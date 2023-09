Thắng Viettel sau 10 lượt sút luân lưu, U21 Hà Nội vào bán kết chờ gặp một trong hai đội đồng chủ nhà

Chiều 26-9, trận tứ kết 2 vốn được coi là “chung kết sớm” của giải Bóng đá U21 Quốc gia 2023 giữa U21 Hà Nội và U21 Viettel đã khép lại với chiến thắng thuộc về U21 Hà Nội, đội sẽ đi tiếp bán kết cùng với PVF-CAND.

U21 Hà Nội thắng nhọc U21 Viettel ở trận cầu được coi là chung kết sớm

Tâm điểm của ngày thi đấu hôm nay (26-9) chính là màn đối đầu giữa hai đội bóng U21 Viettel và ĐKVĐ U21 Hà Nội, hai đội đã có nhiều lần vào chung kết giải U21 Quốc gia những năm qua.

Màn đối đầu giữa U21 Hà Nội và U21 Viettel diễn ra đúng như dự đoán về một trận “chung kết sớm”.

Hai đội Hà Nội và Viettel không lạ gì nhau khi mới đây đã thi đấu chung bảng tại vòng loại. Ở trận đấu cách đây 2 tuần, Viettel đã thắng 1-0 nhưng Hà Nội khi đó đã có vé dự VCK nên không bung hết sức.

Ở trận tứ kết 2 diễn ra lúc 17h00, U21 Hà Nội đã nhập cuộc với tinh thần khác hẳn màn đối đầu ở vòng loại. Ngay khi trọng tài nổi còi khai cuộc, các cầu thủ áo vàng đã đẩy cao đội hình tràn sang phía sân của Viettel. Thời lượng kiểm soát bóng của Hà Nội trong hiệp 1 lên đến 60%, cho thấy sự lấn lướt của nhà ĐKVĐ.

Tính cả trận, Hà Nội thực hiện hơn 80 lần triển khai tấn công, nhiều hơn Viettel - đội chỉ thực hiện hơn 50 lần triển khai bóng sang phần sân đối phương. Dù vậy, việc Viettel chọn lối chơi phòng ngự phản công vẫn khiến trận đấu luôn chứa đựng tính hấp dẫn, khung thành của cả hai thủ môn luôn trong thế bị đe dọa.

Tuy nhiên, sau 90 phút thi đấu, không có bàn thắng nào được ghi và cả hai đội phải bước vào loạt đấu luân lưu. Đến loạt sút thứ 10, Viettel sút hỏng và Hà Nội không bỏ lỡ cơ hội định đoạt trận đấu bằng chiến thắng 9-8 trong loạt luân lưu.

Giành vé vào bán kết, U21 Hà Nội tiếp tục chặng đường bảo vệ ngôi vô địch ở giải đấu năm nay.

Giành quyền vào bán kết, U21 Hà Nội sẽ đối đầu với đội thắng ở cặp tứ kết 4 giữa hai đội đồng chủ nhà U21 Đông Á Thanh Hoá và U21 Sông Lam Nghệ An.

Tứ kết 1: PVF-CAND thắng nhẹ Long An để vào bán kết

Đối đầu với U21 Long An, U21 PVF-CAND được đánh giá cao hơn đối thủ nhờ chất lượng đội hình tốt cùng phong độ cao từ đầu giải. Không có gì quá bất ngờ khi thầy trò HLV Nguyễn Duy Đông là những người chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận và điều khiển trận đấu theo ý đồ chơi của mình.

Ngay ở hiệp 1, các cầu thủ trẻ PVF-CAND đã liên tiếp triển khai được những tình huống nguy hiểm về phía khung thành thủ môn U21 Long An. Phút 14, hậu vệ Trần Gia Hưng đã chuyền bóng thuận lợi cho Nguyễn Lê Phát băng xuống phá bẫy việt vị ghi bàn mở tỷ số.

U21 PVF-CAND (xanh) tỏ ra lấn lướt trước U21 Long An.

Ngay cả khi có bàn thắng, PVF-CAND cũng không giảm áp lực mà muốn tìm kiếm thêm bàn thắng để tạo khoảng cách an toàn. Phút 31, hậu vệ Lê Thắng Long đã có pha thâm nhập vòng cấm trước khi chuyền bóng thuận lợi cho Nguyễn Gia Bảo ập vào ghi bàn vào lưới trống.

Sang đến hiệp 2, Long An trong thế không còn gì để mất đã tràn lên tấn công và họ có không ít lần làm chao đảo khung thành thủ môn Quang Trường. Tuy nhiên, may mắn đã không đứng về phía Long An và đội bóng này đành chấp nhận thua trận với tỉ số chung cuộc 0-2.

U21 PVF-CAND vào bán kết gặp đội thắng ở cặp tứ kết giữa U21 Kon Tum và U21 Đà Nẵng.

Vượt qua U21 Long An, U21 PVF-CAND sẽ vào bán kết gặp đội thắng ở trận tứ kết 3 giữa Kon Tum và U21 Đà Nẵng. Ở cặp đấu này, Kon Tum đang là đội được đánh giá cao hơn với chuỗi phong độ ấn tượng ở vòng bảng, đặc biệt là chiến thắng tối thiểu trước U21 Sông Lam Nghệ An ngay ngày ra quân.

HS