Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống và thăm gia đình chính sách huyện Lang Chánh, Ngọc Lặc

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, sáng 19-1 đoàn công tác của tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa làm trưởng đoàn đã đến thăm các gia đình chính sách, động viên cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ nơi biên giới; kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống Nhân dân huyện Lang Chánh, Ngọc Lặc.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa Lê Anh Xuân thăm, tặng quà thương binh Lê Văn Tha ở thị trấn Lang Chánh.

Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Thanh Hóa và một số phòng, ban, tổ chức đoàn thể của thành phố.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa Lê Anh Xuân cùng đoàn công tác đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiễn sỹ Trạm Kiểm soát liên hợp phòng, chống dịch COVID-19 số 8 của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc tết cán bộ, chiễn sỹ Đồn Biên phòng Yên Khương và Trạm Kiểm soát liên hợp phòng, chống dịch COVID-19 số 8 của tỉnh tại bản Xắng Hằng, xã Yên Khương.

Phát biểu với cán bộ, chiễn sỹ Đồn Biên phòng Yên Khương và Trạm Kiểm soát liên hợp phòng, chống dịch COVID-19 số 8 của tỉnh, đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa ghi nhận, biểu dương những kết quả mà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Yên Khương và Trạm Kiểm soát liên hợp phòng, chống dịch COVID-19 số 8 đã đạt được trong năm 2021; đặc biệt là công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia và phòng, chống dịch COVID-19 trên khu vực biên giới.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa Lê Anh Xuân cùng đoàn công tác đến thăm, chúc tết cán bộ, chiễn sỹ Đồn Biên phòng Yên Khương.

Đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa đề nghị trong thời gian tới cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Yên Khương và Trạm Kiểm soát liên hợp phòng, chống dịch COVID-19 số 8 tiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm, khắc phục khó khăn bám dân, bám bản và cùng với cấp ủy, chính quyền giữ vững an ninh - trật tự tại khu vực biên giới; sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống để bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới Quốc gia. Cùng với đó, tăng cường kiểm soát chặt chẽ khu vực cửa khẩu, đường mòn, lối mở, không để các đối tượng nhập cảnh trái phép và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Đến thăm, tặng quà gia đình ông Lê Văn Tha, thương binh 41% ở thị trấn Lang Chánh, đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đồng thời mong muốn thương binh Lê Văn Tha tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, quê hương, động viên con cháu tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, góp phần vào sự phát triển đi lên của huyện.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt huyện Lang Chánh, sau khi nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị năm 2021; công tác chăm lo cho Nhân dân vui xuân, đón tết, đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa đã thông báo khái quát kết quả về kinh tế - xã hội, công tác phòng, chống dịch COVID-19 mà tỉnh đã đạt được trong năm qua. Trong thành tựu chung của tỉnh có sự đóng góp của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Lang Chánh.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà huyện Lang Chánh đã đạt được trong năm qua.

Về nhiệm vụ năm 2022, đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Lang Chánh tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, tuyệt đối không lơ là, chủ quan; thực hiện nghiêm tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch.

Chỉ đạo thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân trong dịp tết, nhất là các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức cho mọi người, mọi nhà được vui xuân, đón tết an toàn, tiết kiệm, nghĩa tình và đúng quy định.

Tăng cường công tác bảo đảm an ninh - trật tự, an ninh biến giới, an toàn giao thông và quản lý nghiêm việc sử dụng pháo nổ trên địa bàn.

Ngay sau tết, các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn huyện bắt tay vào thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Cùng với đó thực hiện hiệu quả các chương trình trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ.

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa đã trao 100 triệu đồng của TP Thanh Hóa ủng hộ Quỹ vì người nghèo huyện Lang Chánh; tặng quà cho 5 gia đình chính sách, 5 hộ nghèo trên địa bàn huyện.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa Lê Anh Xuân thăm, chúc tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Ngọc Lặc - đơn vị kết nghĩa với TP Thanh Hóa.

Trong chuyến công tác này đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa cũng đã đến thăm, chúc tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Ngọc Lặc - đơn vị kết nghĩa với TP Thanh Hóa. Đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa đã trao 100 triệu đồng của TP Thanh Hóa ủng hộ Quỹ vì người nghèo huyện Ngọc Lặc; tặng quà cho 5 hộ nghèo, 5 gia đình chính sách trên địa bàn huyện.

Lãnh đạo TP Thanh Hóa đã trao tặng 3 bộ máy tính cho Trường Mần non Vân Am, Trường Tiểu học Phùng Giáo, Trường THCS Cao Ngọc; tặng quà cho 7 bệnh nhân là công dân thành phố đang điều trị tại Trung tâm Chăm sóc, phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí khu vực miền núi Thanh Hóa; Hội Liên hiệp phụ nữ TP Thanh Hóa trao tặng mái ấm tình thương cho hộ gia đình hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Ngọc Lặc.

Trần Thanh