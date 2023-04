U19 Đông Á Thanh Hóa chia điểm đáng tiếc trước U19 Sông Lam Nghệ An

Có bàn thắng dẫn trước từ giữa hiệp 1 và tạo ra thêm nhiều cơ hội ghi bàn nhưng một chút thiếu may mắn đã khiến U19 Đông Á Thanh Hóa gỡ hòa ở cuối hiệp 2, buộc phải chia điểm khá đáng tiếc trong trận ra quân ở bảng C, vòng chung kết giải U19 quốc gia 2023, chiều nay (23-4).

U19 Đông Á Thanh Hóa đã có 1 trận đấu hay và đã để mất điểm khá đáng tiếc trước đối thủ mạnh U19 Sông Lam Nghệ An

Tại vòng chung kết Giải vô địch bóng đá U19 quốc gia năm 2023 (tổ chức tại Tây Ninh), U19 Đông Á Thanh Hóa nằm ở bảng C cùng các đối thủ mạnh gồm U19 Sông Lam Nghệ An, U19 Becamex Bình Dương và U19 Đồng Tháp.

Trận ra quân chiều nay (23-4), U19 Đông Á Thanh Hóa chạm trán đối thủ được xem là mạnh nhất bảng U19 Sông Lam Nghệ An. Bằng sự chuẩn bị tâm lý tốt, các học trò của HLV Svetislav Tanasijevic đã nhập cuộc khá tự tin để tạo ra thế trận cân bằng với đối thủ.

Bằng lối chơi hợp lý, U19 Đông Á Thanh Hóa (áo vàng) đã chơi hay hơn so với U19 Sông Lam Nghệ An (áo trắng) trong hiệp 1

Chiến thuật hợp lý đã giúp U19 Đông Á Thanh Hóa không chỉ hóa giải lối chơi máu lửa, kỹ thuật của U19 Sông Lam Nghệ An, mà còn bình tĩnh tổ chức các pha phản công sắc bén. Các mũi nhọn như Công Sơn, Ngọc Mỹ, Minh Đức đã chơi khá nổi bật trên hàng công của U19 Đông Á Thanh Hóa.

Thực tế trên sân, trong nửa đầu hiệp 1, đội bóng trẻ xứ Thanh là những người chơi tốt hơn, với nhiều tình huống lên bóng với tốc độ cao là luôn tiềm ẩn sự nguy hiểm. Thành quả chính là bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 23.

U19 Đông Á Thanh Hóa ăn mừng bàn mở tỷ số ở phút 23 do công của Hà Minh Đức

Tiền đạo Ngọc Mỹ đã tung ra cú sút chéo góc khá hiểm hóc buộc thủ môn của U19 Sông Lam Nghệ An phải đẩy bóng ra. Hà Minh Đức đã kịp thời băng vào đệm lòng vào lưới trống, mở tỷ số cho U19 Đông Á Thanh Hóa. Bàn thắng là thành quả xứng đáng cho các học trò của HLV Svetislav Tanasijevic.

U19 Đông Á Thanh Hóa đã chơi phòng thủ khá hiệu quả

Sau khi bị thủng lưới, U19 Sông Lam Nghệ An đã dâng cao đội hình tấn công, với 1 loạt tình huống xuống biên. Tuy vậy, đây cũng là thời điểm mà hàng thủ của U19 Đông Á Thanh Hóa đã chơi tập trung cao, bố trí đội hình khá chặt chẽ, đồng thời chơi áp sát. Điều này đã gây ra nhiều khó khăn cho đối phương.

Sự nỗ lực trên đã giúp U19 Đông Á Thanh Hóa đứng vững trước các pha tấn công, hãm thành liên tục của U19 Sông Lam Nghệ An. 1-0 nghiêng về đoàn quân của HLV Svetislav Tanasijevic sau 45 phút đầu tiên là kết quả phản ánh đúng cục diện trận đấu.

Sang hiệp 2, U19 Đông Á Thanh Hóa vẫn duy trì lối chơi phòng thủ chặt chẽ và chờ cơ hội phản công. Sức ép mà U19 Sông Lam Nghệ An tạo ra về phía khung thành của U19 Đông Á Thanh Hóa là khá lớn. Đội bóng xứ Nghệ cũng đã liên tiếp tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn, tuy vậy, các pha dứt điểm từ các chân sút của họ đã thiếu độ chính xác.

Hàng thủ của U19 Đông Á Thanh Hóa cũng đã có 1 trận đấu đầy cố gắng để bảo toàn lợi thế. Không chỉ vậy, đội bóng trẻ xứ Thanh còn tạo ra nhiều pha phản công sắc bén và những cơ hội ghi bàn khá rõ rệt.

HLV Svetislav Tanasijevic liên tục ra sát đường biên để chỉ đạo các cầu thủ U19 Đông Á Thanh Hóa

Đặc biệt là phút thứ 70, Văn Cường sút bóng hiểm hóc từ ngoài vòng cấm, thủ môn của U19 Sông Lam Nghệ An cản pha đưa bóng dội cột dọc, bật ra. Ngọc Giang băng vào sút bồi nhưng không thắng được thủ môn đối phương, bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 2-0 cho U19 Đông Á Thanh Hóa.

Những phút sau đó, các học trò của HLV Svetislav Tanasijevic còn tạo ra thêm một số cơ hội ghi bàn nhưng đều bỏ lỡ đáng tiếc. Không chỉ vậy, U19 Đông Á Thanh Hóa còn thiếu may mắn khi để U19 Sông Lam Nghệ An ghi bàn san bằng tỷ số 1-1 ở phút 81.

U19 Đông Á Thanh Hóa chơi đầy nỗ lực nhưng đã phải chia điểm khá đáng tiếc

Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu này. U19 Đông Á Thanh Hóa đã “đánh rơi” chiến thắng khá đáng tiếc ở trận ra quân bảng C, vòng chung kết giải U19 quốc gia. Mặc dù vậy, đây là kết quả thuận lợi với U19 Đông Á Thanh Hóa ở bảng đấu này.

Ở trận đấu sớm trong khuôn khổ bảng C, U19 Đồng Tháp đã giành chiến thắng 1-0 trước U19 Becamex Bình Dương. Như vậy, sau lượt trận đầu tiên, dẫn đầu bảng C là đội U19 Đồng Tháp với 3 điểm. Xếp tiếp theo là U19 Thanh Hóa và U19 Sông Lam Nghệ An (có cùng 1 điểm, hiệu số 1-1). Xếp cuối bảng là U19 Becamex Bình Dương 0 điểm.

Cơ hội lọt vào vòng tứ kết của U19 Đông Á Thanh Hóa vẫn còn khá rộng mở

Vào lúc 14h00 ngày 25-4, U19 Đông Á Thanh Hóa sẽ gặp U19 Đồng Tháp ở lượt trận thứ 2. Vào 15h00 ngày 27-4, U19 Đông Á Thanh Hóa gặp U19 Becamex Bình Dương ở loạt trận cuối cùng. Hai đối thủ cuối cùng ở vòng bảng được xem là “nhẹ cân” hơn với U19 Đông Á Thanh Hóa. Nếu giành các vị trí nhất, nhì ở bảng đấu này, hoặc là 1 trong 2 đội xếp thứ 3 xuất sắc nhất, đoàn quân của HLV Svetislav Tanasijevic sẽ giành vé vào vòng tứ kết.

Mạnh Cường