BearSofa chuyên dịch vụ nệm lót ghế gỗ tại nhà ở thành phố Hồ Chí Minh

Gỗ là một vật dụng khá quen thuộc và không thể thiếu đối với mỗi gia đình Việt Nam. Nó vừa là nơi dùng để ngồi thư giãn, vừa là nơi để tiếp khách, giải trí. Tuy nhiên, khi ngồi lâu trên ghế gỗ sẽ có cảm giác mỏi và bị cứng chân. Hiểu được sự bất tiện ấy của nhiều gia đình, xưởng BearSofa đã cho ra đời dịch vụ may nệm lót ghế gỗ tại nhà ở thành phố Hồ Chí Minh. Dịch vụ này ra sao, mang lại hiệu quả như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu bài viết dưới đây.

Một số vai trò của việc may nệm lót ghế gỗ

Bề mặt gỗ khi ngồi lâu sẽ đem lại cảm giác tê mỏi và không thoải mái, vì thế, việc mang thêm một chiếc đệm lót lên trên chiếc ghế gỗ sẽ giúp người ngồi cảm thấy thư giãn hơn trong khoảng thời gian dài. Hơn nữa, nó cũng khá thích hợp cho mùa đông, bởi nếu không có đệm lót, bề mặt gỗ sẽ rất lạnh.

Phù hợp với người già, do tuổi già sức yếu, các bệnh về xương khớp sẽ ngày càng phát triển gây nên tình trạng thoái hóa đốt sống, cũng như không thể ngồi lâu một chỗ.

Chiếc nệm lót ghế này sẽ làm cho không gian sống của bạn trở nên sinh động và màu sắc hơn. Bạn sẽ không cần phải lo lắng về thiết kế bề ngoài cũng như sự thoải mái trong suốt quá trình sử dụng.

BearSofa - Dịch vụ may nệm lót ghế gỗ tại nhà có gì nổi bật?

Có tuổi đời làm việc lâu dài: qua hơn 20 năm kinh nghiệm, gây dựng được chỗ đứng vững chắc trên thị trường, đơn vị BearSofa đã ghi được một điểm hài lòng khá chắc chắn trong lòng khách hàng tại thành phố Hồ Chí Minh. Trải qua nhiều lần sửa đổi và rút kinh nghiệm, đơn vị đã trở thành nhà xưởng uy tín hàng đầu trong lĩnh vực may nệm lót ghế gỗ tại thành phố Hồ Chí Minh.

Đội ngũ nhân viên nhiệt tình chuyên nghiệp: Để gây dựng nên tên tuổi của BearSofa, ban lãnh đạo luôn chú trọng đào tạo đội ngũ thợ và nhân viên với kiến thức chuyên môn bài bản, chuyên sâu. Nhằm thiết kế màu sắc, chất liệu phù hợp, đẹp nhất với không gian nhà cửa và nhu cầu của khách hàng.

Đội ngũ thi công dày dặn kinh nghiệm: Là đội ngũ quan trọng nhất trong đơn vị, bởi khách hàng có hài lòng hay không là do thi công và may có đạt tiêu chuẩn của khách hàng hay không. Rất may mắn khi BearSofa lại có đội ngũ thi công và may cực kỳ chất lượng, cam kết mang đến cho khách hàng những trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ, sản phẩm đẹp và sắc nét nhất.

Chế độ bảo hành sản phẩm theo năm tháng: Không chỉ phục vụ khách hàng trong dịch vụ may nệm lót ghế gỗ, BearSofa cũng có một chế độ khá lâu dài, nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn. Nhằm phục vụ khách hàng chu đáo trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm.

Giá thành ổn định: Với nhiều nhà xưởng khác, có thể bạn suy nghĩ nếu thời gian hoạt động lâu năm và chuyên nghiệp như vậy, chắc hẳn giá chi phí sẽ rất cao nhưng đến với BearSofa, các bạn hoàn toàn không cần phải lo lắng vì điều này, đơn vị cam kết chi phí phù hợp với mọi Phân khúc khách hàng sử dụng và đang cạnh tranh nhất trên thị trường hiện nay.

Không mất công di chuyển: Nếu bạn tin tưởng lựa chọn BearSofa là đơn vị dịch vụ may nệm lót ghế gỗ, bạn sẽ không cần phải đem đồ tới tận nhà xưởng để đặt may. Đội ngũ nhân viên sẽ đến làm việc trực tiếp tại nhà bạn, tư vấn, thiết kế để may nệm lót mà bạn không cần phải tốn quá nhiều thời gian của mình. Chế độ làm việc tại nhà khách hàng được rất nhiều người dùng yêu thích bởi nó có nhiều tiện ích đặc biệt đối với những người đi làm bận rộn cả ngày, không có thời gian tới xưởng may.

Với phương châm làm việc khách hàng là thượng đế, đơn vị luôn đặt uy tín lên hàng đầu để mỗi sản phẩm làm ra đều mang một sự tỉ mỉ và đẹp mắt. Sau khi được hoàn thành và giao tới nhà, khách hàng đều có một phiếu bảo hành theo từng chất liệu mà khách hàng lựa chọn.

Ngoài ra, BearSofa còn có dịch vụ bọc ghế sofa , đóng ghế sofa theo yêu cầu, bọc ghế bàn ăn, làm nệm đầu giường, làm nệm cửa sổ, bọc ghế massage...

