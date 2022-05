Giám đốc HTX gương mẫu trong học tập và làm theo Bác

Chăm chỉ, sáng tạo, nhiệt tình, gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo Bác, đó là lời nhận xét của người dân xã Hà Lĩnh dành cho bác Hoàng Kim Chung, Giám đốc HTX sản xuất, dịch vụ thương mại tổng hợp Chung Nghĩa, xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung.

Bác Hoàng Kim Chung, Giám đốc HTX sản xuất dịch vụ thương mại tổng hợp Chung Nghĩa chăm sóc vườn cây.

Vốn là cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hà Trung, năm 1991, do hoàn cảnh gia đình, bác quyết định nghỉ chế độ, về phát triển kinh tế. Trải qua nhiều khó khăn, từ một hộ kinh doanh dịch vụ nhỏ lẻ, năm 2002, bác Chung đã thành lập HTX sản xuất, dịch vụ thương mại tổng hợp Chung Nghĩa. Từ một HTX nhỏ chủ yếu sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi; trang trại tổng hợp, trồng cây ăn quả và cây, con giống các loại, sau khi thực hiện chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012, HTX Chung Nghĩa chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình HTX kiểu mới. Với suy nghĩ muốn mở rộng quy mô phát triển kinh doanh, bác Chung cùng các thành viên Hội đồng quản trị của HTX bàn bạc, mở rộng thị trường, ngành nghề kinh doanh. Nói đi đôi với làm, ngoài việc tiếp tục duy trì sản xuất, kinh doanh các mặt hàng truyền thống, HTX đầu tư xây dựng mô hình trang trại và cụm thương nghiệp, vận tải, vừa đáp ứng nhu cầu của khách hàng, vừa tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho thành viên HTX. Đến nay, HTX do bác Chung làm giám đốc đã xây dựng được trang trại tổng hợp rộng hơn 12.000m2, cây xăng, khu văn phòng làm việc, kho bãi rộng hơn 1.200m2 và cụm thương nghiệp 2.000m2... với tổng số vốn đầu tư hơn 3,2 tỷ đồng. Ngoài ra, HTX còn phối hợp cùng địa phương xây dựng và đưa vào hoạt động cửa hàng thực phẩm an toàn nhằm quảng bá, giới thiệu các mặt hàng nông sản đặc sản của Hà Lĩnh. Từ 5 thành viên lúc mới thành lập, đến năm 2021, HTX đã có 16 thành viên, tổng doanh thu hơn 50 tỷ đồng, giải quyết việc làm, thu nhập ổn định hơn 6 triệu đồng/người/tháng cho 50 lao động thường xuyên. Cùng với việc trả lương đầy đủ, kịp thời, HTX còn tạo điều kiện cho người lao động ứng trước tiền lương để mua xe máy, xây nhà, tổ chức các đoàn đi tham quan, học tập kinh nghiệm một số nơi trong và ngoài tỉnh.

Không chỉ sáng tạo, chăm chỉ, giỏi kinh doanh, bác Chung còn gương mẫu đi đầu, tích cực tuyên truyền, vận động xã viên thực hiện tốt các nội dung chuẩn mực đạo đức công dân theo quy ước của khu dân cư; chấp hành nghiêm mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương nơi cư trú; có lối sống lành mạnh, giản dị, trung thực, khiêm tốn, có ý chí phấn đấu vươn lên làm giàu chính đáng. Tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, gia đình văn hóa, thôn văn hóa, công dân, gia đình, thôn kiểu mẫu, tham gia bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương, đơn vị. Thường xuyên giúp đỡ, chia sẻ, động viên kịp thời những xã viên có điều kiện hoàn cảnh khó khăn về đời sống kinh tế, đồng thời tạo điều kiện giúp đỡ những hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo sống trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn... Từ năm 2016 đến nay, HTX sản xuất, dịch vụ thương mại tổng hợp Chung Nghĩa và gia đình bác đã ủng hộ gần 500 triệu đồng cho các cuộc vận động, hoạt động an sinh xã hội do địa phương phát động.

Với những nỗ lực, phấn đấu không ngừng, gia đình bác Hoàng Kim Chung vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Công dân, gia đình, tập thể kiểu mẫu” nhân dịp Kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20-2-1947 - 20-2-2022).

Bài và ảnh: Hoài Linh