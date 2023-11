Top 5 dịch vụ đặt tiệc chay tại nhà ở TPHCM tốt nhất

Những bữa tiệc chay ngày càng được nhiều người yêu thích bởi hương vị thơm ngon, mới lạ mà nó mang lại. Tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ thời gian, công sức tự tay chuẩn bị những bữa tiệc thuần chay để chiêu đãi gia đình, bạn bè hay chuẩn bị một bữa tiệc đơn giản. Những dịch vụ đặt tiệc chay tại nhà chính là giải pháp hoàn hảo dành cho bạn. Cùng khám phá top 5 dịch vụ đặt tiệc chay giá rẻ, chất lượng tại TPHCM được nhiều người ưa chuộng trong bài viết sau đây.

Dịch vụ đặt tiệc tại nhà 24H

Dịch vụ đặt tiệc tại nhà 24h là đơn vị cung cấp dịch vụ nấu tiệc, phục vụ tiệc chất lượng tại khu vực TP HCM và các tỉnh thành lân cận. 24H cung cấp đa dạng thực đơn, bao gồm cả thực đơn đặt tiệc chay tại nhà với hơn 100 món ăn đa dạng. Các món ăn được chế biến bởi đội ngũ đầu bếp tay nghề cao, dày dặn kinh nghiệm. Cùng với đó là nguồn nguyên liệu sạch, an toàn, giúp mỗi món ăn đều thơm ngon, hấp dẫn, phù hợp với vị giác của nhiều người.

Không chỉ làm hài lòng khách hàng nhờ hương vị món ăn, Đặt Tiệc Tại Nhà 24H còn gây ấn tượng nhờ tác phong phục vụ chuyên nghiệp. Ngay khi tiếp nhận yêu cầu đặt tiệc chay tại nhà, đội ngũ nhân viên 24H sẽ lập tức liên hệ với khách hàng, đưa ra những tư vấn, gợi ý để xây dựng thực đơn hoàn hảo nhất. Bên cạnh đó là đội ngũ nhân viên dày dặn kinh nghiệm, tác phong phục vụ chuyên nghiệp. Khách hàng lựa chọn dịch vụ đặt tiệc chay tại nhà tại 24H sẽ không chỉ hài lòng về hương vị món ăn mà còn bất ngờ nhờ dịch vụ tận tình tại đây.

Dịch vụ đặt tiệc tại nhà 24H.

Thông tin liên hệ Đặt Tiệc Tại Nhà 24H - Website: https://dattiectainha24h.vn/ - Hotline: 0963.995.861 - 0981003455 - Địa chỉ: Số 173, Đường 20, P.5, Q.Gò Vấp, TP.HCM

Dịch vụ đặt tiệc Naifood

Với niềm đam mê ẩm thực cùng sự thấu hiểu những khó khăn khi tự chuẩn bị tiệc, Naifood cung cấp dịch vụ nấu tiệc, đặt tiệc chay tại nhà. Cho đến nay, Naifood đã đồng hành cùng hàng trăm khách hàng tại TPHCM và các tỉnh lân cận trong việc tổ chức, nấu tiệc, chuẩn bị tiệc chay tại nhà. Mọi khách hàng khi trải nghiệm dịch vụ tại Naifood đều đánh giá cao tác phong phục vụ chuyên nghiệp cũng như hương vị thơm ngon trong từng món ăn mà Naifood mang đến.

Khi đặt tiệc chay tại Naifood, khách hàng có thể thoải mái lựa chọn thực đơn với hơn 100 món ăn đa dạng. Các món ăn đều được chế biến bởi những đầu bếp dày dặn kinh nghiệm cùng nguồn nguyên liệu sạch, an toàn với sức khỏe. Nhờ đó, mỗi món ăn sẽ mang đến một hương vị thơm ngon, hấp dẫn, kích thích vị giác bất cứ khách mời nào khi dự tiệc.

Không chỉ vậy, dịch vụ đặt tiệc chay tại Naifood với đa dạng mức giá khác nhau để bạn thoải mái lựa chọn sao cho phù hợp. Bên cạnh đó là nhiều ưu đãi, khuyến mãi về giá thành đi kèm khi lựa chọn dịch vụ tại đây. Naifood luôn nỗ lực trở thành người bạn đồng hành tin cậy cho bất cứ khách hàng nào khi có nhu cầu đặt tiệc tại nhà.

Thông tin liên hệ Naifood - Website: https://naifood.com/ - Hotline: 0784.06.06.68 - Văn phòng chính: Số 21 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12. - CN1: Số 86 Đường số 7, KDC Cityland, Phường.7, Q.Gò Vấp, TP.HCM - CN2: 30 hẻm 29 Lê Đức Thọ, Phường 7, Q.Gò Vấp, Tp.HCM

Đặt tiệc tại nhà Naifood

Tiệc cao cấp

Tiệc cao cấp cung cấp dịch vụ nấu tiệc thuần chay tại nhà với thực đơn lên tới hơn 100 món khác nhau. Các món ăn tại đây được chế biến bởi những đầu bếp giàu kinh nghiệm, mang đến hương vị thơm ngon, hấp dẫn trong từng món ăn. Mỗi bữa tiệc tại Tiệc cao cấp không chỉ làm hài lòng về hương vị món ăn mà còn thể hiện sự chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên. Nhờ đó, Tiệc cao cấp luôn được nhiều người đánh giá cao cả về chất lượng phục vụ và chất lượng món ăn.

Ngoài tổ chức tiệc chay, Tiệc Cao Cấp còn chuyên tổ chức đặt tiệc tất niên công ty , đặt tiệc buffet, tiệc bbq tại nhà, nếu bạn đang có nhu cầu tổ chức các dịch vụ trên thì hãy liên hệ ngay cho Tiệc Cao Cấp nha.

Thông tin liên hệ: Tiệc Cao Cấp - Địa chỉ: 84 Lý Tế Xuyên, Linh Đông, Thủ Đức - Hotline: 0906965999

Nấu Tiệc chay tại nhà.

Bếp xanh An Duyên

Bếp xanh An Duyên là đơn vị chuyên cung cấp những món ăn thuần chay cho các bữa tiệc. Tại đây, bạn có thể thoải mái lựa chọn thực đơn cho bữa tiệc của riêng mình với hơn 100 món ăn đa dạng. Bếp xanh An Duyên sử dụng nguồn nguyên liệu sạch, có đầy đủ chứng nhận về an toàn thực phẩm. Do đó, bạn có thể an tâm về hương vị, chất lượng món ăn. Cùng với đó là nhiều mức giá dịch vụ khác nhau để bạn an tâm lựa chọn dịch vụ phù hợp với tài chính của bản thân. Bếp xanh An Duyên luôn cố gắng trở thành địa chỉ đáng tin cậy hàng đầu trong lĩnh vực đặt tiệc, nấu tiệc tại nhà.

Thông tin liên hệ: Bếp xanh An Duyên - Địa chỉ: 101 Nguyễn Tri Phương, P6, Q5, TpHCM - Hotline: 0908.421.421

Nhận đặt tiệc chay tại nhà

Đặt tiệc Gia Thịnh

Đặt tiệc Gia Thịnh đã có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nấu tiệc, đặt tiệc chay tại nhà. Nhờ đó, Gia Thịnh luôn tự tin am hiểu nhu cầu, mong muốn của khách hàng đối với một bữa tiệc và mang đến không gian tiệc sang trọng, lịch sự, ấm áp nhất.

Khi đặt tiệc chay tại Gia Thịnh, khách hàng có thể đưa ra nhiều yêu cầu khác nhau về món ăn nhờ thực đơn lên tới 100 món chay. Từ nguyên liệu, gia vị cho đến món ăn đều được lựa chọn kỹ càng, chế biến công phu nhằm mang đến hương vị thơm ngon nhất. Đặt Tiệc Gia Thịnh luôn hoạt động với phương châm làm hài lòng khách hàng và tổ chức một bữa tiệc hoàn hảo nhất.

Thông tin liên hệ: Đặt tiệc chay tại nhà TPHCM - Địa chỉ: 185 Nguyễn Văn Quá, P.Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP. HCM - Hotline: 0777.84.84.84

Trên đây là top 5 dịch vụ đặt tiệc chay tại nhà được nhiều khách hàng tin tưởng lựa chọn. Hy vọng rằng với những tham khảo này, bạn có thể chọn được dịch vụ tổ chức tiệc uy tín, chất lượng và có một bữa tiệc hoàn hảo nhất.

TT