Nghẹt thở 2 bảng “tử thần”

Thêm 1 đội bị loại ở vòng bảng World Cup 2022; trung vệ đội trưởng Nhật Bản Maya Yoshida nói gì sau thất bại của Nhật Bản;... là những thông tin bóng đá đáng chú ý sáng nay (28/11).

Fullkrug đánh bại Simon ở góc hẹp, giữ lại 1 điểm cho Đức.

Tối qua và rạng sáng nay (giờ Việt Nam), những diễn biến của các bảng E và F tại World Cup 2022 đã tạo nên nhiều bất ngờ lý thú. Đã có một đội chắc chắn bị loại, nhưng không một đội nào cầm chắc vé đi tiếp và số phận của tất cả đều sẽ phải chờ đến phút cuối cùng của lượt đấu bảng.

Bảng F đã chứng kiến “cơn địa chấn” thứ 3 khi Morocco đánh bại Bỉ 2-0 và họ vươn lên vị trí nhì bảng với cùng điểm như Bỉ nhưng hơn hiệu số, trong khi Croatia dẫn đầu bảng với 4 điểm sau khi hạ Canada 4-1, qua đó Canada chắc chắn đã bị loại. Ở lượt cuối Croatia sẽ gặp Bỉ trong khi Morocco gặp Canada.

Bỉ dĩ nhiên là đội bất lợi nhất bởi nếu hòa Croatia, họ sẽ bị loại nếu Morocco không thua Canada. Chỉ có thắng mới giúp Bỉ lọt vào vòng sau, còn Croatia nếu thua Bỉ họ sẽ phải hy vọng Morocco thua Canada. Về phần Morocco, nếu họ thua Canada thì vẫn có thể đi tiếp nếu Bỉ thua Croatia, hoặc nếu Croatia và Bỉ hòa nhau thì Bỉ sẽ đi tiếp nếu Canada thắng Morocco với tỷ số 3-0, hoặc với cách biệt 4 bàn trở lên trong trường hợp Morocco ghi được bàn.

Canada nếu thắng Morocco còn Bỉ thắng Croatia thì vẫn có trường hợp Morocco đi tiếp cùng Bỉ, nhưng chỉ khi Bỉ hạ Croatia với cách biệt 3 bàn trở lên, và Canada thắng Morocco với cách biệt ít hơn 2 bàn so với cách biệt Bỉ thắng Croatia.

Trong khi bảng F đã có một đội chắc chắn bị loại thì bảng E thực sự xứng danh bảng “tử thần” bởi sau lượt trận thứ 2 tất cả các đội đều còn cơ hội. Costa Rica tưởng yếu nhất bảng nhưng đã thắng bất ngờ 1-0 trước Nhật Bản, trong khi Đức có được trận hòa quý giá trước Tây Ban Nha. “Bò tót” với 4 điểm vẫn đang nhất bảng, Nhật Bản xếp trên Costa Rica nhờ hiệu số còn Đức chỉ 1 điểm đứng bét bảng.

Lượt cuối Tây Ban Nha sẽ gặp Nhật Bản trong khi Đức đấu Costa Rica. Không thắng Costa Rica là Đức bị loại, trong khi Tây Ban Nha chỉ cần 1 điểm trước Nhật. Trong trường hợp Đức thắng còn Tây Ban Nha hòa Nhật thì Đức và Nhật Bản sẽ phải so hiệu số lẫn số bàn thắng, mà Đức hiện đang có hiệu số -1 còn Nhật Bản là 0 nhưng Đức lại ghi nhiều hơn Nhật Bản 1 bàn (3 so với 2). Costa Rica chỉ có thắng Đức mới chắc vé, nếu hòa họ phải cầu mong Tây Ban Nha thắng Nhật Bản do hiệu số của đội bóng Trung Mỹ đang quá bất lợi.

Lượt trận cuối của bảng E sẽ diễn ra cùng vào 2h rạng sáng 2-12, trong khi 2 trận cuối của bảng F sẽ đá trước đó 4 tiếng vào lúc 22h tối 1-12.

Bạo loạn sau trận Bỉ thua Morocco

Người hâm mộ quá khích đập phá, đốt xe ở thủ đô Brussels cùng một số thành phố sau khi đội Bỉ thua sốc 0-2 trước Morocco tại World Cup.

Chiếc ôtô bị thiêu rụi trên đường phố Brussels, Bỉ.

Theo cảnh sát Bỉ, hàng chục người hâm mộ quá khích đã đập vỡ cửa kính các cửa hàng, ném pháo hoa và đốt xe trên đường phố. Phát ngôn viên cảnh sát cho biết thêm, một số người còn cầm theo gậy và một nhà báo đã bị thương ở mặt do pháo hoa.

Khoảng 100 cảnh sát đã được triển khai trấn áp bạo động trong khi người dân được cảnh báo tránh xa một số khu vực ở trung tâm thành phố. Các ga tàu điện ngầm ở Brussels phải đóng cửa và một số tuyến phố bị phong tỏa để tránh bạo loạn lan rộng.

Trực thăng giám sát được nhìn thấy bay trên bầu trời thành phố trước khi trật tự được thiết lập lại vào khoảng 19h (1h ngày 28/11 giờ Hà Nội). Cảnh sát Bỉ cho biết khoảng 11 người đã bị bắt.

“Nhật Bản không giữ được tâm lý như khi hạ Đức”

Theo trung vệ đội trưởng Nhật Bản Maya Yoshida, tâm lý thi đấu là khác biệt giữa trận mở màn thắng Đức và trận thua Costa Rica 0-1 ở lượt hai bảng E World Cup 2022.

Cú sút trúng đích duy nhất của Costa Rica qua hai trận tại World Cup 2022 đã mang về 3 điểm quý giá.

“Hôm nay, Nhật Bản không có tâm lý như trận gặp Đức và đó là sai lầm lớn của chúng tôi”, Yoshida nói sau trận thua trên sân Ahmed bin Ali. “Nhưng chúng tôi không bỏ cuộc. Sức mạnh của chúng tôi là sự đoàn kết và thống nhất. Một lần nữa, chúng tôi cần đoàn kết và cố gắng giành ba điểm trận tới”.

Trong hiệp một, Nhật Bản gặp khó trong việc triển khai và xuyên phá hàng thủ lùi sâu của đối thủ. Thậm chí, Costa Rica đá nhỉnh hơn khi kiểm soát bóng 58% và dứt điểm chệch mục tiêu ba lần, so với hai cú sút không trúng đích của Nhật Bản.

Sang hiệp hai, lần lượt Takuma Asano - người ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 trước Đức, Kaoru Mitoma và Yunya Ito vào sân giúp Nhật Bản cải thiện thế trận. Đại diện châu Á tạo sức ép lớn, nhưng Yuki Soma, Ito hay Daichi Kamada đều bỏ lỡ.

Phung phí cơ hội, Nhật Bản phải trả giá. Phút 81, từ đường chuyền của Yeltsin Tejeda, hậu vệ phải Keysher Fuller cứa lòng chân trái về góc xa, mang về ba điểm cho Costa Rica. Đây là cú sút trúng đích duy nhất của Costa Rica qua hai trận tại World Cup 2022.

Manuel Neuer chính thức đi vào lịch sử World Cup

Thủ môn Manuel Neuer tiếp tục bắt chính trong trận đấu giữa Đức và Tây Ban Nha, anh có trận thứ 2 liên tiếp không thể giữ sạch lưới.

Ở lượt trận đầu tiên bảng E World Cup 2022, tuyển Đức dù được đánh giá cao hơn nhưng đã gây thất vọng khi để thua 1-2 trước Nhật Bản. Thủ môn Manuel Neuer đã bị chỉ trích dữ dội, anh bị cho là mắc lỗi ở bàn thua thứ 2 của đội nhà.

Mặc dù chơi không tốt trước Nhật Bản nhưng Neuer vẫn có tên trong danh sách xuất phát trước Tây Ban Nha ở lượt trận thứ 2 bảng E. Theo thống kê, đây là lần thứ 18 cầu thủ sinh năm 1986 này ra sân ở Vòng chung kết World Cup, anh đã vượt qua Claudio Taffarel của Brazil và Sepp Maier của Đức để trở thành thủ môn có số lần ra sân nhiều nhất các Vòng chung kết World Cup.

Hà Nội FC lập kỷ lục vô địch Cúp Quốc gia

Hà Nội FC trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam giành 3 chức vô địch liên tiếp ở Cúp Quốc gia.

Văn Lâm bị đánh bại bởi cú sút từ cự ly 70m của Thái Quý.

Ở trận đấu cuối cùng của mùa giải 2022, cả hai đội bóng Bình Định và Hà Nội đều tung ra đội hình mạnh nhất. Họ cùng có chung mục tiêu vô địch nên nhập cuộc cởi mở và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn.

Dù có nhiều cơ hội nhưng Bình Định liên tục để phung phí. Họ đã phải nhận trái đắng ở hiệp 2 khi bộ đôi Văn Hậu và Thái Quý bên phía Hà Nội lập siêu phẩm. Kết quả chiến thắng 2-0 giúp đội bóng thủ đô lên ngôi vô địch ở đấu trường này lần thứ 3 liên tiếp.

Chức vô địch Cúp Quốc gia 2022 cũng đánh dấu màn chia tay trọn vẹn của HLV Chun Jae Ho với CLB Hà Nội. Trước vị, vị chiến lược gia người Hàn Quốc đã cùng đội bóng thủ đô giành chức vô địch V.League 2022.

Ngọc Hải (Tổng hợp)

Nguồn ảnh: reuters, AFP và TTXVN.