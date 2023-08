SHB Đà Nẵng xuống hạng ở mùa giải V.League 2023; Chương Thị Kiều không ngại Nhật Bản ở Asiad 19

Trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và Khánh Hoà kết thúc với kết quả 3-1 nghiêng về phía SHB Đà Nẵng. Tuy nhiên, kết quả này đã không đủ để giữ lại vị trí ở giải V.League cho SHB Đà Nẵng.

Cầu thủ Đà Nẵng buồn sau tiếng còi tan trận trên sân Nha Trang chiều 11/8. Ảnh: VNE

Trận đấu TP.HCM và B.Bình Dương cùng kết thúc với tỷ số hòa 0-0, và với kết quả này, SHB Đà Nẵng đã phải xuống chơi ở giải hạng Nhất mùa sau. Mặc dù có chiến thắng, thầy trò HLV Phạm Minh Đức phải chấp nhận kết quả này và tự trách mình vì không thể trụ hạng.

Xuống hạng là cái kết buồn cho Đà Nẵng - thế lực một thời của V-League. Họ là đội bóng có thâm niên lâu bậc nhất tại V-League khi giành quyền lên sân chơi này sau chức Á quân giải Hạng nhất Quốc gia mùa 2000-2001, và trụ lại giải đấu cao nhất trong tháp bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đến nay.

Tuyển nữ Việt Nam tự tin và chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu với Nhật Bản tại Asiad 19. Chương Thị Kiều, trung vệ của đội, nhận xét rằng Nhật Bản thi đấu quyết tâm và có tính đồng đội cao.

Tuy nhiên, cô tin rằng đội tuyển Việt Nam không quan tâm đến đội mạnh hay yếu và sẽ thi đấu hết sức vì cả đội và người hâm mộ. Đội tuyển nữ Việt Nam đã tích lũy nhiều kinh nghiệm từ VCK bóng đá nữ thế giới và World Cup nữ 2023, và đã được tập huấn và thi đấu giao hữu với các đội tuyển hàng đầu.

Trong đợt tập trung này, đội tuyển có nhiều gương mặt trẻ, và Chương Thị Kiều cho biết cô rất vui mừng với điều đó. Đội tuyển đã có buổi tập luyện đầu tiên sau khi trở về từ World Cup 2023. Ở đợt tập trung này, Phạm Hải Yến là đội trưởng, Trần Thị Kim Thanh và Chương Thị Kiều là hai đội phó.

90,2% khả năng Man City vô địch Premier League 2023-2024

Mùa giải Premier League 2023-2024 đang được chờ đợi. Manchester City, đương kim vô địch, sẽ gặp Burnley trong trận khai mạc.

Theo The Analyst – trang chuyên về phân tích thống kê, siêu máy tính Opta của họ đã mô phỏng Premier League 2023-2024 đến 10.000 lần. Kết quả là có 10 đội khác nhau giành chức vô địch mùa tới ít nhất một lần.

Theo phân tích, Man City có tỷ lệ cao nhất (90,2%) để vô địch Premier League mùa thứ 4 liên tiếp.

Theo Opta, Arsenal chỉ có 4,1% cơ hội vô địch mùa này. Nhưng Man United không phải ứng viên xếp thứ ba mà là Liverpool – 3,55%. MU chỉ có 1,7% cơ hội.

Lịch thi đấu vòng 1 Premier League 2023-2024 12.8 02h00 Burnley 0 - 3 Man City 12.8 18h30 Arsenal - Nottingham 12.8 21h00 Bournemouth - West Ham 12.8 21h00 Brighton - Luton Town 12.8 2100 Everton - Fulham 12.8 21h00 Sheffield Utd - Crystal Palace 12.8 23h30 Newcastle - Aston Villa 13.8 20h00 Brentford - Tottenham 13.8 22h30 Chelsea - Liverpool 15.8 02h00 Man Utd - Wolverhampton

Man Utd cay đắng trả tiền để tống khứ Harry Maguire

Theo báo The Athletic, Manchester United (Man Utd) phải trả thêm tiền để Harry Maguire đồng ý chuyển sang West Ham. Man Utd đã đồng ý bán Harry Maguire cho West Ham với giá 30 triệu bảng, nhưng Maguire chưa đồng ý gia nhập West Ham do mức lương thấp hơn. West Ham chỉ chấp nhận trả cho Maguire 100.000 bảng mỗi tuần, thấp hơn so với mức lương hiện tại của anh ở Man Utd (190.000 bảng mỗi tuần).

Maguire và Fred đang trên đường rời MU.

Trong trường hợp này, Man Utd có thể phải trả tiền lương chênh lệch của Maguire trong hai năm còn lại của hợp đồng để thuyết phục anh rời khỏi đội. Hai bên sẽ đàm phán về số tiền này trong thời gian tới.

Trong diễn biến khác, Man Utd đã quyết định bán Fred cho Fenerbahce với giá 15 triệu euro. Đây là con số thấp hơn rất nhiều so với số tiền mà Man Utd đã trả để chiêu mộ Fred từ Shakhtar Donetsk vào năm 2018.

Hoàng Sơn

(Tổng hợp)