Học và làm theo Bác ở các trường mầm non TP Thanh Hóa

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ lâu đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi trong các trường học trên địa bàn TP Thanh Hóa. Ở các trường mầm non, việc học và làm theo Bác được thể hiện dưới nhiều hình thức sinh động, phong phú và mang lại hiệu ứng tích cực.

Trường Mầm non Lam Sơn lồng ghép nội dung học và làm theo Bác thông qua các hoạt động học tập và vui chơi của trẻ. Ảnh: Tư liệu

Sinh thời, Bác Hồ dành tình cảm và sự quan tâm đặc biệt đối với trẻ em, những mầm non tương lai của đất nước. Những mẩu chuyện về Bác với thiếu niên, nhi đồng; lời dạy của Bác dành riêng cho thế hệ măng non vẫn được truyền dạy trong cuộc sống cũng như trong các nhà trường. Các trường mầm non trên địa bàn TP Thanh Hóa đã lồng ghép, tích hợp việc giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho trẻ một cách linh hoạt, khéo léo bởi đây là nhóm đối tượng mang tính đặc thù, việc lựa chọn nội dung lồng ghép ngoài đảm bảo theo chương trình giáo dục mầm non cần dựa vào mục tiêu, độ tuổi, những hiểu biết, kinh nghiệm của trẻ cũng như thời gian tiến hành, điều kiện cụ thể của mỗi nhà trường.

Cô giáo Phạm Thị Hòa, Hiệu trưởng Trường Mầm non Lam Sơn (phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa) – một trong những đơn vị có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác của ngành giáo dục TP Thanh Hóa, cho biết: Để đưa nội dung giáo dục trẻ mẫu giáo học tập và làm theo gương Bác, nhà trường đã thực hiện một cách linh hoạt theo hướng tích hợp chủ đề, ví dụ như các chủ đề về: bản thân, gia đình, trường mầm non, nghề nghiệp, quê hương, đất nước, Bác Hồ... hoặc theo tình huống, sự kiện thực tế như: dịp sinh nhật Bác 19-5, Ngày Quốc khánh 2-9... Qua các bài thơ, bài hát, câu chuyện về Bác để hướng đến hình thành ở trẻ những tình cảm, sự kính yêu đối với Bác Hồ, làm theo lời Bác dạy mà trước tiên là 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng.

Nội dung giáo dục trẻ học và làm theo Bác được nhà trường thực hiện ngay trong các hoạt động thường ngày của trẻ như hoạt động vui chơi, ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân... Trong mọi hoạt động, giáo viên là chủ thể định hướng cho trẻ thông qua nhiều phương pháp như: phương pháp tác động bằng tình cảm, tức là dùng lời nói, cử chỉ nhẹ nhàng để dạy bảo trẻ; phương pháp trực quan với tranh, ảnh, clip; phương pháp thực hành qua các trò chơi, bài tập hay phương pháp đánh giá, nêu gương, khen ngợi những hành vi tốt, việc làm tốt của trẻ và khuyến khích các trẻ khác làm theo.

Ngoài ra, đối với khối mầm non, thông qua hoạt động dã ngoại được tổ chức trong năm học, các nhà trường chủ động lựa chọn những địa điểm là danh lam, thắng cảnh, Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh hay doanh trại quân đội để qua đó lồng ghép chủ đề liên quan đến học và làm theo Bác Hồ. Hoạt động này hiện được các trường mầm non, đặc biệt là các trường tư thục triển khai thực hiện thường xuyên nhờ làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục. Qua các chuyến đi thực tế, những nội dung liên quan đến Bác Hồ, quê hương, đất nước được chuyển tải một cách hình ảnh, sinh động giúp trẻ tiếp thu dễ dàng và hiệu quả hơn.

Không chỉ hướng cho trẻ học và làm theo Bác một cách tự nhiên, các nhà trường còn chú trọng phát động phong trào trong cán bộ, giáo viên, nhân viên, để mỗi thầy cô giáo sẽ là một tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Cùng với việc làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đội ngũ cán bộ, giáo viên hưởng ứng và thực hiện hiệu quả. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng mọi mặt về: quy mô trường, lớp học, cơ sở vật chất; công tác chăm sóc trẻ; nhất là sự đổi mới mạnh mẽ trong phương pháp dạy và học phù hợp với lứa tuổi mầm non.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, ngành giáo dục toàn tỉnh đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, tạo bước chuyển biến đột phá trong giáo dục, đào tạo, trong đó có nhiệm vụ nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi sẵn sàng vào học lớp 1. Để nhiệm vụ này đạt kết quả cao, các trường mầm non trên địa bàn TP Thanh Hóa xem công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh thông qua các hoạt động giáo dục và trải nghiệm là một giải pháp. Chính vì vậy, việc học và làm theo Bác đang được các đơn vị tiếp tục phát động đến từng cán bộ, giáo viên; xây dựng chương trình học lồng ghép, tích hợp khéo léo nội dung học và làm theo Bác giúp trẻ dễ tiếp cận; phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và vai trò nêu gương của mỗi giáo viên để học sinh noi theo...

Với những việc làm thường xuyên, học và làm theo Bác đang dần trở thành nền nếp trong các nhà trường, hình thành nên những đức tính tốt trong lứa tuổi nhi đồng và góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo ở khối mầm non thành phố.

Phương Chi