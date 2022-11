Thêm 2 đội tuyển đoạt vé vào vòng 2

3 đội vào vòng 2 là những đội nào? Thủ môn chính của Cameroon có bị đuổi về nước? 700 tù nhân Xứ Wales được đặc xá liên quan gì đến World Cup? Ronaldo ăn mừng hụt, Bruno nói gì?... là những thông tin bóng đá đáng chú ý có trong sáng nay (29-11).

Cục diện bảng G và H sau lượt trận thứ 2.

Thêm 2 đội tuyển đoạt vé vào vòng 2

Đêm qua và rạng sáng nay (29/11) diễn ra lượt trận thứ 2 vòng bảng World Cup 2022 và đã xác định thêm 2 đội tuyển đoạt vé vào vòng 2. Như vậy, thêm tuyển Pháp, số đội đã giành vé vào vòng knock-out lúc này đang ở con số 3.

Brazil, Bồ Đào Nha và Pháp đã có mặt ở vòng 2.

Brazil là đội đầu tiên giành vé trong lượt đấu này khi đánh bại Thụy Sĩ 1-0 với khoảnh khắc vuốt bóng thiên tài của tiền vệ đang chơi cho M.U Casemiro. Với 6 điểm Brazil sẽ không phải lo lắng lắm về trận cuối gặp Cameroon, Thụy Sĩ với 3 điểm vẫn đang tạm nhì bảng trong khi Cameroon và Serbia cùng có 1 điểm sau cuộc rượt đuổi 3-3, Cameroon đứng trên nhờ hơn hiệu số.

Thụy Sĩ chỉ chắc vé đi tiếp nếu thắng Serbia, nếu họ hòa thì Cameroon chỉ cần thắng Brazil với cách biệt 1 bàn là đủ để chiếm ngôi nhì bảng do đang ghi tới 3 bàn thắng còn Thụy Sĩ mới có 1 bàn. Thụy Sĩ nếu thắng cũng có thể nghĩ về ngôi đầu bảng, nhưng họ sẽ phải hạ Serbia với một cách biệt khoảng 2-3 bàn trở lên lẫn mong Brazil thua Cameroon.

Trong lượt trận cuối Serbia và Cameroon đều phải thắng nếu muốn đi tiếp, Serbia phải thắng và mong Cameroon không thắng Brazil, trong khi Cameroon cần vừa thắng Brazil, lại cần Thụy Sĩ không thắng Serbia.

Bên bảng H, tình thế cũng tương tự khi Bồ Đào Nha với màn tỏa sáng rực rỡ của Bruno Fernandes đã giành chiến thắng 2-0 trước Uruguay và “bỏ túi” 6 điểm sau 2 trận. “A Selecao” không phải lo thắng trận cuối gặp Hàn Quốc mặc dù vị trí nhất bảng sẽ chỉ cầm chắc nếu trận đó có kết quả hòa. Ghana trong khi đó có 3 điểm đầu tiên sau khi thắng kịch tính Hàn Quốc 3-2 để lên nhì bảng, Hàn Quốc mới có 1 điểm và đứng thứ 3 do hơn hiệu số với Uruguay.

Cũng như Thụy Sĩ ở bảng G, Ghana cần đánh bại đội cuối bảng Uruguay để chắc vé đi tiếp còn kết quả hòa sẽ đặt họ vào thế rủi ro nếu Hàn Quốc hạ Bồ Đào Nha với cách biệt 2 bàn. Hàn Quốc và Uruguay tất nhiên phải thắng trận đấu của mình, nhưng Hàn Quốc sẽ có lợi thế về hiệu số nếu trường hợp đó xảy ra.

Nội bộ Cameroon căng thẳng khi thủ môn Onana rời khu huấn luyện

Trước trận đấu giữa Cameroon với Serbia, nội bộ đội bóng châu Phi đã trở nên căng thẳng khi thủ môn chính Andre Onana rời khỏi khu huấn luyện.

Chia sẻ trong cuộc họp báo ngay sau khi trận đấu kết thúc, HLV Rigobert Song đã đề cập tới vấn đề nêu trên, khẳng định rằng toàn đội ủng hộ quyết định của ông.

Ông nói: “Andre đã phải rời đi vì những lý do về kỷ luật. Tôi nghĩ chúng tôi cần thực hiện một quyết định như vậy. Đó là điều có thể phải xảy ra và có thể nó đã giúp chúng tôi có màn trình diễn tốt trên sân".

Trước đó, báo chí cho biết thủ môn Andre Onana muốn đội tuyển Cameroon tập trung chơi bóng ngắn trước Serbia, trong khi HLV Rigobert Song lại ưu tiên cách đá bóng dài để phát huy sức mạnh của trung phong Eric Maxim Choupo-Moting.

Trong trận đấu với Serbia tối qua (28/11), Cameroon dẫn trước nhưng để thua ngược 1-3. Nhưng bằng tinh thần kiên cường, đội bóng tới từ châu Phi đã san hòa 3-3 nhờ 2 pha lập công của Eric Maxim Choupo-Moting và Vincent Aboubakar.

Về thông tin Onana đã bị đuổi về nước, HLV Rigobert Song cho biết thêm hiện chưa có quyết định cuối cùng về tương lai của thủ môn này tại World Cup.

Thủ thành Onana đã rời khu huấn luyện. (Nguồn: theathletic)

Bruno Fernandes nói gì khi Ronaldo "ăn mừng nhầm" bàn thắng?

Phút 54 trong trận đấu giữa Bồ Đào Nha với Urguay đêm qua (28/11), Bruno Fernandes thực hiện cú treo bóng vào vòng cấm địa của đối phương. Ronaldo phá bẫy việt vị và bật lên đánh đầu khiến thủ môn Uruguay bất lực nhìn bóng bay vào lưới mở tỉ số cho Bồ Đào Nha.

Ronaldo chạy ăn mừng cuồng nhiệt khi Bồ Đào Nha có bàn mở tỉ số. Tuy nhiên, sau đó Ban tổ chức tính bàn thắng cho Bruno Fernandes vì trên thực tế, CR7 chưa chạm đầu vào bóng.

Mặc dù Ronaldo ăn mừng bàn thắng nhầm, nhưng nếu không có pha bật nhảy của CR7 gây bất ngờ cho tình huống bóng, Bồ Đào Nha chưa chắc có bàn thắng.

Khi được hỏi về pha ăn mừng bàn thắng của Ronaldo, Bruno Fernandes cho biết: “Ai ghi bàn không quan trọng. Tôi hay Ronaldo ghi bàn cũng vậy thôi. Điều quan trọng là chúng tôi đã vượt qua vòng bảng để góp mặt tại vòng 1/8”.

Chiến thắng 2-0 trước Uruguay giúp Bồ Đào Nha trả món nợ thua đối thủ này ở World Cup 2018.

Iran đặc xá hơn 700 phạm nhân sau trận thắng Xứ Wales

Bộ Tư pháp Iran ngày 28/11 thông báo chính quyền nước này đã đặc xá cho hơn 700 tù nhân và phạm nhân sau khi đội tuyển bóng đá nước này giành chiến thắng 2-0 trước đội Xứ Wales trong khuôn khổ World Cup 2022 tại Qatar.

Niềm vui của các cầu thủ Iran sau chiến thắng trước Xứ Wales.

Trang thông tin MizanOnline thuộc Bộ Tư pháp Iran nêu rõ 709 phạm nhân tại nhiều nhà tù đã được phóng thích, bao gồm cả một số người bị bắt giữ gần đây.

Thông tin trên được đưa ra sau khi đội tuyển Iran vượt qua Xứ Wales với tỷ số 2-0 ở những phút bù giờ cuối cùng trong trận đấu diễn ra chiều 25/11 (giờ Hà Nội).

Tuyển Iran giành chiến thắng đầu tiên tại World Cup 2022. Đây cũng là trận thắng đầu tiên của đội bóng số một châu Á trước các đại diện đến từ châu Âu trong lịch sử dự World Cup.

Phan Văn Đức và Bùi Tiến Dũng gia nhập CLB Công an Hà Nội

Sau khi CLB Công an Nhân Dân giành quyền lên chơi ở V-League 2023, đội bóng này đã được đổi tên thành CLB Công an Hà Nội. Để hiện thực hóa tham vọng của mình ở mùa giải mới, CLB Công an Hà Nội đã chiêu mộ một loạt cầu thủ chất lượng.

Theo thông báo của CLB Công an Hà Nội, đội bóng này đã chiêu mộ thành công tiền vệ Phan Văn Đức của Sông Lam Nghệ An.

Ngoài Phan Văn Đức, CLB Công an Hà Nội thông báo chiêu mộ thành công tiền đạo Xuân Nam, hậu vệ Sầm Ngọc Đức và thủ môn Bùi Tiến Dũng. Trường hợp của thủ môn Bùi Tiến Dũng, cầu thủ quê Thanh Hóa đang trên đường ra Hà Nội kiểm tra y tế và dự kiến ra mắt sân PVF Văn Giang, Hưng Yên trong tuần này.

Ngọc Hải (Tổng hợp)

Nguồn ảnh: theathletic, AFP, TTXVN.