dân là người Thanh Hóa đối với quá trình xây dựng, phát triển của quê hương, đất nước.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu tại buổi gặp mặt.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: Những năm qua, cùng với cả nước, bước vào triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025, trong bối cảnh thời cơ thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, đặc biệt là từ cuối năm 2019 đến nay do sự tác động bất lợi của đại dịch COVID-19 ảnh hưởng đến việc triển khai các nhiệm vụ. Song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, có hiệu quả của Trung ương, sự giúp đỡ của các bộ, ban, ngành, các tỉnh, thành bạn, đặc biệt là bằng sự nỗ lực phấn đấu của chính mình, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh ta đã tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được những thành tích, kết quả khá quan trọng.

Theo đó, tình hình chính trị - xã hội toàn tỉnh được giữ vững, ổn định từ tỉnh đến cơ sở, đoàn kết trong Đảng, trong Nhân dân được phát huy; cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh. Trong hơn 2 năm qua, tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa phòng, chống đại dịch COVID-19, vừa tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh được giữ vững, an sinh xã hội được chăm lo, công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Cùng với thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thanh Hóa đã tích cực hỗ trợ cho các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch COVID-19, nhất là hỗ trợ cho đồng bào miền Nam ruột thịt trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, tiếp tục phát huy vai trò là hậu phương lớn.

Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Nhân buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã thông tin tới các tướng lĩnh công an, quân đội, các doanh nhân là con em quê hương Thanh Hóa những nét nổi bật về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục, an sinh xã hội và quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng của tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, đồng thời nhấn mạnh: Những kết quả bước đầu mà Đảng bộ, chính quyển, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đạt được, bên cạnh sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương; sự nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh, còn có sự đóng góp của những người con quê hương Thanh Hóa ở xa quê.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các tướng lĩnh, sĩ quan công an, quân đội, các doanh nhân, nhà khoa học đã đóng góp về kiến thức, kinh nghiệm trong việc hoạch định chủ trương, đường lối, các giải pháp vào sự phát triển đi lên của tỉnh. Bên cạnh đó, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các tướng lĩnh, sĩ quan công an, quân đội, doanh nhân đã đóng góp về nguồn lực vật chất, tinh thần, xây dựng kết cấu hạ tầng và nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện hướng về quê hương để động viên, sẻ chia những khó khăn, mất mát cho người dân bị thiệt hại do thiên tai gây ra.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ lòng cảm ơn chân thành với những đóng góp có hiệu quả của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, các tướng lĩnh, sĩ quan công an, quân đội, doanh nhân người Thanh Hóa đối với quê hương.

Để xây dựng và phát triển quê hương Thanh Hóa nhanh hơn nữa, mạnh hơn nữa, bền vững hơn nữa, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã thông tin những định hướng lớn mà Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong việc thực hiện Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, phấn đấu cuối nhiệm kỳ có nhiều mặt, nhiều chỉ tiêu trong nhóm dẫn đầu cả nước; một cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc; phấn đấu trở thành tỉnh kiểu mẫu như lúc sinh thời Bác Hồ kính yêu Hằng mong muốn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: Để thực hiện mục tiêu đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, các cấp, các ngành trong tỉnh đang quyết tâm phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để triển khai thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, đặc biệt năm 2022 sẽ quyết tâm vượt mục tiêu kế hoạch đã đề ra từ đầu năm.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí tướng lĩnh, sĩ quan công an, quân đội đồng hương Thanh Hóa tại Hà Nội.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng mong tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự hỗ trợ, giúp đỡ của các bộ, ban, ngành Trung ương; sự ủng hộ, giúp đỡ của các tướng lĩnh, sĩ quan công an quân đội, quê hương Thanh Hóa, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Thanh Hóa tại Thủ đô Hà Nội và mọi miền của Tổ quốc đối với sự phát triển của tỉnh nhà.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng với truyền thống của quê hương Thanh Hóa anh hùng, với nhiệt huyết của các thế hệ lãnh đạo, các tướng lĩnh, sĩ quan, chắc chắn hoạt động của Hội đồng hương Thanh Hóa tại Thủ đô Hà Nội cũng như hoạt động của CLB tướng lĩnh sĩ quan công an, quân đội tại Hà Nội sẽ ngày càng thu được nhiều kết quả cao hơn, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của quê hương, đất nước.

