Bà con vùng biên nô nức ngày hội đại đoàn kết dân tộc

Sáng 11-11, trong không khí vui tươi, náo nức bên những tiếng khèn, tiếng sáo, hòa cùng tiếng cồng chiêng rộn rã, bà con bản Poọng (xã Tam Chung, huyện Mường Lát) vui mừng, phấn khởi vinh dự được đón tiếp đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo huyện Mường Lát về dự, chung vui nhân kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2022).

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy tặng cán bộ, Nhân dân bản Poọng bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay Bác Tôn Đức Thắng - Hình ảnh cao đẹp của tình đoàn kết Nam - Bắc một nhà, biểu tượng thiêng liêng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam.

Video không khí ngày hội đại đoàn kết của bà con bản Poọng.

Từ khi trời mới tang tảng sáng, nhà văn hóa bản Poọng đã rôm rả, náo nhiệt. Những con ngõ nhỏ nằm sâu tít trong sườn đồi, vách núi đã vang tiếng cười nói của những chị em phụ nữ trong bộ váy áo sặc sỡ đặc trưng.

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc của bản Poọng năm nay to hơn, rôm rả hơn, bà con ai cũng bảo vậy. Bà Vi Thị Úng (70 tuổi) hồ hởi nói, bà cùng 6 thành viên trong gia đình đã có mặt ở nhà văn hóa bản từ sớm. Năm nào cũng vậy, gia đình bà lại gác việc lên nương, lên rẫy lại để tham gia ngày hội đại đoàn kết dân tộc. Đến ngày hội bà con được giao lưu rượu cần, nhảy sạp, ném còn. Nhiều nhà có con em đi xa cũng thu xếp công việc để về bản dự.

Bà con bản Poọng dự ngày hội đại đoàn kết.

“Ngày hội không chỉ là dịp thắt chặt tình đoàn kết của bà con với nhau mà còn là dịp để ôn lại truyền thống lịch sử, tổng kết những việc bản làng đã làm được cũng như chưa làm được trong năm qua” - Bà Úng chia sẻ.

Tại nhà văn hóa bản Poọng, nhiều trò chơi, trò diễn như: Bóng chuyền, khua luống, cồng chiêng, cùng các tiết mục văn nghệ đặc sắc đã được diễn ra sôi nổi.

Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ tại ngày hội đại đoàn kết.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi, các đại biểu cùng bà con Nhân dân bản Poọng đã ôn lại lịch sử 92 năm xây dựng và trưởng thành của MTTQ Việt Nam, cũng như đánh giá việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và phát động các phong trào thi đua trên địa bàn.

Bản Poọng, xã Tam Chung từ khi được thành lập chỉ có 28 hộ sinh sống, đến nay toàn bản có 92 hộ gia đình, với tổng số 410 nhân khẩu. Tổng diện tích tự nhiên 874 ha, đất trồng cây hàng năm 10 ha, đất trồng lúa nước 5,5 ha, đất rừng phòng hộ 13,500 ha... Vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng của bão lũ gây thiệt hại nặng nề năm 2018; ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, bà con bản Poọng đã nỗ lực trong các phong trào thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh, sáng tạo trong lao động sản xuất, khai thác tiềm năng, thế mạnh, khắc phục khó khăn để vươn lên, xây dựng khu dân cư ổn định và ngày một phát triển.

Sôi nổi các trận bóng chuyền tại ngày hội.

Nhờ đó, đời sống kinh tế, tinh thần của bà con có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều mô hình kinh tế được nhân rộng. Các chế độ chính sách an sinh xã hội được các cấp, các ngành quan tâm chăm lo. Công tác xây dựng đời sống văn hóa mới có nhiều chuyển biến, nhất là các hoạt động văn hóa, thể thao được Nhân dân quan tâm; xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, chăm lo sự nghiệp giáo dục, y tế đến với Nhân dân.

Tình hình quốc phòng - an ninh được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương.

Phát biểu chung vui cùng bà con, đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chúc mừng những thành tích trong các phong trào thi đua, xây dựng phát triển kinh tế mà bà con bản Poọng đã đạt được. Đặc biệt, thời gian qua bà con bản Poọng nói riêng đã được các cấp chính quyền quan tâm, đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông, giáo dục, y tế…

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu chung vui cùng bà con.

Đồng chí Trưởng Ban Nội chính nhấn mạnh, thời gian tới, bà con bản Poọng nói riêng, Nhân dân huyện Mường Lát nói chung có những thuận lợi to lớn để phát triển trên nhiều bình diện. Đó là Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành riêng một Nghị quyết cho huyện Mường Lát. Đây là điều kiện để huyện tranh thủ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng.

Đồng chí cũng đề nghị bản, xã tiếp tục tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt là Nghị quyết số 11 phát triển huyện Mường Lát. Tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động, trong đó có cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, cuộc vận động xây dựng nông thôn mới… Tiếp tục đảm bảo an ninh, trật tự, an ninh đường biên mốc giới, tự quản. Đề nghị chi bộ, lãnh đạo xã đẩy mạnh xây dựng chi bộ vững mạnh, phát triển đảng viên trẻ…

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tặng cán bộ, Nhân dân bản Poọng bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay Bác Tôn Đức Thắng - Hình ảnh cao đẹp của tình đoàn kết Nam - Bắc một nhà, biểu tượng thiêng liêng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam; trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong xã; tặng 50 triệu đồng cho gia đình bà Vi Thị Lý, xã Pù Nhi để xây dựng nhà đại đoàn kết.

Đình Giang