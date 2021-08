189 công dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở TP Hồ Chí Minh đã về đến Thanh Hóa

Chuyến bay mang số hiệu QH 9204 của hãng hàng không Bamboo Airway đón 189 công dân Thanh Hoá có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ TP Hồ Chí Minh về quê hương đã hạ cánh an toàn tại Cảng hàng không Thọ Xuân vào lúc 15h ngày 24-8.

Công dân Thanh Hóa trước giờ lên máy bay tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Công dân Thanh Hóa trước giờ lên máy bay tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Các hành khách là công dân tỉnh Thanh Hóa có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn làm thủ tục tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp lên Sân bay Thọ Xuân đón công dân.

Chuyến bay mang số hiệu QH 9204 của hãng hàng không Bamboo Airway hạ cánh tại Sân bay Thọ Xuân lúc 15h ngày 24-8. (Ảnh: Hoàng Đông)

Các công dân lên xe về các khu cách ly tập trung.

Các công dân được đón về bằng đường hàng không, bay từ Sân bay Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh hạ cánh xuống Sân bay Thọ Xuân bảo đảm an toàn. Các công dân này là lao động tự do mất việc làm; người già trên 65 tuổi thuộc gia đình có hoàn cảnh khó khăn; trẻ em dưới 15 tuổi thuộc gia đình có hoàn cảnh khó khăn; phụ nữ mang thai thuộc gia đình có hoàn cảnh khó khăn; người bị mắc kẹt do thăm thân, đi công tác, được UBND tỉnh Thanh Hoá phối hợp Hội Đồng hương Thanh Hoá tại TP Hồ Chí Minh, Tập đoàn Mai Linh tổ chức chuyến bay ý nghĩa đưa công dân trở về.

Trước khi lên máy bay, 189 công dân đã được làm xét nghiệm có kết quả xét nghiệm âm tính với với SARS-CoV-2. Trong suốt thời gian gần 2 giờ bay, toàn bộ hành khách và phi hành đoàn đều được trang bị đồ bảo hộ tối đa. Ngay khi máy bay hạ cánh xuống Sân bay Thọ Xuân, các lực lượng chức năng phối hợp với quản lý sân bay nhanh chóng triển khai việc đón công dân theo đúng trình tự và bảo đảm các quy định phòng chống dịch COVID-19.

Các nhân viên y tế, lực lượng của sân bay đã tiến hành chỉ dẫn hướng đi của hành khách, đồng thời phun khử khuẩn toàn bộ khu vực hành khách xuống máy bay và hành lý của hành khách để bảo đảm an toàn phòng dịch. Các xe đưa đón công dân về khu cách ly cũng nhanh chóng tiến vào sân bay để đón công dân về cách ly tập trung tại 2 Khu cách ly tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An ninh, Trường Đại học Hống Đức và Trung đoàn 270 (Sư đoàn 341, Quân khu 4) đóng tại phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn.

Các công dân này sẽ được cách ly tập trung 21 ngày. Sau khi kết thúc cách ly tập trung, công dân sẽ tiếp tục cách ly tại nhà và nơi lưu trú thêm 14 ngày để theo dõi tình trạng sức khoẻ.

Toàn bộ chi phí vé máy bay, phí cách ly tập trung sẽ được UBND tỉnh Thanh Hóa và Bamboo Airways hỗ trợ.

Tô Hà - Hoàng Đông