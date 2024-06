Thị xã Nghi Sơn: Nhiều hoạt động hỗ trợ thi công công trình đường dây 500 kV mạch 3

Trong những ngày qua, cấp uỷ, chính quyền, các ngành, đoàn thể thị xã, các xã có tuyến đường dây 500 kV mạch 3 đi qua đã có nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động đang tham gia thi công trên công trường.

Đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ cùng đoàn công tác của thị xã thăm, động viên và tặng quà cán bộ kỹ sư, công nhân lao động đang thi công trên công trường Dự án đường dây 500kV mạch 3 đoạn qua các xã Phú Lâm và Phú Sơn.

Công trình đường dây 500 kV mạch 3, đoạn qua địa bàn thị xã Nghi Sơn có chiều dài 19,7 km, đi qua 5 xã (Trường Lâm, Tân Trường, Phú Lâm, Phú Sơn, Các Sơn) với 42 vị trí cột, tổng diện tích bị ảnh hưởng là 57,88 ha, liên quan đến 138 hộ và 3 tổ chức. Đến ngày 13/6, có 20 vị trí cột đã hoàn thiện lắp dựng, 17 vị trí cột đang lắp dựng và 5 vị trí cột chưa lắp dựng (đã bố trí đủ vật liệu).

Đồng chí Nguyễn Thế Anh, Chủ tịch UBND thị xã cùng đoàn công tác của thị xã thăm, tặng quà cán bộ, kỹ sư, công nhân lao động đang thi công trên công trường tại xã Trường Lâm.

Lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể thị xã thăm, tặng quà cán bộ, kỹ sư, người lao động đang thi công dự án đoạn qua xã Tân Trường.

Thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thanh Hoá về huy động nguồn lực, hỗ trợ thi công công trình đường dây 500 kV mạch 3, Ban Thường vụ Thị ủy Nghi Sơn đã chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, nhất là các hộ dân ảnh hưởng bởi dự án về ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án và việc huy động các nguồn lực để bảo đảm hậu cần và tăng cường hỗ trợ thi công công trình đường dây 500 kV mạch 3 trên địa bàn thị xã; đồng thời huy động các nguồn lực hỗ trợ về hậu cần, sinh hoạt, nơi ở, đi lại... tạo điều kiện tốt nhất để các đơn vị thi công thực hiện dự án.

Hội Phụ nữ thị xã và hội các xã, phường trao quà cho cán bộ, kỹ sư, người lao động đang thi công trên công trường.

Các đoàn công tác của thị xã do các đồng chí Thường trực Thị uỷ, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể thị xã tổ chức thăm hỏi, động viên các đơn vị, lực lượng thi công tại các xã có tuyến đường dây đi qua.

Cấp uỷ, chính quyền, các đoàn thể xã Phú Sơn thăm hỏi kỹ sư, công nhân đang thi công đường điện 500kV mạch 3 đi qua xã Phú Sơn.

Bên cạnh đó, Uỷ ban MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực hưởng ứng, hỗ trợ các đơn vị thi công công trình. Trong đó, Thị đoàn đã thành lập 5 đội hình tình nguyện tại các xã với 155 đoàn viên thanh niên tham gia, thực hiện phát quang cây cối, hỗ trợ người dân di dời 6 nhà cửa, 11 chuồng trại, vật kiến trúc trên đất. Thị đoàn phối hợp Liên đoàn Lao động thị xã tổ chức thăm, tặng quà các đơn vị thi công tại các xã: Tân Trường, Trường Lâm, Phú Sơn trị giá 25 triệu đồng; Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã phối hợp tổ chức thăm, tặng quà các đơn vị thi công tại các xã: Tân Trường, Trường Lâm, Phú Lâm, Phú Sơn trị giá 56 triệu đồng; Uỷ ban MTTQ thăm, tặng quà cho các đơn vị thi công tại các xã Tân Trường, Trường Lâm, Phú Lâm, Phú Sơn, trị giá 21 triệu đồng.

Đoàn viên thanh niên thị xã tham gia hỗ trợ người dân di chuyển nhà, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công.

Đảng uỷ, UBND, MTTQ các đoàn thể xã Trường Lâm tổ chức đoàn thăm, tặng quà 5 đơn vị thi công trên địa bàn xã, trị giá khoảng 25 triệu đồng. Đảng uỷ, UBND, MTTQ các xã Tân Trường, Phú Lâm, Phú Sơn phối hợp đơn vị thi công hỗ trợ tháo dỡ, di chuyển nhà cửa, vật kiến trúc đối với các hộ gia đình ảnh hưởng và tổ chức vận động, ủng hộ, thăm hỏi, tặng quà các đơn vị thi công trên địa bàn.

Đoàn viên, thanh niên tham gia di chuyển đồ đạc, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công.

Trong những ngày tới, thị xã tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân các xã có triển khai thi công công trình đường dây 500 kV mạch 3 đồng thuận, ủng hộ, hỗ trợ các đơn vị thi công.

Ban Thường vụ Thị uỷ tiếp tục tổ chức các đoàn thăm hỏi, động viên đối với các đơn vị, lực lượng thi công tại các xã trên địa bàn. Chỉ đạo các ngành có liên quan bảo đảm công tác an ninh trật tự khu vực thi công công trình cũng như bảo đảm an ninh, an toàn trong sinh hoạt, tạo điều kiện tốt nhất để các đơn vị thi công khắc phục khó khăn triển khai thi công công trình bảo đảm tiến độ, yêu cầu đề ra.

Sỹ Thành (CTV)