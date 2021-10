Hiệu quả từ việc phân công đảng viên đồn biên phòng phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới

“3 bám, 4 cùng” trên biên giới Yên Khương

Thực hiện Chỉ thị số 681-CT/ĐU ngày 8-10-2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) “Về việc phân công đảng viên đồn biên phòng phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới” đã giúp cho các đồn biên phòng nắm chắc tình hình, có biện pháp tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng làm tốt công tác dân vận; đồng thời, giúp người dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, phát hiện, xử lý kịp thời các vấn đề nảy sinh trên địa bàn.

Đại úy Trịnh Đình Duyên, Đội trưởng Đội vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Yên Khương trao con giống cho các hộ gia đình ở bản Chi Lý Nậm Đanh, xã Yên Khương (Lang Chánh).

Bám bản, gần dân bằng trái tim và trách nhiệm, những người lính quân hàm xanh phụ trách các hộ gia đình biên giới đã thực sự trở thành người chú, người anh, người con của bản làng, đồng hành cùng bà con trong khó khăn.

Triển khai thực hiện Chỉ thị 681, có 33 đảng viên Đồn Biên phòng Yên Khương được giao phụ trách 152 hộ dân. Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, các đảng viên phụ trách đã thực hiện “3 bám, 4 cùng” (bám đơn vị, bám địa bàn, bám chủ trương, chính sách; cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng dân tộc) với các hộ dân; thường xuyên trực tiếp gặp gỡ, trao đổi, nắm rõ hoàn cảnh, điều kiện kinh tế, tâm tư, nguyện vọng của từng hộ gia đình đề xuất với cấp ủy, chỉ huy đơn vị và chính quyền địa phương có cách thức hợp lý giúp các gia đình phát triển kinh tế - xã hội, từng bước xóa đói, giảm nghèo; đồng thời thực hiện hiệu quả công tác vận động tuyên truyền, gắn với quốc phòng - an ninh, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của người dân trong việc chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước...

Cứ mỗi thứ bảy hằng tuần, bất kể mưa hay nắng, Đại úy Trịnh Đình Duyên, Đội trưởng Đội vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Yên Khương, lại đến thăm một số gia đình ở bản Chi Lý Nậm Đanh, xã biên giới Yên Khương, huyện Lang Chánh. Theo sự phân công của đơn vị, anh phụ trách từ 5 hộ gia đình trong bản. Các trường hợp được đồn quan tâm đảm nhận phụ trách là những gia đình neo đơn, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách, thương bệnh binh... Nhiều năm gắn bó với biên giới, lại được tăng cường phụ trách hộ gia đình, Đại úy Trịnh Đình Duyên đã thực sự trở thành người con của bản làng. Anh hiểu, muốn dân tin, phải là chỗ dựa để bà con thoát nghèo. Từ sự thấu hiểu bà con, anh tham mưu tích cực cho địa phương cùng chỉ huy đơn vị, có nhiều biện pháp giúp bà con phát triển kinh tế.

Nhiều năm trước, gia đình ông Lò Văn Hiệng ở bản Chi Lý Nậm Đanh là một trong những gia đình nghèo nhất bản. Song, giữa lúc khó khăn nhất, sự hỗ trợ của BĐBP chính là cứu cánh cho người nông dân hay lam hay làm, để từ đây ông xây dựng một cơ ngơi hơn 2 nghìn m2 ao nuôi cá, ba ba và vịt, đem lại giá trị kinh tế cao. Ông Lò Văn Hiệng chia sẻ: “BĐBP hỗ trợ vịt giống, thức ăn chăn nuôi, rồi lại xuống tận nhà, hướng dẫn kỹ thuật. Thân thiết, nhiệt tình lắm. Có khó khăn gì cứ gọi các anh biên phòng, nhất là anh Duyên. Hôm nay, gia đình tôi có ao thả cá, ba ba, đời sống khấm khá lên nhiều rồi”.

Từ những cánh đồng lúa 2 vụ cho năng suất cao..., đến các mô hình chăn nuôi giúp không ít hộ dân thoát nghèo nơi biên giới này đều có dấu ấn của người lính quân hàm xanh bám bản. Bám bản, phát huy kinh nghiệm của bản thân, họ nhận diện rõ những lợi thế của địa phương trong phát triển kinh tế, tham mưu tích cực cho chính quyền triển khai thực hiện. Xã biên giới Yên Khương đang trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế. Việc đưa cây vầu trở thành cây chủ lực đã giúp bà con có cuộc sống no ấm hơn. Đảng ủy xã Yên Khương đã khuyến khích các hộ dân mạnh dạn áp dụng kỹ thuật, sáng tạo trong việc ươm giống cây vầu bằng hạt. Đến nay diện tích rừng vầu trồng không ngừng tăng. Những lứa vầu đã bắt đầu cho thu hoạch. Từ đây, nghề đan lát truyền thống của bản Tứ Chiềng cũng dần phát triển, giúp tăng thu nhập cho người dân.

Bám bản, gần dân bằng trái tim và trách nhiệm, những người lính quân hàm xanh phụ trách các hộ gia đình biên giới đã thực sự trở thành người chú, người anh, người con của bản làng, đồng hành cùng bà con trong khó khăn. Trong thời gian dịch bệnh COVID-19 bùng phát vừa qua, dưới sự tham mưu của các đảng viên phụ trách hộ gia đình, cấp ủy, chỉ huy Đồn Biên phòng Yên Khương đã quyết định hỗ trợ miễn phí cho 10 hộ gia đình thuộc diện khó khăn 500 con vịt giống và thức ăn cho vịt đảm bảo trong 15 ngày. Đồng thời, phân công các đảng viên phụ trách hộ gia đình thường xuyên theo dõi, giúp đỡ, hướng dẫn bà con về kỹ thuật. Cùng với các mô hình giúp dân phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, dấu ấn của BĐBP cắm bản ngày càng đậm nét trong những thành tích về đích nông thôn mới tại xã Yên Khương.

Trên quê hương biên giới Yên Khương hôm nay, đời sống kinh tế không ngừng phát triển. Tổ chức đảng được kiện toàn. Chi bộ ở các bản của xã Yên Khương đa số là người dân tộc thiểu số. Trình độ học vấn nhiều hạn chế, ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả công tác Đảng. Vài năm trước, công tác phát triển Đảng ở địa phương gặp nhiều khó khăn. Vận dụng linh hoạt chủ trương 3 bám, 4 cùng, đặc biệt là bám chủ trương của Đảng, sau hơn 1 năm tham gia sinh hoạt chi bộ thôn, cán bộ biên phòng tăng cường đã từng bước hỗ trợ, đưa công tác sinh hoạt chi bộ vào nền nếp và ngày càng hiệu quả. Số lượng đảng viên liên tục tăng theo kế hoạch, đặc biệt tăng tỷ lệ đảng viên trẻ, đảng viên nữ, tạo động lực để các đảng viên mới mạnh dạn nêu gương đi đầu trong phát triển kinh tế hộ gia đình.

Tận tâm, trách nhiệm, đảng viên biên phòng cắm bản đã thực sự trở thành người gắn kết bản làng, trở thành hạt nhân giúp Nhân dân nâng cao nhận thức, xây dựng bản làng văn hóa, an ninh trật tự. Ngoài những buổi tuyên truyền, giáo dục pháp luật tập trung, cán bộ biên phòng cắm bản đã đến từng nhà, tuyên truyền, giải thích, vận động người dân giao nộp vũ khí tự chế. Hiện nay, trên địa bàn xã Yên Khương cơ bản người dân đã bỏ được thói quen tàng trữ vũ khí tự chế vốn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn luôn được đảm bảo.

Đại úy Trịnh Đình Duyên, Đội trưởng Đội vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Yên Khương cho biết: “Chủ trương phân công đảng viên BĐBP phụ trách hộ dân biên giới là một bước cụ thể hóa công tác dân vận của Đảng. Sau khi Đảng ủy BĐBP triển khai Chỉ thị số 681-CT/ĐU ngày 8-10-2018 “Về việc phân công đảng viên đồn biên phòng phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới” Đảng ủy Đồn Biên phòng Yên Khương đã chủ động triển khai. Từ trao đổi, thống nhất với Đảng ủy xã Yên Khương đến chỉ đạo lực lượng làm công tác địa bàn của đơn vị phối hợp với chi bộ các bản nắm chắc tình hình, rà soát tổng thể, lập danh sách các hộ gia đình cần giúp đỡ, sau đó phân công đảng viên đồn biên phòng phụ trách. Phát huy tinh thần tiền phong gương mẫu, cán bộ biên phòng đã có nhiều kiến giải, giúp địa phương từng bước phát triển và ổn định...”.

Trên nẻo biên cương còn nhiều khó khăn, vẫn cần lắm những bước chân không mỏi của các đảng viên biên phòng. Từ việc phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm của những người lính bám bản, đời sống Nhân dân phát triển, tình hình an ninh trật tự từng bước ổn định, khối đoàn kết quân và dân ngày càng được củng cố, đó là nền tảng để xây dựng vành đai biên giới vững chắc.

