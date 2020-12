Vietjet mở bán vé khuyến mãi tới 50% suốt tháng 12 trên toàn mạng bay

Với đa dạng hạng vé, thỏa thích trải nghiệm cho khách hàng, Vietjet công bố chương trình khuyến mãi giảm tới 50% giá vé trên toàn mạng bay phủ khắp Việt Nam, không giới hạn khung giờ trong thời gian từ ngày 8-12 đến hết 31-12-2020 (*).

Với mạng bay rộng khắp, chất lượng dịch vụ ngày càng nâng cao, Vietjet mang đến cho hành khách những trải nghiệm bay chất lượng.

Nhập mã “ECONOW”, khách hàng sẽ được giảm ngay 50% giá vé hạng Eco (**), mã “SKYBOSSNOW” sẽ được giảm ngay 30% giá vé hạng SkyBoss (**) và mã “DELUXENOW” sẽ được giảm ngay 20% giá vé hạng Deluxe (**) với thời gian bay từ 8-12-2020 đến 31-12-2021 (***).

Vé khuyến mãi được mở bán trên tất cả các kênh bán chính thức của hãng tại website www.vietjetair.com , ứng dụng điện thoại Vietjet Air, Facebook tại địa chỉ www.facebook.com/vietjetvietnam (mục “Đặt vé”) và các đại lý/phòng vé chính thức của Vietjet trên toàn quốc. Thanh toán ngay bằng Vietjet SkyClub, các loại thẻ Visa/ Master/ AMEX/ JCB/ KCP/ UnionPay và thẻ ATM của 34 ngân hàng lớn tại Việt Nam (có đăng ký Internet Banking).

Đặt vé ngay hôm nay và cùng lên kế hoạch cho những trải nghiệm mới, những chuyến đi cùng gia đình, bạn bè và người thân nhân dịp cuối năm hoặc lên kế hoạch di chuyển tiết kiệm, linh hoạt tới hết năm sau, sẵn sàng với các hoạt động trong bối cảnh mới, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch và cùng góp phần khôi phục kinh tế, hoạt động du lịch của đất nước, các địa phương.

Với đa dạng lựa chọn giờ bay, dịch vụ tiện ích, Vietjet sẵn sàng mang tới những trải nghiệp bay tốt đẹp cùng tàu bay hiện đại, ghế da êm ái, 9 món ăn nóng tươi ngon, tiếp viên thân thiện cùng nhiều bất ngờ thú vị với các hoạt động văn hóa - nghệ thuật đặc sắc trên độ cao 10.000 mét riêng có của hãng hàng không thế hệ mới.

Chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, Vietjet lưu ý tất cả các hành khách tuân thủ quy định khai báo y tế bắt buộc, đeo khẩu trang trong suốt thời gian làm thủ tục và hành trình bay...

Các chuyến bay của Vietjet đều đảm bảo tiêu chuẩn an toàn cao nhất của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Hiệp hội Vận tải hàng không Quốc tế (IATA), Bộ Y tế... đảm bảo an toàn cho hành khách, phi hành đoàn và cả cộng đồng. Tất cả hành khách, phi hành đoàn, cán bộ nhân viên Vietjet đến nay đều an toàn, không có ai nhiễm bệnh.

(*) Mã khuyến mại ECONOW áp dụng duy nhất trong ngày 8/12/2020 (**) Chưa bao gồm thuế, phí (***) Trừ các ngày lễ, Tết

NL