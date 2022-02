Nở rộ “vườn hoa” làm theo lời Bác

Trên khắp mọi miền quê Thanh, không phân biệt độ tuổi, dân tộc, vùng miền hay công việc, mỗi người bằng những cách khác nhau đã vượt khó vươn lên, dám nghĩ, dám làm, đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh. Họ là những “bông hoa” đẹp đang từng ngày vun góp, tỏa hương, tạo ra “rừng hoa đẹp”, góp phần cùng cả tỉnh hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh kiểu mẫu như lời Bác dặn.

Nhiều cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Nổi lên trong “rừng hoa đẹp” làm theo lời Bác có nhiều “bông hoa” là cán bộ, người đứng đầu các cấp, các ngành đã nỗ lực hết mình vì sự phát triển của xứ Thanh. Đó là ông Nguyễn Thái Triệu, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bắc Thanh Hóa. Với những đột phá mới trong chiến lược kinh doanh, chi nhánh Bắc Thanh Hóa đã không ngừng lớn mạnh trên tất cả các phương diện và vinh dự nhận giải nhì khối thi đua khu vực Bắc Trung bộ. Là ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc VNPT Thanh Hoá, người luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, từ đó nâng cao vị thế, thương hiệu và tiếp tục khẳng định vai trò là doanh nghiệp chủ lực của tỉnh trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin. Là thầy thuốc Ưu tú, Tiến sĩ Lương Ngọc Trương, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh ngày đêm nỗ lực chỉ đạo kịp thời, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe Nhân dân trước đại dịch COVID-19... Ở cơ sở, những “bông hoa” ấy đang từng ngày góp sức mình làm cho diện mạo mỗi vùng quê trở nên đáng sống hơn. Đón Xuân Nhâm Dần năm 2022, cán bộ, Nhân dân phố Hàm Hạ, thị trấn Rừng Thông (Đông Sơn) thêm niềm vui mới khi những cung đường trải nhựa và bê tông rộng rãi, sạch đẹp, đường điện, đường tranh bích họa, đường cây xanh và hệ thống tường rào mẫu làm bừng sáng cả một khu phố. Vui mừng, phấn khởi khoe với chúng tôi về những thành quả mà cán bộ, Nhân dân trong phố đã dày công tạo dựng, vun đắp, bác Phạm Văn Sinh, Tổ trưởng tổ dân phố Hàm Hạ cho biết: “Không phải ngẫu nhiên mà Hàm Hạ có những tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp như thế. Kết quả đó xuất phát từ sự nỗ lực không mệt mỏi của cá nhân tôi cùng cấp ủy chi bộ, sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng của các tầng lớp Nhân dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp để Hàm Hạ xây dựng thành công khu phố kiểu mẫu như lời Bác dặn khi lần đầu tiên Người về thăm Thanh Hóa”. Với những thành tích đạt được, bác Phạm Văn Sinh vinh dự là 1 trong 2 cá nhân tiêu biểu của huyện Đông Sơn được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021.

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với lực lượng vũ trang. Đến nay, những lời chỉ dạy thiết thực, giản dị, sâu sắc của Bác kính yêu vẫn vẹn nguyên giá trị, trở thành ngọn đuốc soi đường để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an Nhân dân thực hiện lẽ sống cao đẹp “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Hà Viết Chiến, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) là một điển hình. Học Bác, Đại úy Hà Viết Chiến đã không quản ngại gian nan, nguy hiểm tham gia đấu tranh thành công 15 chuyên án do đơn vị và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xác lập, xử lý 26 vụ/28 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật gồm thuốc phiện, ma túy tổng hợp, ma túy đá, pháo nổ. Tham gia bắt và xử phạt vi phạm hành chính 36 vụ với 36 đối tượng vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ biên giới, vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp, an ninh trật tự... Hay Thiếu tá Trịnh Ngọc Thảo, Đội trưởng Đội Tham mưu, Phòng PC02 Công an tỉnh Thanh Hóa đã cùng tập thể lập nhiều thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá tội phạm, trong đó đặc biệt là xác lập và tham gia đấu tranh triệt phá 5 chuyên án, bắt và xử lý hàng chục đối tượng, góp phần bảo vệ bình yên trong Nhân dân.

Bên cạnh những “bông hoa” có đóng góp tích cực và nổi bật cho sự phát triển đi lên của tỉnh là những con người bình dị mà cao quý, nguyện gắn bó cả đời mình để chăm sóc cho những phần mộ liệt sĩ như ông Ngô Thọ Chính, phường Nam Ngạn (TP Thanh Hóa). Ẩn sâu trong chiếc áo màu xanh quen thuộc là “chuyện nghề” của người đã nhận về mình trọng trách “canh giấc ngủ” cho các liệt sĩ suốt 33 năm qua, từ khi Nghĩa trang Liệt sĩ Hàm Rồng còn hoang sơ, không điện, không tường rào bao quanh, đến nay đã trở thành nơi yên nghỉ của hơn 2.000 phần mộ liệt sĩ với nhiều hạng mục được đầu tư xây dựng khang trang. Hay như hành động tự nguyện đi tuyên truyền lưu động của cựu chiến binh Phạm Bá Trực, phường Đông Sơn (TP Thanh Hóa) suốt 7 năm qua đã để lại ấn tượng tốt đẹp và sự yêu mến của nhiều người. Cựu chiến binh Phạm Bá Trực chia sẻ “Tôi làm công việc này chẳng vì lợi ích cá nhân mà chỉ muốn đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào sự phát triển chung của phường. Còn sức khỏe, tôi vẫn sẽ tiếp tục gắn bó với công việc ý nghĩa này”.

Không phân biệt lương hay giáo, ông Nguyễn Văn Chữ, Trưởng Ban Đoàn kết công giáo thị xã Nghi Sơn đã luôn đồng hành giữa giáo hội và dân tộc. Với ông “một năm nói hay không bằng một ngày gương sáng”, vì thế không chỉ nêu gương trong lời nói và việc làm, ông còn động viên đồng bào công giáo phát huy trách nhiệm công dân, sáng tạo, cần cù trong lao động, sản xuất, đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển của địa phương. Ni cô Thích Đàm Ngoan, Trụ trì chùa Hồi Long (Hoằng Hóa) lại nguyện cả đời phụng sự Phật pháp và cưu mang những đứa trẻ mồ côi. Khi những đứa trẻ bị bỏ rơi, dù lành lặn hay bệnh tật, ốm yếu đều được ni cô đón nhận, chăm bẵm tận tình, chu đáo. Ni cô Thích Đàm Ngoan xứng đáng là một trong những “tấm gương sáng thầm lặng vì cộng đồng”.

“Mỗi người tốt, việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc là một rừng hoa đẹp”. Thực hiện lời căn dặn đó của Bác, vùng đất xứ Thanh đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, nhiều tập thể điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Sơ kết 5 năm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, toàn tỉnh có 45 tập thể, 82 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen. Ngoài ra, còn hàng nghìn tập thể, cá nhân điển hình khác được các cấp, các ngành khen thưởng. Đây là nguồn động viên to lớn để mỗi tập thể, mỗi cá nhân không ngừng nỗ lực phấn đấu, đóng góp trí lực đưa Thanh Hóa phát triển lên tầm cao mới.

Bài và ảnh: Tố Phương