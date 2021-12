Bá Thước: Năm 2021 có 26/30 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch

HĐND huyện Bá Thước khóa XXII nhiệm kỳ 2021-2026 vừa tổ chức Kỳ họp thứ tư, đánh giá nhiệm vụ năm 2021, quyết nghị nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Toàn cảnh kỳ họp.

Kỳ họp đã thông qua các báo cáo của HĐND, UBND huyện; nghe thông báo kết quả kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XVIII; thông báo của Ủy ban MTTQ huyện về công tác tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ tư, HĐND huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026; các báo cáo của cơ quan Tư pháp huyện; các tờ trình của UBND huyện trình HĐND huyện xem xét, quyết định…

Đồng chí Nguyễn Tuấn Tưởng, Chủ tịch HĐND huyện khai mạc kỳ họp.

Theo đó, năm 2021 mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ của tỉnh; điều hành quyết liệt, linh hoạt của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn của Nhân dân các dân tộc trong huyện, Bá Thước đã thực hiện tốt “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Cơ bản các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đề ra đầu năm của huyện đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó có 11/30 chỉ tiêu vượt kế hoạch; 15/30 chỉ tiêu đạt kế hoạch. Tổng giá trị sản xuất đạt hơn 5.140 tỷ đồng, tăng 10,6% so với năm trước; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 1.938 tỷ đồng, tăng 9,4% so với năm trước; giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 444 tỷ đồng, tăng 8,3% so với năm ngoái; thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện trên 75,7 tỷ đồng, vượt 19% so với dự toán tỉnh giao; tổng huy động vốn đầu tư phát triển ước đạt trên 1.335 tỷ đồng, đạt 111,3% so với kế hoạch năm; toàn huyện thành lập mới được 26 doanh nghiệp, vượt 44,4% so với kế hoạch; có 3 xã và 74 thôn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường được tăng cường…

Đồng chí Bùi Thị Hoa, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bá Thước, nhiệm kỳ 2021 - 2026 phát biểu tại kỳ họp.

Trong năm huyện có 3 sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn đạt 23,9 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 29,45%.

Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới được quan tâm tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả; chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục được giữ vững; chính sách, an sinh xã hội được bảo đảm. Cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Quốc phòng - an ninh trên địa bàn giữ vững, ổn định.

Cũng tại kỳ họp, HĐND huyện Bá Thước đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND huyện Bá Thước, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Nguyễn Tuấn Tưởng do chuyển công tác khác; bầu bổ sung đồng chí Bùi Thị Hoa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy giữ chức vụ Chủ tịch HĐND huyện Bá Thước, nhiệm kỳ 2021-2026.

