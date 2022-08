Ban Chỉ đạo đặc xá Bộ Công an làm việc với Công an tỉnh Thanh Hóa

Chiều 9-8, tại Trại giam Thanh Lâm (Bộ Công an), đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Uỷ viên Thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2022, Trưởng Ban Chỉ đạo về đặc xá Bộ Công an đã có buổi làm việc với Công an tỉnh Thanh Hoá và Trại giam Thanh Lâm về công tác đặc xá năm 2022.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi làm việc.

Tham gia cùng đoàn công tác có các đồng chí: Trung tướng Lê Minh Hùng, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng và đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an.

Trước buổi làm việc, đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an và đoàn công tác đã trực tiếp đến kiểm tra nơi ăn ở, sinh hoạt, học tập, phòng thăm gặp dành cho các phạm nhân tại Phân trại số 5 và Phân trại số 6, Trại giam Thanh Lâm. Đồng chí Thứ trưởng hỏi chuyện, căn dặn các phạm nhân cố gắng cải tạo, chấp hành tốt các quy định của trại giam để sớm trở về với gia đình. Đối với các phạm nhân trong diện được đề nghị đặc xá, đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Văn Long yêu cầu, nếu được đặc xá trở về gia đình phải trở thành công dân tốt, thành người con, người chồng, người cha tốt trong gia đình; sử dụng nghề học được trong trại để làm việc, kiếm sống.

Báo cáo với đồng chí Thứ trưởng và đoàn công tác về kết quả công tác đặc xá năm 2022, đồng chí Đại tá Lê Như Lập, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Thanh Hoá và đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Giang, Giám thị Trại giam Thanh Lâm cho biết: Trong những năm qua, Công an tỉnh Thanh Hóa và Trại giam Thanh Lâm (Bộ Công an) đã luôn làm tốt công tác quản lý, giam giữ và giáo dục, cải tạo can phạm, phạm nhân.

Riêng đối với công tác đặc xá năm 2022, ngay sau khi có Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước và Hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá, các đơn vị đã thành lập Hội đồng xét đề nghị đặc xá, Tiểu ban xét đề nghị đặc xá ở các phân trại, Tổ thẩm định hồ sơ, đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định.

Đồng thời, chủ động xây dựng và ban hành các chương trình, kế hoạch triển khai; tổ chức niêm yết công khai tại bảng tin, buồng giam, khu giam, thư viện, nhà thăm gặp; tổ chức phổ biến cho phạm nhân về đối tượng, điều kiện đặc xá năm 2022 để phạm nhân tự liên hệ với bản thân, viết đơn đề nghị đặc xá…; việc triển khai thực hiện đảm bảo nghiêm túc, đúng trình tự, thủ tục; hồ sơ chặt chẽ thận trọng, công khai, minh bạch, khách quan, dân chủ, đúng đối tượng, điều kiện theo quy định của pháp luật.