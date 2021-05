Ban Pháp chế HĐND tỉnh thực hiện hiệu quả công tác giám sát trên lĩnh vực tư pháp và pháp luật

5 năm qua, với chức năng nhiệm vụ được giao Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới phương pháp làm việc, không ngừng nâng cao chất lượng trong công tác giám sát các lĩnh vực tư pháp và thi hành pháp luật. Qua đó đã góp phần ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật.

Ban Pháp chế HĐND tỉnh thực hiện giám sát lĩnh vực bảo vệ môi trường tại huyện Lang Chánh, năm 2018. Ảnh tư liệu: HMH

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Pháp chế đã tiến hành 92 cuộc giám sát với 6 chuyên đề đối với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và công an, viện kiểm sát, tòa án Nhân dân, chi cục thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố về việc chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án hình sự và dân sự; công tác quản lý, sử dụng biên chế công chức hành chính, sự nghiệp và hợp đồng lao động; trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại; lĩnh vực bảo vệ môi trường; vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác phòng, chống tội phạm.

Nhìn chung, những nội dung giám sát của Ban Pháp chế được tiến hành theo đúng nguyên tắc, đảm bảo đúng tiến độ và đạt được kết quả tích cực. Phương thức hoạt động giám sát đã có nhiều đổi mới, chất lượng, hiệu quả từng bước được nâng lên. Phạm vi, đối tượng và nội dung giám sát được lựa chọn sát với thực tế. Thông qua giám sát, Ban Pháp chế đã nêu lên những kết quả đạt được, đồng thời chỉ rõ những tồn tại, thiếu sót, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan, từ đó có kiến nghị các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực được giám sát.

Giám sát việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã phối hợp với Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường lập biên bản và kiến nghị xử lý đối với một số cơ sở vi phạm, điển hình như: Ngày 3-5-2018, Đoàn công tác của Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiến hành giám sát việc chấp hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường tại huyện Lang Chánh và đã phát hiện có 2 cơ sở tái chế dầu nhớt thải trái phép hoạt động, gây ảnh hưởng lớn đến môi trường.

Tại hiện trường, đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã yêu cầu lãnh đạo huyện Lang Chánh nhanh chóng chỉ đạo các đơn vị chức năng xử lý; đồng thời đề nghị huyện kiểm tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đối với lãnh đạo các xã: Đồng Lương, Trí Nang, Giao An. Cũng trong năm 2018, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát chuyên đề việc chấp hành các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường tại các cơ sở chế biến giấy và bột giấy trên địa bàn huyện Bá Thước. Sau khi giám sát, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm trong công tác quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Bá Thước. Đó là, tình trạng các cơ sở chế biến lâm sản, bột giấy xả nước thải không qua xử lý ra sông Mã; không có hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật; không có đánh giá tác động môi trường được phê duyệt theo quy định; lắp đặt 2 đường ống xả thải, trong đó có 1 đường ống xả thải trực tiếp không qua xử lý ra sông Mã... Đoàn giám sát đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường lập biên bản xử lý vi phạm hành chính và đình chỉ hoạt động đối với Công ty TNHH SXTM Đồng Tâm, xã Lâm Xa. Đồng thời, yêu cầu công ty tháo dỡ các thiết bị liên quan đến việc xả nước thải không qua xử lý ra môi trường và thực hiện các giải pháp cải tạo, phục hồi môi trường.

Trong quá trình kiểm tra giám sát, Ban Pháp chế HĐND tỉnh cũng đã phát hiện về đề nghị xử lý nhiều công ty, doanh nghiệp không tuân thủ công tác bảo vệ môi trường như: HTX chế biến Lâm sản Hà Long tại bản Chăm và HTX chế biến Lâm sản Sông Mã tại bản Cang, xã Xuân Phú, (Quan Hóa)... Cũng thông qua giám sát, Ban Pháp chế đã có thông báo kết quả giám sát và đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng giải quyết một số vụ việc, như: Đề nghị UBND tỉnh có ý kiến với Bộ Tài nguyên và Môi trường xử lý dứt điểm việc xả thải gây ô nhiễm môi trường của Nhà máy bột giấy xã Vạn Mai, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình ra sông Mã...

Cùng với giám sát chuyên đề, trong nhiệm kỳ 2016-2021, Ban Pháp chế đã tổ chức 9 nội dung giám sát thường xuyên, như: Việc kiểm tra, xử lý kiểm soát tải trọng xe tại các tuyến giao thông đê sông Chu trên địa bàn từ xã Thiệu Vận (Thiệu Hóa) đến xã Xuân Khánh (Thọ Xuân); tuyến tỉnh lộ 515 Ba Chè - Thiệu Chính - Thọ Xuân; công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại; thực hiện các kiến nghị sau giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án hình sự và dân sự trên địa bàn TP Thanh Hóa; việc chấp hành pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh... Qua hoạt động giám sát, đã phát hiện, chỉ ra những bất cập, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện và có những kiến nghị cụ thể đối với UBND tỉnh và các sở, ngành có liên quan để khắc phục những hạn chế, thiếu sót, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Từ thực tế hoạt động giám sát trong nhiệm kỳ 2016-2021, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã rút một số kinh nghiệm, đó là: Cần phải lựa chọn được nội dung giám sát là những vấn đề còn vướng mắc hoặc bức xúc mà cử tri quan tâm. Trong quá trình giám sát cần chú trọng đổi mới phương thức giám sát, tăng cường giám sát tại thực địa, kiểm chứng thực tế, xem xét hồ sơ... thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị sau giám sát để đảm bảo các kiến nghị được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Tăng cường tái giám sát đối với các kiến nghị chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa triệt để. Trong quá trình giám sát chuyên đề cần chủ động đấu mối, phối hợp với các cơ quan, đơn vị được giám sát, để kịp thời nắm bắt thông tin và các nội dung liên quan đến chuyên đề giám sát, làm cơ sở trong quá trình giám sát và đôn đốc thực hiện các kiến nghị sau giám sát.

Đây là những kinh nghiệm để Ban Pháp chế HĐND nhiệm kỳ tiếp theo kế thừa và phát huy những kết quả đạt được, thực hiện tốt công tác giám sát trong thời gian tới, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Minh Hiếu