Ban Pháp chế HĐND tỉnh Thanh Hóa làm việc với các cơ quan khối nội chính

Chiều 30-11, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Công an tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh để chuẩn bị nội dung cho Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVII. Đồng chí Võ Duy Sang, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Đồng chí Võ Duy Sang, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của các cơ quan, năm 2020 triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình tội phạm tuy được kiềm chế nhưng tính chất ngày càng phức tạp, để hoàn thành yêu cầu, nhiệm vụ được giao, các ngành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, tập trung vào các khâu đột phá.

Theo đó, lực lượng công an đã nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, huy động được sức mạnh của hệ thống chính trị và quần chúng Nhân dân tham gia bảo đảm an ninh - trật tự.

Tình hình an ninh - trật tự trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn, mục tiêu trọng điểm tiếp tục giữ vững ổn định, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ và hình thành “điểm nóng” phức tạp.

Tội phạm về trật tự xã hội giảm 3,1%; 100% tin báo tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, thụ lý. Các vụ án giết người được điều tra làm rõ đạt 100%; kết quả điều tra khám phá án đạt tỷ lệ cao (83%); tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. Cùng với đó, Công an tỉnh hoàn thành mục tiêu bố trí công an chính quy về xã theo chỉ đạo của Bộ Công an.

Những kết quả trên đã góp phần để Công an tỉnh Thanh Hóa hoàn thành và hoàn thành vượt các chỉ tiêu công tác năm 2020.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện Kiểm sát Nhân dân hai cấp đã có nhiều chuyển biến tích cực; trách nhiệm công tố được tăng cường ngay từ giai đoạn giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

Các trường hợp bắt, tạm giữ về hình sự bảo đảm căn cứ pháp luật (tỷ lệ bắt giữ hình sự chuyển khởi tố đạt 98,6%, tăng 0,4%); hoạt động công tố gắn chặt hơn với hoạt động điều tra; chất lượng hoạt động điều tra, truy tố và tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa được nâng cao (tỷ lệ giải quyết án của Viện Kiểm sát đạt 99%, vượt 4% so với chỉ tiêu nghiệp vụ của ngành đề ra).

Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự được tăng cường và ngày càng hiệu quả hơn, số lượng kháng nghị, kiến nghị án dân sự, hành chính, lao động, kinh doanh thương mại tăng 18%.

Viện Kiểm sát Nhân dân hai cấp đã kịp thời phát hiện, ban hành các kháng nghị, kiến nghị yêu cầu cơ quan tư pháp khắc phục vi phạm và yêu cầu các cơ quan hữu quan khắc phục, phòng ngừa vi phạm, tội phạm, bảo đảm hoạt động tư pháp tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật, quyền con người, quyền công dân được bảo vệ.

Đại diện lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

So với cùng kỳ năm trước, năm 2020 số vụ việc Tòa án Nhân dân hai cấp phải giải quyết tiếp tục tăng. Do ảnh hưởng của dịch COVID - 19, tòa án Nhân dân hai cấp phải tạm dừng xét xử để thực hiện giãn cách xã hội, tuy nhiên tỷ lệ xét xử vẫn đạt tỷ lệ chung là 88,5% các vụ, việc thuộc thẩm quyền; không có án để quá hạn luật định do lỗi chủ quan, chất lượng xét xử các loại án được nâng lên, số vụ án bị hủy, bị sửa do lỗi chủ quan ngày càng giảm và thấp hơn quy định. Các tòa án đã triển khai tốt việc nâng cao chất lượng tranh tụng tại các phiên tòa.

Bên cạnh đó, thực hiện đổi mới, công khai, minh bạch hoạt động, năm 2020 Tòa án Nhân dân hai cấp đã công khai 7.028 bản án, quyết định lên Cổng thông tin điện tử Tòa án Nhân dân, tổ chức 172 phiên tòa rút kinh nghiệm, theo dõi phiên tòa qua truyền hình trực tiếp, góp phần nâng cao chất lượng công tác giải quyết xét xử.

Cục Thi hành án Dân sự tỉnh đã triển khai quyết liệt các biện pháp thi hành án. Việc thi hành các khoản nợ của tổ chức tín dụng, ngân hàng, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế được tập trung chỉ đạo giải quyết; công tác kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc; số giải quyết xong về việc, về tiền đều vượt chỉ tiêu được giao (cao hơn 3,74% về việc, 3,16% về tiền).

Đồng chí Lê Thị Hương, Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị lãnh đạo các cơ quan tố tụng làm rõ thêm một số nội dung trong báo cáo.

Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các đại biểu, phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Võ Duy Sang, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh đánh giá cao nỗ lực của các ngành khối nội chính, trong bối cảnh tình hình có nhiều khó khăn, diễn biến dịch bệnh COVID - 19 phức tạp, nhưng với sự quyết tâm, quyết liệt của các ngành, các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao cơ bản đều đạt, vượt và tạo chuyển biến tốt.

Từ kết quả này đã góp phần quan trọng bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ tốt đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Không để bỏ lọt tội phạm, không để xảy ra án oan sai, góp phần quan trọng giữ vững sự ổn định, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, được Trung ương đánh giá cao.

Đồng chí đề nghị trên cơ sở các ý kiến thảo luận, góp ý tại buổi làm việc, nhất là các ý kiến của các thành viên Ban Pháp chế, các cơ quan tố tụng cần có các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập trong công tác phối hợp giữa các cơ quan. Nắm chắc tình hình để dự báo chính xác những diễn biến trong thời gian tới, xây dựng phương hướng, triển khai quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021.

Việt Linh