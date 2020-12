Công an huyện Quan Hóa thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy

Thấm nhuần sâu sắc 6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân (CAND), những năm qua, bằng những cách làm sáng tạo, việc làm thiết thực, hành động cụ thể, lực lượng Công an huyện Quan Hóa đã không ngừng củng cố, rèn luyện cả về nhân lực và vật lực, công tác, chiến đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Quan Hóa thường xuyên xuống cơ sở tuyên truyền cho người dân thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Để phong trào học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND của đơn vị đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả cao, Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị đã tổ chức cho 100% cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đăng ký rèn luyện theo 6 điều Bác Hồ dạy, 5 lời thề và 10 điều kỷ luật CAND; tổ chức tọa đàm, sinh hoạt chính trị toàn đơn vị, tổ chức cho 100% CBCS tham dự, kết hợp với việc học tập nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của ngành; luôn chú trọng xây dựng đơn vị thành một khối đoàn kết, thống nhất, thân ái giúp đỡ nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Từ nội dung “sáu xây, sáu chống” của phong trào học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, đơn vị đã cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, qua đó giúp làm tốt công tác quản lý cán bộ, chống các hành vi vi phạm pháp luật, vụ lợi cá nhân, gây phiền hà cho Nhân dân, chống những biểu hiện gây mất đoàn kết nội bộ, vi phạm nguyên tắc, chế độ công tác.

Bên cạnh đó, Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị cũng thường xuyên tăng cường kiểm tra, đôn đốc, đánh giá những mặt làm được và chưa làm được của từng CBCS, đặc biệt coi trọng việc kiểm tra, chấn chỉnh thái độ, ý thức phục vụ Nhân dân của CBCS. Quan tâm bố trí CBCS có trình độ chuyên môn nghiệp vụ làm công tác tiếp dân; đẩy mạnh việc kiểm tra điều lệnh của CBCS từ đó phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Thường xuyên duy trì việc tiếp nhận ý kiến phản ánh về tư thế, tác phong của CBCS trong đơn vị thông qua hộp thư góp ý và tổ chức diễn đàn công an lắng nghe ý kiến Nhân dân; đồng thời, tổ chức kiểm điểm, chấn chỉnh, điều chuyển công tác đối với những CBCS có nhiều phản ánh của quần chúng Nhân dân. Ngoài ra, đơn vị còn tập trung thực hiện có hiệu quả kế hoạch học tập, bồi dưỡng, nâng cao trình độ; duy trì việc tự học tập tại đơn vị từ 20 giờ đến 22 giờ đêm đối với CBCS ứng trực với phương châm “mỗi ca trực một điều luật, mỗi tuần một tình huống nghiệp vụ”, qua đó đã tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của đảng viên, CBCS.

Trong những năm qua, đa số CBCS có lập trường chính trị, tư tưởng vững vàng, an tâm công tác. Quá trình công tác luôn chấp hành nghiêm túc điều lệnh CAND, thực hiện tốt văn hóa giao tiếp ứng xử khi tiếp xúc với đồng đội và các tầng lớp Nhân dân. Đơn vị đã làm tốt công tác tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT); chủ động xây dựng, triển khai các kế hoạch công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn trong từng thời điểm. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động Nhân dân tích cực tham gia công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, tố giác và quản lý, giáo dục người vi phạm pháp luật tại gia đình và cộng đồng dân cư. Do làm tốt công tác phòng ngừa và đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội nên tình hình ANTT trên địa bàn huyện Quan Hóa trong những năm gần đây có nhiều chuyển biến tích cực, hoạt động của bọn tội phạm được kiềm chế, phạm pháp hình sự giảm; nhiều vụ phạm tội về ma túy lớn được phát hiện và bắt giữ, xử lý; tỷ lệ điều tra khám phá án đạt trên 88%; không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm và vi phạm pháp luật trong hoạt động điều tra, giam giữ.

Cùng với đó, lực lượng công an huyện luôn tăng cường mối quan hệ mật thiết với Nhân dân, đẩy mạnh thực hiện các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, xã hội từ thiện vì cộng đồng, gắn với thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới. Theo đó, đoàn viên, thanh niên trong đơn vị đã tích cực tham gia phong trào hiến máu nhân đạo; giúp công đổ đất nền làm nhà cho các gia đình chính sách, làm đường giao thông nông thôn, thu gom rác thải, vận động CBCS đóng góp vào quỹ nhân đạo, quỹ vì người nghèo, quỹ bảo trợ trẻ em; tăng cường lực lượng xuống địa bàn các xã, thị trấn bị ngập lụt giúp người dân dọn dẹp nhà cửa, đường sá... Nổi bật nhất là việc thực hiện cải cách hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về ANTT, ý thức của CBCS phục vụ Nhân dân được nâng lên, CBCS trực tiếp tiếp xúc, làm việc với Nhân dân tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình được nhanh chóng, với thái độ niềm nở, lịch sự. Đã rút ngắn thời gian cấp phát các loại giấy tờ, sổ hộ khẩu, thẻ căn cước công dân, giấy đăng ký xe mô tô... tránh gây phiền hà cho Nhân dân, từ đó góp phần tạo dựng hình ảnh đẹp về người CAND trong lòng quần chúng Nhân dân.

Có thể nói, phong trào CAND học tập và thực hiện 6 điều Bác dạy được Công an huyện Quan Hóa học tập và thể hiện bằng những việc làm thiết thực, gắn với từng nhiệm vụ chuyên môn cụ thể, tạo sức lan tỏa, được Huyện ủy, UBND, toàn thể Nhân dân ghi nhận và đánh giá cao.

Bài và ảnh: Quốc Hương