Học tập Bác để gần hơn với học sinh

“Sau hơn 20 năm công tác, tài sản lớn nhất mà tôi có được đó chính là các thế hệ học sinh và niềm tin yêu của các em cũng như phụ huynh đối với mình” – đó là những chia sẻ chân thành của Nhà giáo Ưu tú Lê Văn Giáo, một trong những điển hình tiêu biểu về học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở huyện Quảng Xương.

Thầy Lê Văn Giáo, Trường THCS Nguyễn Du (thị trấn Tân Phong, Quảng Xương) là một trong 2 cá nhân của tỉnh Thanh Hóa được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú năm 2021.

Tôi đã gặp thầy tại ngôi Trường THCS Nguyễn Du nơi thầy Lê Văn Giáo hiện đang công tác ngay sau thời điểm thầy được Chủ tịch nước ký quyết định phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú - đây là niềm vui, niềm vinh dự rất lớn đối với cá nhân thầy cũng như tập thể nhà trường.

Thầy Lê Văn Giáo (SN 1978) hiện là tổ trưởng tổ Khoa học xã hội và phụ trách giảng dạy môn tiếng Anh. Ra trường và công tác trong ngành giáo dục từ năm 1999, với tinh thần học và làm theo Bác mọi lúc, mọi nơi, thầy đam mê theo đuổi sự nghiệp trồng người và gặt hái được nhiều thành quả.

“Là một giáo viên, bản thân tôi luôn trăn trở với nghề, luôn tìm tòi, sáng tạo và thực sự đam mê với công việc của mình. Qua nhiều năm công tác, thành quả lớn nhất mà tôi có được chính là sự tin tưởng của các bậc phụ huynh, sự ghi nhận của các cấp lãnh đạo và đồng nghiệp, đặc biệt là sự tin yêu, kính trọng của các em học sinh. Tạo được đam mê, sự hứng thú của các em đối với một bộ môn không hề dễ như tiếng Anh, với tôi đó là một thành công.” – thầy giáo Lê Văn Giáo chia sẻ.

Trên thực tế, thành công đó đã được chứng minh bằng những con số biết nói như: 103 giải học sinh giỏi cấp tỉnh trong các năm học giai đoạn 2003–2019, bao gồm 11 giải nhất, 42 giải nhì, 35 giải ba, 15 giải khuyến khích; giải đồng đội liên tục xếp thứ hạng từ 1 - 3 toàn tỉnh trong các năm từ 2007 đến nay. Còn tại kỳ thi Olympic tiếng Anh trên mạng năm học 2012–2013, đội tuyển học sinh giỏi do thầy Giáo dẫn dắt đã đạt 6 giải, trong đó có 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng.

Chia sẻ thêm về phương pháp giúp học sinh của mình học và sử dụng ngoại ngữ một cách hiệu quả, thầy Lê Văn Giáo cho rằng quan trọng nhất đó chính là tạo tâm lý thoải mái cho học sinh trong mỗi giờ học. Để làm được điều đó, trước tiên bản thân người thầy giáo phải là một tấm gương, trong mối quan hệ với học sinh luôn quan tâm, gần gũi như một người bạn, biết khích lệ các em phát huy hết năng lực của mình, từ đó tiếp thu ngôn ngữ mới một cách tự nhiên, không gượng ép. Thầy Giáo còn luôn tìm tòi, đổi mới phương thức truyền đạt, ứng dụng công nghệ thông tin, vận dụng linh hoạt các thủ thuật dạy học theo hướng tích cực và tận dụng tối đa các giáo cụ trực quan, phòng học chức năng để nâng cao chất lượng giảng dạy.

Tham gia vào hoạt động nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm, thầy Lê Văn Giáo có nhiều đề tài được hội đồng khoa học các cấp công nhận. Một số trong đó đã được áp dụng hiệu quả tại Trường THCS Nguyễn Du và các trường học trên địa bàn huyện Quảng Xương, như: Một số biện pháp làm tốt công tác chủ nhiệm ở Trường THCS Nguyễn Du; Biện pháp để dạy hiệu quả tiết Languege focus tiếng Anh lớp 9, Some solutions help 7th students make English questions with underlined words (một số giải pháp giúp học sinh lớp 7 đặt câu hỏi bằng tiếng Anh cho từ gạch chân)...

Không chỉ cần mẫn đào tạo những lớp học sinh vững vàng về hành trang kiến thức, thầy Lê Văn Giáo còn không ngừng trau dồi kiến thức, trao đổi chuyên môn với đồng nghiệp để cùng tiến bộ. Nhiều giáo viên trong và ngoài trường với sự giúp đỡ, góp ý của thầy Giáo đã trở thành giáo viên giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Đồng thời, đối với anh mỗi đồng nghiệp cũng chính là một tấm gương để bản thân học hỏi, giúp thầy hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao và có được thành công nhất định trong công việc.

Với những cống hiến của mình đối với sự nghiệp giáo dục, thầy Lê Văn Giáo luôn được nhà trường nơi công tác cũng như các cấp và ngành giáo dục đánh giá cao. 8 năm liền thầy đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua và từng được UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện Quảng Xương, Liên đoàn Lao động tỉnh... khen thưởng nhiều lần trong suốt quá trình công tác.

Trong dịp tỉnh Thanh Hóa sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dự kiến diễn ra trong thời gian tới đây, cá nhân Nhà giáo Ưu tú Lê Văn Giáo cũng là điển hình tiên tiến của huyện Quảng Xương được lựa chọn đề nghị khen thưởng. Luôn tự ý thức về tầm quan trọng của việc học và làm theo tấm gương Bác Hồ đối với một giáo viên, đảng viên, thầy chia sẻ: “Là một nhà giáo, tôi luôn lấy tư tưởng và đạo đức của Bác làm kim chỉ nam trong mọi hoạt động. Lựa chọn cho mình cách sống giản dị, hòa đồng, chuẩn mực. Dạy học sinh bằng tất cả trái tim, trí tuệ và lòng nhiệt huyết. Bản thân cũng không ngừng học tập và rèn luyện để hoàn thiện về chuyên môn cũng như phẩm chất chính trị, lối sống, góp phần công sức vào sự nghiệp giáo dục cũng như thực hiện các nghĩa vụ, trách nhiệm của một người đảng viên”.

Bài và ảnh: Nguyễn Mai