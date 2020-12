Chuyển biến tích cực trong học và làm theo Bác ở Đảng bộ huyện Triệu Sơn

Thời gian qua, Đảng bộ huyện Triệu Sơn đã triển khai nhiều giải pháp hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên, Nhân dân trên địa bàn huyện.

Lãnh đạo thị trấn Triệu Sơn thăm mô hình sản xuất của người dân.

Để việc học và làm theo Bác góp phần tạo động lực hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, cấp ủy các cấp huyện Triệu Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành các chương trình, kế hoạch, gắn việc học tập và làm theo Bác với thực hiện các phong trào thi đua ở cơ sở; yêu cầu từng cá nhân, đơn vị xây dựng kế hoạch, bản đăng ký thực hiện nội dung học Chỉ thị 05 theo chuyên đề từng năm; tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, nói chuyện chuyên đề về Bác... gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Bên cạnh đó, các cấp ủy cơ sở đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng; sinh hoạt chuyên đề của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể ở cơ sở và vào giảng dạy trong các trường học và Trung tâm Chính trị huyện, coi đây là giải pháp quan trọng để việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên. MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở tích cực tuyên truyền nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên, hội viên; quan tâm xây dựng gương điển hình tiên tiến, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Chuyển biến rõ nét nhất trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đó là Ban Thường vụ Huyện ủy đã lựa chọn một số vấn đề trọng tâm, khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết như: Xây dựng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ đột phá về xây dựng xã, thị trấn đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế và xây dựng trường chuẩn quốc gia. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thực hiện việc chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác và nuôi trồng thủy sản, sản xuất hàng hóa lớn theo chuỗi giá trị, ước đạt 2.350 ha. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện; kết quả sau sáp nhập đã giảm từ 386 thôn, tổ dân phố xuống còn 255 thôn, tổ dân phố. Tổ chức thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm giải tỏa hành lang an toàn giao thông theo Chỉ thị số 10 của Ban Thường vụ Huyện ủy, Kế hoạch số 741 của UBND huyện, đã giải tỏa được 8.625/8.715 trường hợp vi phạm (đạt 98,9%), không có trường hợp phải cưỡng chế... Với phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, các cấp ủy, chính quyền đã phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên; nêu cao tính tiền phong, gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; đổi mới tác phong, lề lối làm việc, lấy hiệu quả công việc làm mục tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức... Trong công tác cải cách hành chính, cán bộ, công chức, viên chức trong huyện đã nêu cao tinh thần trách nhiệm thực thi công vụ, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, quan tâm giải quyết nhanh kịp thời các văn bản, thủ tục của tổ chức, doanh nghiệp và công dân...

Qua hơn 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05, việc học tập, làm theo Bác đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mọi hoạt động của các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Triệu Sơn. Học tập và làm theo Bác đã bồi đắp thêm niềm tin, tạo sức bật mới cho các tập thể, cá nhân vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, toàn diện; tạo động lực để huyện thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Triệu Sơn luôn tạo sự đồng thuận trong nội bộ Đảng; cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân luôn đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra. Kinh tế tiếp tục ổn định và có bước phát triển khá. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 15,25%, thu nhập bình quân đầu người đạt 42,6 triệu đồng/năm. Bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, có 27/32 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 84,4%). Văn hóa – xã hội đạt nhiều kết quả nổi bật, giáo dục mũi nhọn luôn xếp trong tốp 7 của tỉnh; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 80,6%; 100% số xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống Nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được thực hiện đồng bộ; kinh nghiệm và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở được nâng lên.

Những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 05 ở huyện Triệu Sơn là cơ sở vững chắc tiếp tục đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân, để tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng trong xã hội, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương.

Bài và ảnh: Thanh Huê