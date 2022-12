Dịch vụ chuyển nhà Bắc - Trung - Nam chuyên nghiệp, giá rẻ

Bạn đang ở Hà Nội - Thanh Hóa - TP Hồ Chí Minh và bạn đang cần đến dịch vụ vận chuyển nhà Bắc Trung Nam để chuyển đồ, chuyển văn phòng? Bạn đang phân vân không biết lựa chọn đơn vị nào cung cấp dịch vụ chuyển, dọn nhà uy tín, chuyên nghiệp, giá thành phải chăng? Hãy cùng Thành Hưng tìm hiểu về dịch vụ chuyển nhà trọn gói, đáp ứng nhu cầu chuyển nhà Thanh Hóa đi Hà Nội, Hà Nội đi Thanh Hóa, Hà Nội – TP Hồ Chí Minh.

1. Nhu cầu sử dụng dịch vụ chuyển nhà Bắc - Trung - Nam

Dịch vụ vận chuyển Bắc - Trung - Nam là một trong những giải pháp hữu hiệu, tiết kiệm chi phí và công sức cho rất nhiều gia đình trong cuộc sống hiện đại.

Hiện nay tại các thành phố lớn, tập trung đông đúc dân cư, nhu cầu di chuyển chỗ ở cũng theo đó mà ngày càng tăng lên nhanh chóng. Chính vì vậy, chuyển nhà Thành Hưng đã được thành lập nhằm phục vụ khách hàng giải quyết các vấn đề chuyển nhà, chuyển văn phòng không chỉ trong khu vực nội thành mà còn là chuyển nhà Bắc Trung Nam, cho thuê xe tải chở hàng liên tỉnh từ Thanh Hóa đi Hà Nội, từ Hà Nội về Thanh Hóa.

2. Dịch vụ chuyển nhà Bắc Trung Nam thương hiệu Thành Hưng

Dịch vụ đa dạng

Là đơn vị vận chuyển với hơn 20 năm kinh nghiệm, Thành Hưng cung cấp các loại hình dịch vụ đáp ứng nhu cầu vận chuyển của nhiều đối tượng khách hàng tại Thanh Hóa như:

+ Chuyển nhà Bắc Trung Nam, từ Thanh Hóa khắp các tỉnh thành và ngược lại

+ Chuyển văn phòng trọn gói Bắc Nam

+ Chuyển kho xưởng trọn gói

+ Chuyển nhà trọ

Dịch vụ cho thuê xe tải chở hàng liên tỉnh, Thanh Hóa đi Hà Nội

Thành Hưng sẵn sàng phục vụ quý khách 24/24 bất kỳ lúc nào đồng thời cam kết bảo đảm an toàn tài sản và bồi thường hoàn toàn thiệt hại nếu xảy ra vấn đề hư hỏng, đổ vỡ hay mất mát trong quá trình vận chuyển dựa trên hợp đồng thỏa thuận đã được ký kết bởi hai bên với khách hàng.

Tiết kiệm thời gian

Một trong những ưu điểm nổi bật dịch vụ chuyển nhà Thành Hưng là tối ưu thời gian vận chuyển. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi Quý khách sẽ không phải lo lắng bất cứ điều gì.

Từ tháo dỡ, bọc lót, đóng thùng, bê vác, chọn xe tải phù hợp,... tất cả các yêu cầu đều được nhân viên của chúng tôi thực hiện giúp quý khách hàng tiết kiệm được thời gian, công sức trong cả quá trình. Quý khách chỉ cần giám sát từ xa và điều chỉnh những việc chưa hợp lý cho đến khi hoàn thiện.

Đảm bảo an toàn đồ đạc

Một điều gây lo lắng nữa của khách hàng khi vận chuyển là an toàn của đồ đạc. Chắc chắn rằng, với dịch vụ chuyển nhà Bắc Trung Nam của Thành Hưng sẽ mang đến sự an tâm, an toàn đồ đạc của quý khách ở mức tối ưu nhất khi chuyển tới địa điểm mới.

Không chỉ vậy, dịch vụ chuyển nhà Bắc Trung Nam với hệ thống xe tải chuyên dụng với tải trọng phù hợp để vận chuyển. Nên trong suốt hành trình đó sẽ đảm bảo hàng hóa an toàn, không bị đổ vỡ, mất mát dù địa hình khó. Bạn có thể yên tâm khi giao đồ đạc cho chúng tôi trong suốt quá trình vận chuyển.

Tối ưu chi phí chuyển nhà

Sau khi thỏa thuận xong thì quý khách sẽ không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào vì gói vận chuyển nhà đã bao gồm tất cả các chi phí như thuê nhân công đóng gói đồ đạc, tháo lắp, bốc xếp 2 đầu và các vật dụng chuyên dụng khác. Dịch vụ đơn vị có ngân sách cạnh tranh nhất thị trường với chất lượng dịch vụ tốt nhất giúp bạn tiết kiệm chi phí.

Dịch vụ Chuyển nhà phục vụ 24/24

Với phương châm dù cho bạn ở bất kỳ nơi nào, mọi lúc, mọi nơi, vào lúc nào, chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng phục vụ bạn kể cả những ngày lễ tết hay đêm khuya. Nhân viên của chung tôi sẽ có mặt nhanh tại địa điểm của khách hàng theo đúng lịch hẹn để thực hiện khảo sát, báo giá hợp lý.

Mọi công đoạn tháo, dọn nhà Bắc Trung Nam, đóng gói thành nhiều thùng carton, vận chuyển, lắp đặt không để khách hàng mất thời gian chờ đợi. Quý khách hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng dịch vụ.

Nếu bạn có nhu cầu chuyển nhà, chuyển văn phòng, thuê xe tải chở hàng liên tỉnh từ Thanh Hóa đi Hà Nội, Hà Nội về Thanh Hóa, Hà Nội đi TP Hồ Chí Minh hãy liên hệ ngay tới tổng đài 0342.73.73.73 để được Thành Hưng hỗ trợ sớm nhất nhé.

Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ vận tải Thành Hưng Địa chỉ: Số 300 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội. Văn phòng giao dịch: Tầng 12, tòa T4 Times City, 485 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hotline: 0342.73.73.73 - 0915.388.666 Email: thanhhung3910@gmail.com Website:https://chuyennhasgthanhhung.com/& https://taxitaithanhhung.vn/

